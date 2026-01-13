Hledat v komentářích

Investiční doporučení
více...
Výsledky společností - ČR
více...
Výsledky společností - Svět
více...
IPO, M&A
více...
Týdenní přehledy
více...
 

Detail - články
Velké centrální banky se postavily za Powella

Velké centrální banky se postavily za Powella

13.01.2026 12:17
Autor: ČTK

Vedoucí představitelé hlavních centrálních bank světa se dnes postavili za šéfa americké centrální banky (Fed) Jeroma Powella, kterému administrativa prezidenta Donalda Trumpa hrozí trestním stíháním. Společné stanovisko zveřejnila Evropská centrální banka (ECB), kterou vede Christine Lagardeová.

"Jsme plně solidární s Federálním rezervním systémem a jeho předsedou Jeromem H. Powellem. Nezávislost centrálních bank je základním kamenem cenové, finanční a ekonomické stability v zájmu občanů, kterým sloužíme," stojí v prohlášení.

Dokument vedle Lagardeové podepsali také šéfové centrálních bank z Británie, Švédska, Dánska, Švýcarska, Norska, Austrálie, Kanady, Jižní Koreje a Brazílie, stejně jako šéfové Banky pro mezinárodní vypořádání plateb (BIS), považované za banku centrálních bank.

Powell v neděli večer oznámil, že vyšetřování je podle něj výsledkem tlaku prezidenta Donalda Trumpa. Ten se ho snaží odvolat a opakovaně ho kritizoval za to, že Fed nesnižuje základní úrokové sazby dostatečně rychle, jak by Trump chtěl. Powell vyšetřování dává do souvislosti se svými slovy před senátním výborem Kongresu z loňského června, kdy hovořil o výdajích v souvislosti s renovací budov Fedu.

Bezprecedentní hrozba právních kroků vyostřila obavy, že politický tlak by mohl oslabit nezávislost centrálních bank. To zvyšuje dlouhodobá rizika, že měnovou politiku budou omezovat politické zásahy, než aby hlavním impulzem byly inflační a růstové cíle. Fed a americký dolar jsou kotvami globálního finančního systému, což znamená, že rétorický tlak, natož hrozby právních kroků, doléhá na globální trhy.

"Proto je naprosto nezbytné tuto nezávislost zachovat s plným respektem k právnímu státu a demokratické odpovědnosti. Předseda Powell slouží s integritou, se zaměřením na svůj mandát a s neochvějným závazkem k veřejnému zájmu. Pro nás je respektovaným kolegou, kterého si všichni, kdo s ním spolupracovali, velmi váží.

Powell Trumpovy útoky dosud odrážel tím, že Fed se při stanovování měnové politiky rozhoduje na základě aktuálních dat a v souladu se svým dvojím mandátem, kterým je pečovat o stabilitu cen a o co nejvyšší zaměstnanost v ekonomice.


Čtěte více:

Americké ministerstvo spravedlnosti začalo vyšetřovat šéfa centrální banky
12.01.2026 11:47
Americké ministerstvo spravedlnosti začalo vyšetřovat šéfa centrální banky
Americké ministerstvo spravedlnosti začalo vyšetřovat šéfa centrální b...
Důvěra investorů v hospodářství eurozóny je nejvyšší za půl roku
12.01.2026 15:19
Důvěra investorů v hospodářství eurozóny je nejvyšší za půl roku
Důvěra investorů v hospodářství eurozóny se v lednu vyšplhala na nejvy...
Rozbřesk: Ukončit nezávislost Fedu značí posunout Ameriku mezi emerging markets
13.01.2026 9:20
Rozbřesk: Ukončit nezávislost Fedu značí posunout Ameriku mezi emerging markets
Jestli je na hospodářské politice Trumpovy administrativy něco iritují...


Váš názor
Na tomto místě můžete zahájit diskusi. Zatím nebyl zadán žádný názor. Do diskuse mohou přispívat pouze přihlášení uživatelé (Přihlásit). Pokud nemáte účet, na který byste se mohli přihlásit, registrujte se zde.
Aktuální komentáře
13.01.2026
12:17Velké centrální banky se postavily za Powella
12:10Trumpův tah proti Íránu může zničit křehké příměří s Čínou
11:34Před inflací a výsledky JPM se dnes obchoduje opatrně  
10:41Datacentra zvedají ceny elektřiny. Trump tlačí na technologické giganty, aby podnikli opatření
9:59Komerční banka, a.s.: Hlavní akcionáři KB k 31.12.2025
9:20Rozbřesk: Ukončit nezávislost Fedu značí posunout Ameriku mezi emerging markets
8:54Írán přidává na geopolitické nejistotě, Alphabet překročil hranici 4 bilionů USD a Japonsko reaguje na možné předčasné volby  
6:01Citi: Investoři míří za hranice USA. Rok 2026 má patřit širšímu portfoliu
12.01.2026
17:09Korekce, medvědí trhy a praskání valuačních bublin
16:16Týdenní výhled: Nový útok na Fed a začátek výsledkové sezóny  
15:19Důvěra investorů v hospodářství eurozóny je nejvyšší za půl roku
14:18Export elektřiny loni po letech vzrostl, přispěla vyšší výroba elektráren
13:23Trump tlačí na vydavatele kreditek, aby snížili úroky. Akcie bank klesají
12:34Tlak na Fed rozhýbal trhy: akcie klesají, zlato láká  
11:57Investory na úvod týdne vystrašil nový útok na Fed  
11:47Americké ministerstvo spravedlnosti začalo vyšetřovat šéfa centrální banky
10:47Zlato a stříbro jsou na nových rekordech
8:55Geopolitika opět na vrcholu agendy. Tlak na Fed oživuje sentiment „Prodávat Ameriku“, futures jsou v rudém  
8:45Rozbřesk: Inflace může klesnout na začátku roku hlouběji. Co na to sazby?
6:01OpenAI, Anthropic, SpaceX. Jak moc budou potenciální IPO pro investory atraktivní?

Související komentáře
Nejčtenější zprávy dne
Nejčtenější zprávy týdne
Nejdiskutovanější zprávy týdne
Kalendář událostí
ČasUdálost
9:00CZ - CPI, y/y
10:00CZ - Běžný účet, mld. Kč
14:30USA - CPI, y/y
UDÁLOSTI ONLINE
Dlouhodobý ekonomický kalendář ČR
Dlouhodobý ekonomický kalendář Svět