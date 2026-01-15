Morgan Stanley: Trhy ve vztahu k dluhům nejsou tak v pohodě, jak by se mohlo zdát

Mike Wilson z v rozhovoru pro RiskReversal Media řekl, že nový kalendářní rok podle něj není žádným významným zlomem, důležitějším jsou jiné faktory. Zmínil v této souvislosti určité negativní tlaky, které podle něj na podzim minulého roku působilo utažení likvidity. Projevovalo se na určitých typech aktiv, ale Fed překvapivě zasáhl, když ukončil kvantitativní utahování a v polovině prosince dokonce začal nakupovat aktiva.
Wilson řekl, že uvedený postup americké centrální banky byl překvapením pro všechny. Snížil rizika na trzích, ale kryptoměny i přesto nezačaly růst. „To mi říká, že Fed dělá tak akorát, nepřehání to.“ Ke změně na pozici předsedy Fedu stratég řekl, že řada lidí ráda kritizuje Jay Powella, ale „udělal pravděpodobně to nejlepší, co v dané situaci mohl.“ A investoři by měli být opatrní s tím, koho si vlastně budou přát jako jeho nástupce. Každopádně přijde určité období, kdy se trhy budou ladit na kroky a slova nového předsedy americké centrální banky. Mohou jej i do určité míry „testovat“.
Podle experta by takový test mohl přijít někdy v červnu, ne dříve, než nový šéf Fedu skutečně převezme funkci. Podle některých názorů by jím mohl být růst výnosů dlouhodobějších vládních dluhopisů. Wilson k tomu řekl, že podle většinového názoru jde Fedu v první řadě o inflaci, pak o trh práce, a nakonec o finanční stabilitu. On si ale myslí, že pořadí je obrácené a centrální banka sleduje hlavně to, zda je ministerstvo financí schopné financovat rozpočtové deficity vydáváním nových obligací.
Wilson dodal, že současné ministerstvo financí prosazuje spolupráci mezi ním a Fedem tak, aby „pracovali dohromady na financování deficitů, které všichni dohromady naakumulovali.“ Na to je třeba „flexibilita“. Důležité bude v této souvislosti sledovat rozdíl ve výnosech mezi krátkodobými a dlouhodobými dluhopisy. Ten podle experta ukazuje, že „trhy nejsou tak v pohodě, jak by se mohlo zdát.“ Část poptávky po vládních dluhopisech je „přirozená“, jde o celkovou rovnováhu na trhu. Varovný signál by mohl vysílat i dolar, ale k tomu podle experta nyní nedochází.
Podle stratéga je vlastně překvapivé, že výnosy desetiletých vládních dluhopisů neprochází výrazně vyšší volatilitou. Vysvětlení může spočívat právě v tom, že existuje nemalá přirozená poptávka po těchto cenných papírech, která trh stabilizuje. Šokem by mohlo být zejména to, kdyby rozpočet utrpěl na straně vládních příjmů, například kvůli recesi. „V takové situaci nejsme, ale výrazné obavy z nedostatečného růstu ekonomiky by mohly být problémem“.
Zdroj: RiskReversal Media