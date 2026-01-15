Hledat v komentářích

Investiční doporučení
více...
Výsledky společností - ČR
více...
Výsledky společností - Svět
více...
IPO, M&A
více...
Týdenní přehledy
více...
 

Detail - články
Morgan Stanley: Trhy ve vztahu k dluhům nejsou tak v pohodě, jak by se mohlo zdát

Morgan Stanley: Trhy ve vztahu k dluhům nejsou tak v pohodě, jak by se mohlo zdát

15.01.2026 6:05
Autor: Redakce, Patria.cz

Mike Wilson z Morgan Stanley v rozhovoru pro RiskReversal Media řekl, že nový kalendářní rok podle něj není žádným významným zlomem, důležitějším jsou jiné faktory. Zmínil v této souvislosti určité negativní tlaky, které podle něj na podzim minulého roku působilo utažení likvidity. Projevovalo se na určitých typech aktiv, ale Fed překvapivě zasáhl, když ukončil kvantitativní utahování a v polovině prosince dokonce začal nakupovat aktiva.

Wilson řekl, že uvedený postup americké centrální banky byl překvapením pro všechny. Snížil rizika na trzích, ale kryptoměny i přesto nezačaly růst. „To mi říká, že Fed dělá tak akorát, nepřehání to.“ Ke změně na pozici předsedy Fedu stratég řekl, že řada lidí ráda kritizuje Jay Powella, ale „udělal pravděpodobně to nejlepší, co v dané situaci mohl.“ A investoři by měli být opatrní s tím, koho si vlastně budou přát jako jeho nástupce. Každopádně přijde určité období, kdy se trhy budou ladit na kroky a slova nového předsedy americké centrální banky. Mohou jej i do určité míry „testovat“.

Podle experta by takový test mohl přijít někdy v červnu, ne dříve, než nový šéf Fedu skutečně převezme funkci. Podle některých názorů by jím mohl být růst výnosů dlouhodobějších vládních dluhopisů. Wilson k tomu řekl, že podle většinového názoru jde Fedu v první řadě o inflaci, pak o trh práce, a nakonec o finanční stabilitu. On si ale myslí, že pořadí je obrácené a centrální banka sleduje hlavně to, zda je ministerstvo financí schopné financovat rozpočtové deficity vydáváním nových obligací.

Wilson dodal, že současné ministerstvo financí prosazuje spolupráci mezi ním a Fedem tak, aby „pracovali dohromady na financování deficitů, které všichni dohromady naakumulovali.“ Na to je třeba „flexibilita“. Důležité bude v této souvislosti sledovat rozdíl ve výnosech mezi krátkodobými a dlouhodobými dluhopisy. Ten podle experta ukazuje, že „trhy nejsou tak v pohodě, jak by se mohlo zdát.“ Část poptávky po vládních dluhopisech je „přirozená“, jde o celkovou rovnováhu na trhu. Varovný signál by mohl vysílat i dolar, ale k tomu podle experta nyní nedochází.

Podle stratéga je vlastně překvapivé, že výnosy desetiletých vládních dluhopisů neprochází výrazně vyšší volatilitou. Vysvětlení může spočívat právě v tom, že existuje nemalá přirozená poptávka po těchto cenných papírech, která trh stabilizuje. Šokem by mohlo být zejména to, kdyby rozpočet utrpěl na straně vládních příjmů, například kvůli recesi. „V takové situaci nejsme, ale výrazné obavy z nedostatečného růstu ekonomiky by mohly být problémem“.

Zdroj: RiskReversal Media

 

Čtěte více:

Goldman Sachs: Valuace říkají, jak moc se trh může pohnout. Nejsou ale katalyzátorem, který by takový pohyb vyvolával
11.01.2026 16:36
Goldman Sachs: Valuace říkají, jak moc se trh může pohnout. Nejsou ale katalyzátorem, který by takový pohyb vyvolával
Jan Hatzius z Goldman Sachs pro Bloomberg uvedl, že dlouhodobě nedochá...
OpenAI, Anthropic, SpaceX. Jak moc budou potenciální IPO pro investory atraktivní?
12.01.2026 6:01
OpenAI, Anthropic, SpaceX. Jak moc budou potenciální IPO pro investory atraktivní?
Letošní rok se možná ponese v historických IPO. Vstoupit na burzu plán...
Rozbřesk: Inflace může klesnout na začátku roku hlouběji. Co na to sazby?
12.01.2026 8:45
Rozbřesk: Inflace může klesnout na začátku roku hlouběji. Co na to sazby?
Inflace může na začátku rok 2026 zamířit ještě o něco níže, než jsme p...
Geopolitika opět na vrcholu agendy. Tlak na Fed oživuje sentiment „Prodávat Ameriku“, futures jsou v rudém
12.01.2026 8:55
Geopolitika opět na vrcholu agendy. Tlak na Fed oživuje sentiment „Prodávat Ameriku“, futures jsou v rudém
Schillerová upozorňuje, že udržet letošní deficit státního rozpočtu po...


Váš názor
Na tomto místě můžete zahájit diskusi. Zatím nebyl zadán žádný názor. Do diskuse mohou přispívat pouze přihlášení uživatelé (Přihlásit). Pokud nemáte účet, na který byste se mohli přihlásit, registrujte se zde.
Aktuální komentáře
15.01.2026
6:05Morgan Stanley: Trhy ve vztahu k dluhům nejsou tak v pohodě, jak by se mohlo zdát
14.01.2026
22:00Na Wall Street se vybíraly zisky; dolů táhly technologie a banky  
17:09Zisky v letošním roce a posun od holubů na střeše k vrabcům v hrsti
15:52Traders Talk: Kontrariánské sázky se vracejí. Investiční inspirace na rok 2026
15:22Trumpova cla vs. realita: Loňské příjmy rekordní, ale na vojenský rozpočet nestačí
14:45Tržby zaostaly, investiční bankovnictví ale citelně roste. Citigroup měla loni rekordní příjmy z fúzí a akvizic
13:15Bank of America překonala odhady, pomohl silný trading a růst příjmů z úvěrů
11:58Start výsledkové sezóny nepřesvědčil, takže se čeká na další čísla. Hlavní trhy obchodují smíšeně  
11:38Když virtuální realita narazí na realitu. Meta škrtá v Reality Labs a přesouvá zdroje
10:59Cena stříbra poprvé překročila 90 dolarů za unci
9:42CSG oficiálně oznámila plán vstoupit na burzu v Amsterdamu. Může jít o největší IPO v obranném průmyslu
9:31Autopilot „na paušál“. Tesla mění cenovou politiku pro systém samořízení, nyní bude skrze měsíční předplatné
9:26Přebytek zahraničního obchodu Číny byl loni navzdory americkým clům rekordní
8:49Rozbřesk: Jediná jistota roku 2026? Rozkolísaná geopolitika
8:47Amsterdamské IPO CSG za 750 milionů eur, stříbro na dalším rekordu a SpaceX nabízí Íránu bezplatný internet  
6:06Strnad: Riskoval jsem a rozjeli jsme se. Chci, aby CSG byla globální
13.01.2026
22:00Americké akciové indexy v červených číslech po CPI datech.  
17:08Nejdůležitější ekonomický příběh letošního roku
15:36JPMorgan překvapil poklesem investičního bankovnictví. Obchodování a čistý úrokový výnos ale drží výsledky nad očekáváním  
15:26Americká inflace drží tempo, prosinec přinesl dražší potraviny i levnější auta  

Související komentáře
Nejčtenější zprávy dne
Nejčtenější zprávy týdne
Nejdiskutovanější zprávy týdne
Kalendář událostí
ČasUdálost
9:00CZ - Maloobchodní tržby, y/y
14:30USA - Empire State Manufacturing index
14:30USA - Index filadelfského Fedu
14:30USA - Nové žádosti o dávky v nezam.
UDÁLOSTI ONLINE
Dlouhodobý ekonomický kalendář ČR
Dlouhodobý ekonomický kalendář Svět