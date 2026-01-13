Hledat v komentářích

Americké akciové indexy v červených číslech po CPI datech.

13.01.2026 22:00
Autor: Matěj Vlček, Patria Finance

Americký akciový index S&P 500 dnes 13.1. 2026 klesá o 0,4 %. Hlavní technologický index USA Nasdaq také klesá, a to o 0,4 %.

Německý index DAX klesá o 0,3 %. Hlavní měnový pár EUR/USD dnes klesá o 0,2 % na úroveň 1,1648. Zlato dnes klesá o 0,2 % a obchoduje se na úrovni 4588 USD za unci. Výnosy na desetiletých amerických státních dluhopisech vykazují denní změnu o -0.010 p. b. na úroveň 4,175 %.

Americké akciové indexy dnes mírně oslabují po zveřejnění nejnovějších inflačních dat. Výsledky byly v souladu s očekáváním trhu, nepřinesly tedy výrazné překvapení. Navzdory tomu investoři reagují opatrně a na trzích je patrný mírný prodejní tlak.


