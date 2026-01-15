Hledat v komentářích

Investiční doporučení
více...
Výsledky společností - ČR
více...
Výsledky společností - Svět
více...
IPO, M&A
více...
Týdenní přehledy
více...
 

Detail - články
Obchodnící Goldman Sachs překonali očekávání, celkové tržby investiční banky ale klesly

Obchodnící Goldman Sachs překonali očekávání, celkové tržby investiční banky ale klesly

15.01.2026 13:40
Autor: David Jestřabík, Patria Finance

Americká investiční banka Goldman Sachs zveřejnila výsledky za čtvrté čtvrtletí, které ukazují na robustní výkon napříč klíčovými segmenty. Celkové čisté výnosy dosáhly 13,45 miliardy dolarů, což znamená mírný pokles o tři procenta oproti loňskému roku, ale banka překonala očekávání analytiků v několika klíčových oblastech. Společnost zároveň oznámila zvýšení čtvrtletní dividendy na 4,50 dolaru na akcii z předchozích čtyř dolarů, což signalizuje důvěru vedení v budoucí růst. Akcie v premarketu na zveřejněná čísla reagují pouze minimálními pohyby.

Výnosy z obchodování s dluhopisy, měnami a komoditami (FICC) dosáhly 3,11 miliardy dolarů, zatímco trh očekával 2,95 miliardy. Podobně silný výkon zaznamenal akciový trading, který přinesl 4,31 miliardy dolarů oproti očekávaným 3,65 miliardy. Segment Global Banking & Markets vykázal čisté výnosy ve výši 10,41 miliardy dolarů, což výrazně překonalo konsensuální odhad 9,27 miliardy.

Investiční bankovnictví zaznamenalo významný růst, když dosáhlo výnosů 2,58 miliardy dolarů, což představuje meziroční nárůst o 25 procent. Poradenské služby přinesly 1,36 miliardy dolarů oproti očekávaným 1,34 miliardy, zatímco výnosy z akciových emisí dosáhly 521 milionů dolarů proti odhadu 477 milionů. Dluhové emise přinesly 700 milionů dolarů, což je nad očekáváním 698,5 milionu.

Zisk na akcii činil 14,01 dolaru. Čistý úrokový výnos meziročně vzrostl o 58 procent na 3,71 miliardy dolarů, zatímco trh očekával 3,24 miliardy. Celkové provozní náklady se vyšplhaly na 9,72 miliardy dolarů, což je více než odhadovaných 8,85 miliardy, přičemž mzdové náklady dosáhly 4,67 miliardy oproti očekávaným 4,24 miliardy.

Rentabilita vlastního kapitálu dosáhla 16 procent, zatímco analytici očekávali 13,4 procenta. Ukazatel návratnosti hmotného kapitálu činil 17,1 procenta oproti odhadu 14,2 procenta. Spravovaný majetek pak vzrostl o 15 % na 3,61 bilionu dolarů, což překonalo očekávání 3,52 bilionu.

 

Čtěte více:

Technologie otáčejí vzhůru, zatímco drahé kovy přerušily jízdu
15.01.2026 11:22
Technologie otáčejí vzhůru, zatímco drahé kovy přerušily jízdu
Výsledková sezóna nyní patří mezi klíčová témata, která promlouvají do...
Tržní hodnota ASML překročila 500 miliard dolarů díky optimistickému výhledu TSMC
15.01.2026 12:25
Tržní hodnota ASML překročila 500 miliard dolarů díky optimistickému výhledu TSMC
Akcie společnosti ASML vystřelily na rekordní maximum a její tržní hod...
BlackRock překonal očekávání: ve správě už má rekordních 14 bilionů dolarů
15.01.2026 12:47
BlackRock překonal očekávání: ve správě už má rekordních 14 bilionů dolarů
Největší správce aktiv na světě BlackRock hlásí za loňský čtvrtý kvart...
Německé hospodářství po dvou letech poklesu loni podle statistiků mírně vzrostlo
15.01.2026 13:04
Německé hospodářství po dvou letech poklesu loni podle statistiků mírně vzrostlo
Německá ekonomika v loňském roce po dvou letech poklesu vzrostla. Hru...


Váš názor
Na tomto místě můžete zahájit diskusi. Zatím nebyl zadán žádný názor. Do diskuse mohou přispívat pouze přihlášení uživatelé (Přihlásit). Pokud nemáte účet, na který byste se mohli přihlásit, registrujte se zde.
Aktuální komentáře
15.01.2026
13:40Obchodnící Goldman Sachs překonali očekávání, celkové tržby investiční banky ale klesly
13:04Německé hospodářství po dvou letech poklesu loni podle statistiků mírně vzrostlo
12:47BlackRock překonal očekávání: ve správě už má rekordních 14 bilionů dolarů
12:25Tržní hodnota ASML překročila 500 miliard dolarů díky optimistickému výhledu TSMC
11:22Technologie otáčejí vzhůru, zatímco drahé kovy přerušily jízdu  
11:03Novo Nordisk: Od ztráty důvěry k agresivní expanzi
9:47Růst maloobchodních tržeb v listopadu zrychlil na 4,6 procenta
9:25TSMC loni poprvé v historii vygenerovala přes 100 miliard dolarů na tržbách. Letos počítá s navýšením investic
8:52Rozbřesk: Úvěry domácnostem zrychlují, vklady naopak zpomalují… proč?
8:42Trump řekl, že Powella neodvolá a povolil vývoz AI čipů do Číny, evropské futures v zeleném  
6:05Morgan Stanley: Trhy ve vztahu k dluhům nejsou tak v pohodě, jak by se mohlo zdát
14.01.2026
22:00Na Wall Street se vybíraly zisky; dolů táhly technologie a banky  
17:09Zisky v letošním roce a posun od holubů na střeše k vrabcům v hrsti
15:52Traders Talk: Kontrariánské sázky se vracejí. Investiční inspirace na rok 2026
15:22Trumpova cla vs. realita: Loňské příjmy rekordní, ale na vojenský rozpočet nestačí
14:45Tržby zaostaly, investiční bankovnictví ale citelně roste. Citigroup měla loni rekordní příjmy z fúzí a akvizic
13:15Bank of America překonala odhady, pomohl silný trading a růst příjmů z úvěrů
11:58Start výsledkové sezóny nepřesvědčil, takže se čeká na další čísla. Hlavní trhy obchodují smíšeně  
11:38Když virtuální realita narazí na realitu. Meta škrtá v Reality Labs a přesouvá zdroje
10:59Cena stříbra poprvé překročila 90 dolarů za unci

Související komentáře
Nejčtenější zprávy dne
Nejčtenější zprávy týdne
Nejdiskutovanější zprávy týdne
Kalendář událostí
ČasUdálost
9:00CZ - Maloobchodní tržby, y/y
14:30USA - Empire State Manufacturing index
14:30USA - Index filadelfského Fedu
14:30USA - Nové žádosti o dávky v nezam.
UDÁLOSTI ONLINE
Dlouhodobý ekonomický kalendář ČR
Dlouhodobý ekonomický kalendář Svět