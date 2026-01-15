Obchodnící Goldman Sachs překonali očekávání, celkové tržby investiční banky ale klesly

Americká investiční banka zveřejnila výsledky za čtvrté čtvrtletí, které ukazují na robustní výkon napříč klíčovými segmenty. Celkové čisté výnosy dosáhly 13,45 miliardy dolarů, což znamená mírný pokles o tři procenta oproti loňskému roku, ale banka překonala očekávání analytiků v několika klíčových oblastech. Společnost zároveň oznámila zvýšení čtvrtletní dividendy na 4,50 dolaru na akcii z předchozích čtyř dolarů, což signalizuje důvěru vedení v budoucí růst. Akcie v premarketu na zveřejněná čísla reagují pouze minimálními pohyby.
Výnosy z obchodování s dluhopisy, měnami a komoditami (FICC) dosáhly 3,11 miliardy dolarů, zatímco trh očekával 2,95 miliardy. Podobně silný výkon zaznamenal akciový trading, který přinesl 4,31 miliardy dolarů oproti očekávaným 3,65 miliardy. Segment Global Banking & Markets vykázal čisté výnosy ve výši 10,41 miliardy dolarů, což výrazně překonalo konsensuální odhad 9,27 miliardy.
Investiční bankovnictví zaznamenalo významný růst, když dosáhlo výnosů 2,58 miliardy dolarů, což představuje meziroční nárůst o 25 procent. Poradenské služby přinesly 1,36 miliardy dolarů oproti očekávaným 1,34 miliardy, zatímco výnosy z akciových emisí dosáhly 521 milionů dolarů proti odhadu 477 milionů. Dluhové emise přinesly 700 milionů dolarů, což je nad očekáváním 698,5 milionu.
Zisk na akcii činil 14,01 dolaru. Čistý úrokový výnos meziročně vzrostl o 58 procent na 3,71 miliardy dolarů, zatímco trh očekával 3,24 miliardy. Celkové provozní náklady se vyšplhaly na 9,72 miliardy dolarů, což je více než odhadovaných 8,85 miliardy, přičemž mzdové náklady dosáhly 4,67 miliardy oproti očekávaným 4,24 miliardy.
Rentabilita vlastního kapitálu dosáhla 16 procent, zatímco analytici očekávali 13,4 procenta. Ukazatel návratnosti hmotného kapitálu činil 17,1 procenta oproti odhadu 14,2 procenta. Spravovaný majetek pak vzrostl o 15 % na 3,61 bilionu dolarů, což překonalo očekávání 3,52 bilionu.