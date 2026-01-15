Technologie otáčejí vzhůru, zatímco drahé kovy přerušily jízdu

Výsledková sezóna nyní patří mezi klíčová témata, která promlouvají do obchodování na hlavních trzích. Včera byla pozornost upřená hlavně na americké banky, ale nakonec se na trzích více projevil pozitivní výhled TSMC. Taiwanský čipový hegemon ohlásil na letošní rok investice za 56 mld. USD, tedy více, než se čekalo. Tím trhy ujistil o pokračujícím masivním růstu poptávky po výpočetním výkonu a pomáhá tak technologickému sektoru otočit vzhůru po slabém včerejšku.
Investice TSMC znamenají přímý nárůst byznysu pro holandskou , což vidíme na rychlém růstu akcií i celého amsterdamského indexu AEX (+1 pct). Další evropské indexy hodně zaostávají, když FTSE100 je +0,4 pct, CAC40 klesá o 0,3 pct a DAX je dole o 0,2 procenta. Americké trhy jsou však na technologie exponované víc, což tlačí futures dopoledne slušně do plusu.
Zlato či stříbro z vrcholu začaly padat už včera; dnes ceny našly pevnou půdu pod nohama a snaží se stabilizovat kolem včerejšího závěru. Máme tu tedy spíše přestávku v jízdě než velkou otočku. Dluhopisy se dopoledne hýbou minimálně, a to samé platí pro eurodolar, který se obchoduje u 1,1640.
Dnes vyjdou další výsledky z finančního sektoru, tentokrát , a . Vedle toho bude zveřejněn průzkum průmyslové aktivity z New Yorku a promluví opět řada bankéřů z Fedu.
Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 11:19 SEČ:
|CZK/EUR
|24.2599
|0.0738
|24.2653
|24.2230
|CZK/USD
|20.8465
|0.1321
|20.8550
|20.8135
|HUF/EUR
|385.5348
|-0.1576
|386.6271
|385.5348
|PLN/EUR
|4.2091
|-0.0444
|4.2143
|4.2048
|CNY/EUR
|8.1080
|-0.1528
|8.1232
|8.1042
|JPY/EUR
|184.3675
|0.0225
|184.6387
|184.1786
|JPY/USD
|158.4330
|0.0900
|158.7450
|158.2330
|GBP/EUR
|0.8664
|0.0323
|0.8670
|0.8653
|CHF/EUR
|0.9315
|0.2933
|0.9328
|0.9305
|NOK/EUR
|11.7249
|0.1538
|11.7348
|11.7026
|SEK/EUR
|10.6846
|-0.2465
|10.7139
|10.6789
| USD/EUR
|1.1637
|-0.0683
|1.1647
|1.1626
|AUD/USD
|1.4929
|-0.2406
|1.4999
|1.4926
|CAD/USD
|1.3908
|0.1873
|1.3908
|1.3879