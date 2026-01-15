Hledat v komentářích

Detail - články  
Technologie otáčejí vzhůru, zatímco drahé kovy přerušily jízdu

15.01.2026 11:22
Autor: Tomáš Vlk, Patria Finance

Výsledková sezóna nyní patří mezi klíčová témata, která promlouvají do obchodování na hlavních trzích. Včera byla pozornost upřená hlavně na americké banky, ale nakonec se na trzích více projevil pozitivní výhled TSMC. Taiwanský čipový hegemon ohlásil na letošní rok investice za 56 mld. USD, tedy více, než se čekalo. Tím trhy ujistil o pokračujícím masivním růstu poptávky po výpočetním výkonu a pomáhá tak technologickému sektoru otočit vzhůru po slabém včerejšku.

Investice TSMC znamenají přímý nárůst byznysu pro holandskou ASML, což vidíme na rychlém růstu akcií i celého amsterdamského indexu AEX (+1 pct). Další evropské indexy hodně zaostávají, když FTSE100 je +0,4 pct, CAC40 klesá o 0,3 pct a DAX je dole o 0,2 procenta. Americké trhy jsou však na technologie exponované víc, což tlačí futures dopoledne slušně do plusu.

Zlato či stříbro z vrcholu začaly padat už včera; dnes ceny našly pevnou půdu pod nohama a snaží se stabilizovat kolem včerejšího závěru. Máme tu tedy spíše přestávku v jízdě než velkou otočku. Dluhopisy se dopoledne hýbou minimálně, a to samé platí pro eurodolar, který se obchoduje u 1,1640.

Dnes vyjdou další výsledky z finančního sektoru, tentokrát Goldman Sachs, Blackrock a Morgan Stanley. Vedle toho bude zveřejněn průzkum průmyslové aktivity z New Yorku a promluví opět řada bankéřů z Fedu.

Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 11:19 SEČ:
Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum
CZK/EUR 24.2599 0.0738 24.2653 24.2230
CZK/USD 20.8465 0.1321 20.8550 20.8135
HUF/EUR 385.5348 -0.1576 386.6271 385.5348
PLN/EUR 4.2091 -0.0444 4.2143 4.2048
Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum
CNY/EUR 8.1080 -0.1528 8.1232 8.1042
JPY/EUR 184.3675 0.0225 184.6387 184.1786
JPY/USD 158.4330 0.0900 158.7450 158.2330
USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum
GBP/EUR 0.8664 0.0323 0.8670 0.8653
CHF/EUR 0.9315 0.2933 0.9328 0.9305
NOK/EUR 11.7249 0.1538 11.7348 11.7026
SEK/EUR 10.6846 -0.2465 10.7139 10.6789
USD/EUR 1.1637 -0.0683 1.1647 1.1626
Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum
AUD/USD 1.4929 -0.2406 1.4999 1.4926
CAD/USD 1.3908 0.1873 1.3908 1.3879
* vůči závěru evropského obchodování z předchozího dne

Pozn. Aktuální kurzy měn najdete v sekci Měny&Sazby - Online - Měny


Novo Nordisk: Od ztráty důvěry k agresivní expanzi
15.01.2026 11:03
Novo Nordisk: Od ztráty důvěry k agresivní expanzi
Novo Nordisk znovu míří na akviziční trh. Po loňské prohře v boji o Me...
Trump řekl, že Powella neodvolá a povolil vývoz AI čipů do Číny, evropské futures v zeleném
15.01.2026 8:42
Trump řekl, že Powella neodvolá a povolil vývoz AI čipů do Číny, evropské futures v zeleném
Trump podepsal dokument o povolení vývozu AI čipů do Číny a prohlásil,...
Rozbřesk: Úvěry domácnostem zrychlují, vklady naopak zpomalují… proč?
15.01.2026 8:52
Rozbřesk: Úvěry domácnostem zrychlují, vklady naopak zpomalují… proč?
České domácnosti zažívají (minimálně co se týká průměru) dobré časy. R...
TSMC loni poprvé v historii vygenerovala přes 100 miliard dolarů na tržbách. Letos počítá s navýšením investic
15.01.2026 9:25
TSMC loni poprvé v historii vygenerovala přes 100 miliard dolarů na tržbách. Letos počítá s navýšením investic
Největší světový výrobce čipů TSMC překonal svými hospodářskými výsled...
Růst maloobchodních tržeb v listopadu zrychlil na 4,6 procenta
15.01.2026 9:47
Růst maloobchodních tržeb v listopadu zrychlil na 4,6 procenta
Maloobchodní tržby v České republice loni v listopadu zrychlily meziro...


Aktuální komentáře
15.01.2026
13:40Obchodnící Goldman Sachs překonali očekávání, celkové tržby investiční banky ale klesly
13:04Německé hospodářství po dvou letech poklesu loni podle statistiků mírně vzrostlo
12:47BlackRock překonal očekávání: ve správě už má rekordních 14 bilionů dolarů
12:25Tržní hodnota ASML překročila 500 miliard dolarů díky optimistickému výhledu TSMC
11:22Technologie otáčejí vzhůru, zatímco drahé kovy přerušily jízdu  
11:03Novo Nordisk: Od ztráty důvěry k agresivní expanzi
9:47Růst maloobchodních tržeb v listopadu zrychlil na 4,6 procenta
9:25TSMC loni poprvé v historii vygenerovala přes 100 miliard dolarů na tržbách. Letos počítá s navýšením investic
8:52Rozbřesk: Úvěry domácnostem zrychlují, vklady naopak zpomalují… proč?
8:42Trump řekl, že Powella neodvolá a povolil vývoz AI čipů do Číny, evropské futures v zeleném  
6:05Morgan Stanley: Trhy ve vztahu k dluhům nejsou tak v pohodě, jak by se mohlo zdát
14.01.2026
22:00Na Wall Street se vybíraly zisky; dolů táhly technologie a banky  
17:09Zisky v letošním roce a posun od holubů na střeše k vrabcům v hrsti
15:52Traders Talk: Kontrariánské sázky se vracejí. Investiční inspirace na rok 2026
15:22Trumpova cla vs. realita: Loňské příjmy rekordní, ale na vojenský rozpočet nestačí
14:45Tržby zaostaly, investiční bankovnictví ale citelně roste. Citigroup měla loni rekordní příjmy z fúzí a akvizic
13:15Bank of America překonala odhady, pomohl silný trading a růst příjmů z úvěrů
11:58Start výsledkové sezóny nepřesvědčil, takže se čeká na další čísla. Hlavní trhy obchodují smíšeně  
11:38Když virtuální realita narazí na realitu. Meta škrtá v Reality Labs a přesouvá zdroje
10:59Cena stříbra poprvé překročila 90 dolarů za unci

