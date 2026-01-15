Boston Scientific koupí za 14,5 miliardy dolarů technologickou firmu Penumbra

Americký výrobce zdravotnického zařízení koupí za 14,5 miliardy dolarů (303 miliard Kč) firmu Penumbra. Chce si tak upevnit podnikání v oblasti kardiovaskulárních zařízení. Podnik to uvedl ve svém dnešním sdělení. Podle agentury Reuters je to pro něj největší akvizice za posledních zhruba 20 let.
Společnost nedávno kvůli silné poptávce po svých kardiovaskulárních zařízeních zvýšila roční prognózu vývoje zisku. Uvedla, že výrobky od Penumbry jí postupně pomohou zlepšit tržby a marže. Penumbra loni podle odhadů měla tržby kolem 1,4 miliardy dolarů.
Boston Scientific zaplatí za každou kmenovou akcii Penumbry 374 dolarů, což představuje prémii 19,3 procenta proti středečnímu závěru. Akcie Penumbry krátce po zahájení obchodování na burze v New Yorku přidávaly kolem 12 procent nad 351 dolarů.
Oznámená akvizice je první velkou transakcí ve zdravotnictví v letošním roce, píše Reuters. Analytici a znalci z oboru letos očekávají vlnu obrovských fúzí, protože firmy využívají příznivějšího regulačního prostředí a nižších úrokových sazeb k posílení portfolií.
Medicínsko-technologické podniky, jako je právě Penumbra, rozšiřují kardiovaskulární franšízy prostřednictvím interního výzkumu a vývoje a akvizic. Stárnoucí populace a rostoucí výskyt srdečních onemocnění zvyšují poptávku v tomto segmentu.