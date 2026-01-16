Hledat v komentářích

Detail - články
Co je nyní na trhu „drahé" a co „levné"

Co je nyní na trhu „drahé“ a co „levné“

16.01.2026 17:05
Autor: Jiří Soustružník

O drahém, nebo levném trhu, jeho částech, sektorech, nebo akciích se mluví docela často. Zde ale snad více než kde jinde záleží na definici toho, co považujeme za drahé a levné. Vycházíme z nějakého odhadu hodnoty a tu porovnáváme s cenou na trhu? Nebo se prostě jen díváme na nějaký valuační násobek a ten porovnáváme s tím, co bylo běžné v minulosti? Dnes konkrétní pohled na valuace sektorů spojený právě s tématem „levný, drahý“.

Goldman Sachs v následující tabulce ukazuje poměry cen k ziskům u jednotlivých sektorů na americkém akciovém trhu. Nalezneme zde i srovnání s historickými standardy. A to u samotného PE sektoru, tak u tohoto PE relativně k valuacím celého trhu. Do popředí zde vystupuje zejména průmysl – jeho PE je na 25, za posledních deset let bylo výš jen ve 13 % případů, za posledních 30 let ve 4 % případů. A jeho valuace byly relativně k valuacím celého trhu za posledních 10 let výš jen v 8 % případů a za posledních 30 let v 5 % případů.

Relativně ke své historii je nyní PE vysoko u celé řady sektorů, v třicetiletém horizontu ale u žádného tak, jako PE průmyslu. Ale relativně k valuacím celého trhu je naprostá většina sektorů „levná“ (modrající se poslední dva sloupce):

JS
Zdroj: X

Celkový obrázek se tedy dá popsat následovně: Celý trh je poměrem cen k ziskům z historického srovnání hodně vysoko a platí více méně o většině sektorů. Zejména o průmyslu, o něco méně o zboží dlouhodobé spotřeby (záleží ale na časových horizontech). Relativně k valuacím na celém trhu, taženým nahoru nejnašponovanějšími sektory, je ale většina sektorů „levná“. Což právě ukazuje na to, jak relativní jsou i u násobků koncepty typu „levný/drahý“.

Na trhu tedy nastal určitý posun, kdy valuace už netáhnou nahoru zejména technologie, ale zmíněný průmysl. Což, zdá se mi, moc nezaznívá v různých investičních diskusích a médiích. Určitý pohled pod hladinu pak může nabídnout očekávaný pětiletý růst zisků (data z Yardeni Research). Ten u průmyslu dosahuje 14,8 %. Pokud jej dáme do poměru s PE (spočítáme tzv. PEG poměr), dostaneme hodnotu 25/14,8, tedy 1,69. Třeba u technologií to je 26/26,1, tedy necelá 1. U zboží dlouhodobé spotřeby je PEG na 30/12,6, tedy 2,3. Celý trh je pak na 22/18,7, tedy asi 1,3.

Pokud bychom tedy čekali, že když vydělíme PE očekávaným růstem zisků, čísla se srovnají k jedné hodnotě, budeme překvapeni. Nic takového se neděje. Jinak řečeno: To, co jsou investoři ochotni platit za současné zisky (PE), nejde nějak jednoduše vysvětlit tím, co se ohledně zisků čeká pro následujících pět let. U průmyslu je tato ochota stále hodně vysoko, u technologií je naopak menší, než u trhu jako celku (opět ukázka toho, jak mnoha způsobe lze hledět na „levné/drahé). Vysvětlení tohoto jevu může být obecně více:

Za prvé, jde o očekávání analytiků, přesněji řečeno průměry, či mediány. Investoři mohou mít svá očekávání jinde a pokud bychom je znali a počítali z nich PEG, možná by se čísla více řadila k jedné hodnotě.

Za druhé, jde o pětiletá očekávání, ale hodnotu akcií určují očekávání mnohem dlouhodobější. Pokud bychom je znali a použili hodně dlouhodobé růsty zisků, možná by byly PEGy vyrovnanější.

Za třetí, různé sektory (akcie, části trhu) mají rozdílnou rizikovost. PEG u méně rizikovějších by měly být samy o sobě vyšší a naopak. U výše uvedeného by to znamenalo, že investoři vidí průmysl jako hodně málo rizikový (ve srovnání s jinými). Což se mi nezdá jako pravděpodobné.

Do čtvrté skupiny pak můžeme dát celou škálu různých sektorových bublin a bublinek, malé tržní efektivity, přílišného optimismu a pesimismu, módních vln atd.


Čtěte více:

Wilson: Vlídné prostředí pro akcie, protože Fed bude ignorovat vyšší inflaci
16.01.2026 6:03
Wilson: Vlídné prostředí pro akcie, protože Fed bude ignorovat vyšší inflaci
Obavy z vývoje na trhu práce nemám, dno je již za námi, nyní bude zamě...
Evropa na steroidech. Index Stoxx 600 je překoupený, investoři však zůstávají klidní
16.01.2026 10:08
Evropa na steroidech. Index Stoxx 600 je překoupený, investoři však zůstávají klidní
Evropské akcie po loňském raketovém růstu míří podle technického ukaza...
Technologie táhly růst akcií, malé společnosti opět zpevnily
15.01.2026 22:01
Technologie táhly růst akcií, malé společnosti opět zpevnily
Americké akcie dnes posílily díky výraznému oživení technologických ti...
Rozbřesk: Eurozóna – průmysl se nadechuje, ale nejistota přetrvává
16.01.2026 8:54
Rozbřesk: Eurozóna – průmysl se nadechuje, ale nejistota přetrvává
Listopadová data průmyslové produkce v eurozóně lehce překonala tržní ...
Česká vláda získala důvěru, USA uzavřely obchodní dohodu s Tchaj-wanem. Evroapa zahájí negativně
16.01.2026 8:51
Česká vláda získala důvěru, USA uzavřely obchodní dohodu s Tchaj-wanem. Evroapa zahájí negativně
Evropské akciové futures před otevřením hlavního trhu klesají, panevro...
Polovodiče dostaly vzpruhu, ale indexy jsou na tom jen smíšeně a drahé kovy klesají
16.01.2026 11:02
Polovodiče dostaly vzpruhu, ale indexy jsou na tom jen smíšeně a drahé kovy klesají
Dopolední obchodování s akciemi v Evropě je převážně negativní, ovšem ...


