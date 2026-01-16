Hledat v komentářích

Detail - články
Rozbřesk: Eurozóna – průmysl se nadechuje, ale nejistota přetrvává

16.01.2026 8:54
Autor: Jan Bureš & Jan Čermák & Dominik Rusinko, Patria Finance a ČSOB Finanční trhy

Listopadová data průmyslové produkce v eurozóně lehce překonala tržní očekávání. Index vzrostl meziměsíčně o 0,7 % a meziročně o 2,5 %, což znamená třetí růst v řadě. Po dlouhém období slabosti tak evropský průmysl vykazuje známky oživení. Přestože je celková výroba stále pod úrovní roku 2021, jde o druhý nejlepší výsledek od června 2023 – signál, že dno může být za námi.

Pozitivní zprávou je i růst v Německu, klíčové ekonomice EU. Německý průmysl zůstává dlouhodobě pod tlakem, zejména kvůli ztrátě konkurenceschopnosti, ať již v důsledku drahých energií nebo zostřené čínské konkurenci doma i v zahraničí. Uvolněná fiskální politika by měla tento rok dodat německému průmyslu – prostřednictvím vyšších výdajů na investice a obranu, ale i dotovaných cen energií – pozitivní impuls. To je dobrá zpráva i pro Česko, nicméně zatím dopad německého fiskálního balíčku nepřeceňujme. Už proto, že část výdajů – zejména na obranu – bude směřovat do USA. Každopádně ale platí, že německé odlepení ode dna český průmysl jistě ocení, zvláště pokud by šlo o dlouhodobý trend.

Optimismus však brzdí signály z průzkumů samotnými průmyslníky. Index PMI v eurozóně klesl mezi srpnem a prosincem z 50,7 na 48,8, tedy pod hranici expanze. To naznačuje, že podniky stále čelí slabé poptávce a nejistotě ohledně budoucího vývoje. Otázkou tedy zůstává, zda aktuální zlepšení není jen krátkodobé a zda se evropský průmysl dokáže udržet na růstové trajektorii i v prvním čtvrtletí 2026. Geopolitické riziko, nejistota a stále sílící vliv Číny jsou rovněž faktory, které spíše vzbuzují ostražitost.

Celkově ale listopadová čísla přinášejí opatrný optimismus. Pokud se pozitivní trend potvrdí, může to znamenat nejen obrat pro eurozónu, ale i další posílení českého průmyslu. Klíčové bude sledovat příchozí data – zejména německé objednávky a vývoj PMI – které ukážou, zda se budou díky silnějšímu průmyslu přepisovat výhledny směrem nahoru.

TRHY

Koruna
Česká koruna sice nenese dobře pokračující zisky amerického dolaru, na druhou stranu jí ve včerejším obchodování pomohl silný výsledek listopadového maloobchodu. Ten reálně rostl o 4,6 % meziročně a ukazuje na velmi solidní růst reálné spotřeby na konci roku 2025 - zapadá tak do našeho posledního lehkého zvýšení odhadu na HDP v roce 2025 na 2,6 % a v roce 2026 na 2,3 %. Koruna však s vysokou pravděpodobností bude dál sledovat spíše více dění na globálních trzích, které jí aktuálně příliš nepřeje. Vedle toho budou zajímavé jakékoliv komentáře bankovní rady k nově připravované únorové prognóze, které bychom od příštího týdne pomalu mohli začít pozorovat…

Eurodolar
Kombinace dobrých amerických dat a převážně jestřábích výroků ze strany představitelů Fedu (Bostic, Schmid) stlačila eurodolar až k hranici 1,16. Včerejší data ukázala propad nových žádostí o podporu pod hranici 200 tisíc, což svědčí o tom, že trh práce se po uzávěrce vlády opět začíná utahovat.

Dnešní kalendář obsahuje kromě vystoupení několika centrálních bankéřů z Fedu a ECB, také údaj o americké průmyslové výrobě za prosinec. Ten by mohl být zajímavý s ohledem na vysoké odhady růstu HDP za 4. kvartál.

Zlotý
Prezident polské centrální banky Glapinski byl na včerejší tiskové konferenci věnované středečnímu zasedání NBP nezvykle konkrétní, když nadesignoval cestu směrem k terminální úrovni oficiální úrokové sazby. Ta se podle Glapinského nachází v blízkosti úrovně 3,50 %, což implikuje redukci sazeb o dodatečných 50 bazických bodů. Prezident NBP přitom nevyloučil, že by centrální banka mohla snížit úrokové sazby v únoru, v březnu nebo v dubnu. NBP se přitom při příštích zasedáních bude rozhodovat tradičně na základě příchozích dat s tím, že při příštím zasedání (4. února) bude mít centrální banka z důležitých čísel k dispozici jen celoroční výsledek HDP (bez jakýkoliv detailů). Vzhledem k tomu, že lednová inflace vyjde 13. února a nová kvartální prognóza NBP vyjde až v březnu, tak je možné, že si další redukci NBP ponechá až březen. Jedno snížení sazeb o 25bps do konce kvartálu plus stejný pohyb sazeb v průběhu druhého čtvrtletí na terminální úroveň je v souladu s naším scénářem i s krátkým koncem polské výnosové křivky. Pro zlotý by tudíž výstupy Glapinského na tiskové konferenci měly mít neutrální implikace.


