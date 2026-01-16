Hledat v komentářích

Dodávky Porsche loni klesly o desetinu

Dodávky Porsche loni klesly o desetinu

16.01.2026 14:02
Autor: ČTK

Celosvětový odbyt německého výrobce luxusních sportovních automobilů Porsche v loňském roce klesl o deset procent na 279 449 vozů, především kvůli výraznému poklesu v Číně. Je to nejprudší pokles od roku 2009, kdy globální finanční krize zasáhla trhy.

Porsche se v Číně podobně jako další západní automobilky potýká s ostrou konkurencí ze strany domácích výrobců. Odbyt Porsche na čínském trhu loni klesl o 26 procent na 41 938 vozů. Byl tak o více než polovinu nižší než v roce 2021, kdy se vyšplhal na téměř 96 000 vozů.

V Německu se odbyt snížil o 16 procent a ve zbytku Evropy o 13 procent. V Severní Americe stagnoval.

Společnost rovněž uvedla, že automobily s čistě elektrickým pohonem se na jejím celkovém loňském odbytu podílely zhruba 22 procenty. Podíl plug-in hybridních vozů, které umožňují dobíjení baterie z elektrické sítě, činil zhruba 11 procent.

"V Evropě jsme poprvé dodali více aut s elektrickým pohonem než vozů vybavených pouze spalovacím motorem. Plně elektrický byl každý třetí vůz," uvedla firma.

Společnost Porsche v roce 2022 vstoupila na frankfurtskou akciovou burzu. Jejím většinovým vlastníkem nicméně zůstal německý automobilový koncern Volkswagen, jehož součástí je také Škoda Auto.

Porsche se v poslední době potýká s výrazným poklesem zisků. Na hospodaření automobilky měly v loňském roce kromě poklesu odbytu v Číně negativní vliv rovněž náklady související s pomalejším přechodem od automobilů se spalovacím motorem k elektromobilům a celní politika amerického prezidenta Donalda Trumpa. V prvních třech čtvrtletích loňského roku se provozní zisk firmy propadl o 99 procent na 40 milionů eur (zhruba 970 milionů Kč).



