Netflix změnil podobu dohody s Warner Bros. Nově zaplatí kompletně v hotovosti

uzavřel s Warner Bros. Discovery (WBD) upravenou dohodu o koupi studií a streamovací divize hollywoodské společnosti. Nově za tato aktiva zaplatí kompletně v hotovosti, zatímco dříve se jednalo o kombinaci hotovosti a akcií. WBD nyní svolá mimořádnou valnou hromadu akcionářů, aby transakci schválili, přičemž představenstvo nadále jednomyslně doporučuje právě dohodu s Netflixem na úkor Paramount SkyDance.
Změny v dohodě mají urychlit prodej a reagovat na námitky Paramountu, který tvrdil, že akciová část nabídky Netflixu ji činila méně atraktivní než nabídka Paramountu ve výši 30 USD za akcii v hotovosti (za celou společnost, tedy včetně divize kabelových kanálů), píše agentura Bloomberg. Nabídka Netflixu je 27,75 USD za akcii (bez kabelovek).
Bitva o WBD je jednou z největších mediálních transakcí posledních let a může zásadně změnit zábavní průmysl. Paramount usiluje o Warnery od září, zatímco se zapojil až v říjnu.
WBD také zveřejnila, jak oceňuje své kabelové sítě, které budou vyčleněny do nové společnosti Discovery Global. Tyto sítě mají podle jejich poradců hodnotu od 0,72 USD do 6,86 USD za akcii. Paramount tvrdí, že nemají žádnou hodnotu, ač kabelové kanály tvoří většinu jeho vlastních tržeb
Discovery Global bude mít ke 30. červnu 2026 dluh 17 miliard dolarů, který klesne na 16,1 mld. USD do konce roku. Díky lepšímu cash flow bude dluh o 260 milionů nižší, než se původně plánovalo. Očekávané tržby Discovery Global v roce 2026 jsou 16,9 miliardy dolarů, zisk před odpisy a daněmi 5,4 miliardy.
Spojení Netflixu a WBD by vytvořilo největší streamovací platformu na světě s přibližně 450 miliony předplatitelů. by získal přístup k obrovské knihovně obsahu, což by posílilo jeho pozici na trhu proti Disney a Amazonu.