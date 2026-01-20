Trump opět rozhazuje cly

Donald Trump o víkendu šokoval globální trhy zavedením obchodních cel na několik evropských zemí, počínaje 10 % od začátku února a zvyšující se na 25 % do července, dokud nebude uzavřena dohoda o předání Grónska USA. Prezident od té doby vyostřil rétoriku a pohrozil zavedením 200% cel na francouzská vína a šampaňské. Tento týden se zúčastní Světového ekonomického fóra v Davosu ve Švýcarsku. Trumpovu hrozbu cly odsoudili evropští lídři, kteří se ve čtvrtek chystají mimořádně scházet, aby projednali své možnosti, které by mohly zahrnovat potenciální zavedení vysokých cel na americké zboží v hodnotě 93 miliard eur.
Francie a Německo rovněž naléhaly na EU, aby zvážila zavedení nástroje určeného k odrazení od ekonomického nátlaku, který by mohl zahrnovat další omezení investiční nebo bankovní činnosti, a také potenciálně přístup USA do EU – třetí největší ekonomiky světa.
Nejvyšší soud USA by však mohl již tento týden rozhodnout proti legalitě Trumpových rozsáhlých dovozních cel na řadu zemí. Trump jako odůvodnění cla použil zákon z roku 1977 s názvem International Emergency Economic Powers Act (IEEPA). IEEPA dává prezidentovi široké pravomoci nad mezinárodními ekonomickými transakcemi v případě národní nouze. Soudci však na slyšeních koncem loňského roku vyjádřili dostatečnou skepsi ohledně argumentů Bílého domu, takže trhy nyní široce očekávají, že nejvyšší soud rozhodne proti Trumpovi. Ministr financí USA Scott Bessent dnes uvedl, že prezident Donald Trump by mohl rozhodnout o dalším předsedovi Federálního rezervního systému již příští týden.
Kromě globálního geopolitického napětí se tento týden pozornost zaměří na pokračování výsledkové sezony z posledního čtvrtletí roku 2025. (-1,1 %) zahajuje akci a tento streamovací gigant oznámí své čtvrtletní výsledky po uzavření obchodování na Wall Street. Podle konsenzuálních odhadů agentury Bloomberg se očekává, že vykáže zisk na akcii ve výši 0,55 dolaru při tržbách 11,96 miliardy dolarů.
taktéž předložil pozměněnou nabídku na odkup studia a streamovacích služeb společnosti Warner Bros. Discovery v hotovosti, přičemž získal jednomyslnou podporu představenstva vlastníka HBO, aniž by zvýšil kupní cenu ve výši 82,7 miliardy dolarů, jak vyplývá z úterního podání regulačnímu orgánu. Jeho nabídka je ale stále nižší než konkurenční nabídka společnosti Paramount.