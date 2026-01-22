Hledat v komentářích

Trhy ocenily dohodu Trumpa s Ruttem o Grónsku. Trump nezvýší cla

Trhy ocenily dohodu Trumpa s Ruttem o Grónsku. Trump nezvýší cla

22.01.2026 8:15
Autor: Redakce, Patria.cz

Americký prezident Donald Trump se domluvil se šéfem Severoatlantické aliance Markem Ruttem na rámci budoucí dohody o Grónsku a celé arktické oblasti. Trump to po jednání ve švýcarském Davosu, které označil za velmi produktivní, oznámil na sociální síti Truth Social s tím, že díky tomu nezavede dodatečná cla vůči osmi evropským zemím. Mluvčí NATO pak podle agentury Reuters uvedl, že na zajištění bezpečnosti Arktidy budou země aliance pracovat společně. Na zprávách začaly růst akciové trhy.

"Toto řešení, pokud bude naplněno, bude skvělé pro Spojené státy americké i pro všechny země NATO. Na základě této dohody nebudu zavádět cla, která měla vstoupit v platnost 1. února," uvedl americký prezident, který v poslední době opakovaně tvrdil, že chce Grónsko připojit k USA.

Americké akcie v reakci zaznamenaly zisky poté, co v úterý citelně poklesly v důsledku eskalace situace kolem Grónska, které chce americký prezident Donald Trump získat pro USA. Zpevnil také dolar. Dow Jonesův index, který zahrnuje akcie třicítky předních amerických podniků, se zvýšil o 1,21 procenta na 49.077,23 bodu. Širší index S&P 500 přidal 1,16 procenta na 6875,62 bodu. Index technologického trhu Nasdaq Composite vzrostl o 1,18 procenta na 23.224,82 bodu. Americký dolar se odrazil od třítýdenního minima proti euru.

V rozhovoru s televizí CNBC pak řekl, že dohoda má mít věčné trvání a její součástí bude přístup ke grónským nerostným surovinám pro Spojené státy i jejich evropské spojence a také spolupráce na vícestupňovém protiraketovém štítu Golden Dome (Zlatá kopule), který chce vybudovat.

Šéf NATO uvedl, že dnešní setkání bylo dobré. "Čeká nás ale ještě hodně práce," sdělil Rutte agentuře AFP. "Vyjednávání mezi Dánskem, Grónskem a Spojenými státy budou pokračovat s cílem zajistit, že se Rusko a Čína nikdy v Grónsku neuchytí - ekonomicky nebo vojensky," poznamenal k plánům mluvčí NATO.

Dánsko i Švédsko oznámený posun uvítaly. "Den končí lépe, než začal," konstatoval dánský ministr zahraničí Lars Lökke Rasmussen. "Pokud to, co se dnes děje, znamená, že se můžeme vrátit k normálnějším komunikačním kanálům, než je Truth Social, tak je to dobré. Pro nás je důležité, abychom to ukončili způsobem, který respektuje obyvatele Grónska," uvedl.

"Je dobře, že Trump nyní ustoupil od uvalení cel na ty z nás, kteří podporovali Dánsko a Grónsko," napsala na síti X švédská ministryně zahraničí Maria Malmerová Stenergardová. "Požadavky na posunutí hranic se setkaly s oprávněnou kritikou. Proto jsme také opakovaně zdůrazňovali, že se nenecháme vydírat. Zdá se, že naše spolupráce se spojenci měla dopad," myslí.

Také odstupující nizozemský premiér Dick Schoof uvítal Trumpovo rozhodnutí nezavést dodatečná cla. "Je pozitivní, že jsme nyní na cestě k uklidnění situace," uvedl na X. Podle něj je zásadní, aby Spojené státy, Kanada a Evropa pokračovaly ve spolupráci v NATO s cílem posílit bezpečnost v arktické oblasti a čelit hrozbám ze strany Ruska a Číny.

Naopak německý ministr financí Lars Klingbeil na fóru v Davosu varoval před přehnaným optimismem. "Je dobře, že vedou dialog, ale musíme ještě chvíli počkat a nedělat si příliš brzy naděje," sdělil německé televizi ZDF.

Lídři států EU se přes aktuální vývoj ve čtvrtek sejdou na mimořádném summitu EU, potvrdil mluvčí Evropské rady.

Další jednání za americkou stranu povedou v Davosu viceprezident J.D.Vance, ministr zahraničí Marco Rubio a zvláštní vyslanec Steve Witkoff.

Trump dával opakovaně najevo, že Spojené státy chtějí ke svému území připojit největší světový ostrov, který je autonomní součástí Dánského království. Až dosud přitom odmítal vyloučit použití armády. Washington hovořil i o tom, že by mohl Grónsko, které je bohaté na nerostné suroviny, koupit. Trump v Davosu prohlásil, že si dokáže představit cenu, která by mohla být rozumná.

Připojení Grónska k USA odmítají ostrovní představitelé i obyvatelé a také Dánsko a další evropské země. Trump jim kvůli tomu hrozil dalšími cly.

 

 

Trump a Grónsko: Proč se americký prezident zaměřil na arktický ostrov?
07.01.2026 10:05
Trump a Grónsko: Proč se americký prezident zaměřil na arktický ostrov?
V posledních dnech čeří americký prezident Donald Trump na mezinárodní...
Trump pohrozil novými cly, pokud nezíská Grónsko. EU připravila odvetu i nikdy nepoužitý nástroj
19.01.2026 8:16
Trump pohrozil novými cly, pokud nezíská Grónsko. EU připravila odvetu i nikdy nepoužitý nástroj
Americký prezident Donald Trump oznámil, že od 1. února zavede kvůli G...
Ministr financí USA věří, že Evropané kvůli Grónsku nevyhrotí vztahy s USA
20.01.2026 16:18
Ministr financí USA věří, že Evropané kvůli Grónsku nevyhrotí vztahy s USA
Americký ministr financí Scott Bessent věří, že evropské země nevyhrot...
Rozbřesk: O Trumpovi, Grónsku a fiskální politice
21.01.2026 9:11
Rozbřesk: O Trumpovi, Grónsku a fiskální politice
Trumpova snaha ovládnout Grónsko a znovu otevření obchodní války mezi ...
Může Evropa použít americké dluhopisy jako zbraň ve sporu o Grónsko?
21.01.2026 11:52
Může Evropa použít americké dluhopisy jako zbraň ve sporu o Grónsko?
Evropští investoři zvažují prodej amerických státních dluhopisů jako o...


