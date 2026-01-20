Ministr financí USA věří, že Evropané kvůli Grónsku nevyhrotí vztahy s USA

Americký ministr financí Scott Bessent věří, že evropské země nevyhrotí své vztahy s Washingtonem kvůli záměru Spojených států převzít Grónsko, poloautonomní součást Dánského království. Bessent to dnes podle agentur prohlásil ve švýcarském Davosu, kde se účastní Světového ekonomického fóra (WEF). Americký prezident Donald Trump tlačí na Dánsko, aby se Grónska vzdalo, skupině evropských zemí za podporu Kodaně hrozí od začátku února uvalením desetiprocentních cel.
"Jsem si jist, že lídři nepřistoupí k eskalaci a že to bude vyřešeno způsobem, který bude velmi dobrý pro všechny," řekl Bessent novinářům. Dále podle AP uvedl, že americké vztahy s Evropou zůstávají silné. Obchodní partnery vyzval, aby se hluboce nadechli a nechali napětí vyvolané Trumpovou hrozbou cel odeznít. "Naše vztahy podle mě nebyly bližší," citovala ho AP.
Bessent dnes v rozhovoru se stanicí CNBC řekl, že si nemyslí, že EU v reakci na americkou hrozbu použije takzvaný nástroj proti ekonomickému nátlaku (ACI), který dosud nikdy nepoužila. Americký ministr financí podle stanice předpovídá, že dalším krokem Bruselu bude utvoření pracovní skupiny. Trump podle Bessenta světu ukazuje, že "Spojené státy jsou zpět". Převzetí kontroly nad Grónskem je dlouhodobým cílem Washingtonu, prohlásil Bessent.
Nástroj ACI, přezdívaný ekonomická bazuka, byl schválený teprve v roce 2023. Bruselu umožňuje sáhnout k odvetným opatřením vůči třetím státům, které vyvíjejí na členské země ekonomický tlak. Jeho použití vyžaduje schválení kvalifikovanou většinou zemí EU. Nástroj umožňuje mimo jiné zmrazení přístupu k evropským veřejným zakázkám či blokování některých investic.
Trump tvrdí, že USA potřebují Grónsko k zajištění své bezpečnosti a také k udržení bezpečného světa kvůli hrozbám z Ruska a Číny. Dánsko prodej ostrova odmítá a souhlasí s grónským postojem, že o své budoucnosti si rozhodne Grónsko samo.
Trump v sobotu oznámil, že od 1. února zavádí dodatečná desetiprocentní cla na dovoz z Dánska, Norska, Švédska, Francie, Německa, Británie, Nizozemska a Finska a že tyto poplatky budou platit, dokud Spojené státy neuzavřou s Dánskem dohodu o koupi Grónska. Zmíněné evropské země se postavily proti Trumpovu přání tento arktický ostrov získat.
Evropané americký nátlak odmítají. Britský premiér Keir Starmer zároveň řekl, že je odhodlán udržet silné a konstruktivní vztahy mezi Británií a USA. Německý kancléř Friedrich Merz chce reagovat rozvážně a přiměřeně.