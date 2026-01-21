Hledat v komentářích

Rozbřesk: O Trumpovi, Grónsku a fiskální politice

21.01.2026 9:11
Autor: Jan Bureš & Jan Čermák & Dominik Rusinko, Patria Finance a ČSOB Finanční trhy

Trumpova snaha ovládnout Grónsko a znovu otevření obchodní války mezi USA a EU není globálním trhům podle očekávání po chuti. Nedochází přitom k tradičnímu útěku investorů do bezpečí, kdy při poklesu akcií rostou ceny dluhopisů a posiluje dolar. Během včerejší seance ztratily jak americké akcie, dluhopisy, tak i dolar. Ostatně podobně jako – byť v menším rozsahu – při dubnovém Dni osvobození, kdy americký prezident Trump poprvé oznámil vysoká cla.

Co se za tu dobu změnilo? Trhy si sice na celní nejistotu již zvykly, v geopolitice ale dochází ke znatelným posunům. Donald Trump již nehrozí Evropě jen ekonomicky, ale v případě Grónska i vojensky. A to je zásadní změna v transatlantických vztazích, která podtrhuje, že poválečný a na pravidlech postavený svět je v roce 2026 spíše nostalgickou připomínkou starých dobrých časů. Chaos a fragmentace přitom není něco, co by měly trhy, které oceňují zejména předvídatelnost, zvláště ocenit.

Vedle vyššího geopolitického rizika trhy zároveň ostře sledují fiskální otázku. A nejde jen o Spojené státy a udržitelnost jejich dluhu, ale pozornost si opět vysloužilo i Japonsko. Kvůli ambiciózním rozpočtovým plánům narostly během posledních dvou výnosy jeho dluhu s delší splatností – v případě 40 let o 40bps na rekordní 4 %. Výprodeje japonského dluhu (celkově 250 % HDP) přitom doporučujeme dále sledovat – nejen kvůli blížícím se volbám, ale taky proto, že Japonsko po dekády fungovalo jako zdroj levné likvidity na globálním trhu.

Vyšší geopolitické a fiskální riziko mají jeden společný jmenovatel – erozi. Poválečného řádu, ale taky důvěry ve fiskální udržitelnost, kredibilitu amerického dolaru a vzhledem k Trumpovým tlakům i nezávislosti americké centrální banky. A to vše je živnou půdou pro vzácné kovy – zlato včera pokořilo hranici 4 700 dolarů a nadále funguje jako pojistka proti systémové nestabilitě. Naopak bitcoin, který měl hrát podle mnohých podobnou roli, zatím selhává.

Optimista může sázet na jednu věc – TACO trade, kdy nakonec Trump ze svých siláckých řečí ustoupí a nedojde ani k zavedení cel. Nestalo by se tak poprvé a je možné, že k tomu dojde už dnes odpoledne během jeho proslovu v Davosu. I tak se ale zdá, že se na trzích akumulují další rizika, která komplikují výhled pro letošní rok.

TRHY

Koruna

Česká koruna se včera pod tlakem globálních výprodejů dostala do lehké defenzivy a oslabila těsně nad hranicí 24,30 EUR/CZK. Na začátku letošní roku si tak prozatím vybírá pauzu v dalším posilování, čemuž se v prostředí zvýšené geopolitické nejistoty nelze příliš divit. Právě ta bude určující pro korunu i v následujících dnech, neboť domácí makro kalendář je i ve zbytku týdne prázdný.

Eurodolar

Výprodej napříč světovými trhy zpomaluje, což má za následek, že se i kurz eurodolaru přestává tlačit vzhůru. Dnes budou ve hře dvě politické události, které mohou dost zásadně promluvit do obchodování.

První z nich budou schůzky amerického prezidenta Trumpa na ekonomickém fóru v Davosu s ostatními státníky, přičemž uvidíme, co z jednání vypadne na téma Grónsko a s tím související obchodní války mezi USA a EU.

Druhou a pro eurodolar důležitější kauzou bude večer slyšení u Nejvyššího soudu USA v kauze guvernérky Fedu Lisy Cookové. Připomeňme, že Bílý dům tlačí na její odvolání (skrze nesrovnalosti v její žádosti o hypotéku), přičemž je na soudu, zdali je tato kauza relevantní. Pokud by výstupy ze slyšení u Nejvyššího soudu vyzněly pro setrvání Cookové uvnitř Fedu, byl by to signál k udržení nezávislosti centrální banky, jež by dolar určitě ocenil.



