Detail - články
Stellantis investuje rekordních 13 miliard dolarů do USA

15.10.2025 9:01
Autor: Gabriela Rainová, Patria Finance

Automobilka Stellantis oznámila, že během následujících čtyř let bude investovat 13 miliard dolarů do Spojených států, čímž se snaží zmírnit dopady celních tarifů. Jedná se o největší investici v historii firmy, která by měla zvýšit roční produkci hotových vozidel o 50 % oproti současnému stavu. Celková částka zahrnuje výdaje na výzkum a vývoj, náklady dodavatelů i investice do výrobních provozů. Akcie Stellantisu v USA po oznámení vzrostly o 4,7 % po uzavření trhu. Od začátku roku však do úterního závěru ztratily více než 33 %.

stellantis

„Chceme růst v USA s produkty vyráběnými v Americe,“ uvedl generální ředitel Antonio Filosa v telefonickém rozhovoru. „Sdílíme prezidentův cíl vracet pracovní místa do Spojených států – a to už děláme a budeme v tom pokračovat.“

Jedná se o dosud nejambicióznější snahu Stellantis obnovit své oslabené postavení v USA, kde ztratila podíl na trhu mimo jiné kvůli zastaralému portfoliu modelů. Představuje také další z řady výrazných investic amerických výrobců automobilů, které přicházejí pod tlakem prezidenta Donalda Trumpa, jenž využívá vysoká cla k omezení dovozu a podpoře domácí výroby a zaměstnanosti. V červnu například General Motors oznámil investici ve výši 4 miliard dolarů na podporu výroby vozidel na benzin v USA a omezení produkce v Mexiku, uvádí Bloomberg.

Investice přinesou více než 5 000 nových pracovních míst ve fabrikách v Illinois, Ohiu, Indianě a Michiganu. Filosa neupřesnil, o kolik by investice mohly snížit dopad cel, které firma letos odhaduje na 1,5 miliardy eur, ale očekává, že dodavatelé začnou více komponent vyrábět přímo v USA, což by mohlo vytvořit dalších až 20 000 pracovních míst.

Plán zahrnuje uvedení pěti nových modelů během čtyř let, včetně dvou zcela nových značek, a další modernizaci napříč portfoliem. Stellantis investuje 600 milionů dolarů do rozšíření výroby modelů Jeep Cherokee a Jeep Compass v aktuálně nevyužívaném závodě v Belvidere, Illinois, v roce 2027, čímž vznikne přibližně 3 300 pracovních míst. Tato továrna bude zásobovat výhradně americký trh. Závod v Toluce v Mexiku bude ve výrobě těchto modelů pokračovat, zatímco kanadský závod v Bramptonu, který měl původně vyrábět novou verzi Compassu, už tak činit nebude.

Pod vedením Filosy, který byl do funkce jmenován začátkem letošního roku, se Stellantis snaží přehodnotit své investice napříč regiony, s důrazem na americký trh. Zatímco bývalý CEO Carlos Tavares prosazoval přesun výroby do levnějších zemí jako Mexiko, Filosa se nyní snaží tento trend obrátit, píše Bloomberg.

„Víme, že můžeme růst, když investujeme do správné technologie, správných produktů a správných značek – a přesně to teď děláme,“ řekl Filosa.


