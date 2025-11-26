Stellantis varuje: Přísné emisní limity mohou zlomit evropský autoprůmysl

Evropský automobilový průmysl varuje před hlubokým propadem, pokud EU nezmírní emisní regulace a neumožní větší flexibilitu výrobcům. Předseda Stellantisu John Elkann vyzývá k revizi plánů na ukončení prodeje spalovacích motorů do roku 2035 a nabízí alternativní cestu ke snížení emisí.
Evropskému automobilovému průmyslu hrozí nevratný pokles, pokud Evropská unie nezmírní svůj postoj ke snižování emisí a neposkytne automobilkám větší volnost. Uvedl to včera podle agentury Reuters předseda představenstva evropsko-americké automobilové skupiny Stellantis John Elkann. Evropská komise by příští měsíc měla představit revizi emisních předpisů, které nyní počítají mimo jiné s ukončením prodeje automobilů se spalovacími motory do roku 2035.
Evropský automobilový průmysl podle Elkanna připravil soubor návrhů, které by měly poskytnout automobilkám větší flexibilitu při plnění emisních cílů a pomoci odvrátit hrozící pokles v odvětví. "Existuje jiná cesta, jak snížit emise v Evropě konstruktivním a dohodnutým způsobem, obnovit růst, o který jsme přišli, a uspokojit potřeby lidí," uvedl Elkann při příležitosti zahájení výroby nové hybridní verze malého automobilu Fiat 500.
Návrhy zahrnují například povolení prodeje plug-in hybridních vozů, které umožňují dobíjení baterie z elektrické sítě, i po roce 2035. Jejich součástí je také zavedení systému šrotovného či úprava regulace ve prospěch výroby malých vozů, píše Reuters.
Výkonný ředitel Stellantisu Antonio Filosa uvedl, že rozhovory s evropskými úřady trvají již dlouhou dobu a jsou důkladné, automobilový průmysl však nyní podle něj potřebuje "bezodkladná a rozhodná opatření". "Pokud dostaneme možnost získat zpět zákazníky pomocí skvělých produktů, jako je hybridní vůz Fiat 500, budeme určitě schopni obnovit růst, který je nezbytný pro budoucí investice a inovace," dodal.
Filosa letos v červnu v čele společnosti Stellantis nahradil Carlose Tavarese. Ten z firmy odešel loni v prosinci, když pokles zisků a tržeb vyvolal pochybnosti ohledně jeho způsobu řízení.
Skupina Stellantis vznikla začátkem roku 2021 spojením italsko-americké automobilové skupiny Fiat Chrysler Automobiles (FCA) a francouzského konkurenta PSA. V letošním prvním pololetí se firma propadla do ztráty 2,3 miliardy eur (přes 55 miliard Kč) po zisku 5,6 miliardy eur před rokem. Tržby se meziročně snížily o 13 procent na 74,3 miliardy eur.