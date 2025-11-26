Hledat v komentářích

Stellantis varuje: Přísné emisní limity mohou zlomit evropský autoprůmysl

Stellantis varuje: Přísné emisní limity mohou zlomit evropský autoprůmysl

26.11.2025 8:20
Autor: ČTK

Evropský automobilový průmysl varuje před hlubokým propadem, pokud EU nezmírní emisní regulace a neumožní větší flexibilitu výrobcům. Předseda Stellantisu John Elkann vyzývá k revizi plánů na ukončení prodeje spalovacích motorů do roku 2035 a nabízí alternativní cestu ke snížení emisí.

Evropskému automobilovému průmyslu hrozí nevratný pokles, pokud Evropská unie nezmírní svůj postoj ke snižování emisí a neposkytne automobilkám větší volnost. Uvedl to včera podle agentury Reuters předseda představenstva evropsko-americké automobilové skupiny Stellantis John Elkann. Evropská komise by příští měsíc měla představit revizi emisních předpisů, které nyní počítají mimo jiné s ukončením prodeje automobilů se spalovacími motory do roku 2035.

Evropský automobilový průmysl podle Elkanna připravil soubor návrhů, které by měly poskytnout automobilkám větší flexibilitu při plnění emisních cílů a pomoci odvrátit hrozící pokles v odvětví. "Existuje jiná cesta, jak snížit emise v Evropě konstruktivním a dohodnutým způsobem, obnovit růst, o který jsme přišli, a uspokojit potřeby lidí," uvedl Elkann při příležitosti zahájení výroby nové hybridní verze malého automobilu Fiat 500.

Návrhy zahrnují například povolení prodeje plug-in hybridních vozů, které umožňují dobíjení baterie z elektrické sítě, i po roce 2035. Jejich součástí je také zavedení systému šrotovného či úprava regulace ve prospěch výroby malých vozů, píše Reuters.

Výkonný ředitel Stellantisu Antonio Filosa uvedl, že rozhovory s evropskými úřady trvají již dlouhou dobu a jsou důkladné, automobilový průmysl však nyní podle něj potřebuje "bezodkladná a rozhodná opatření". "Pokud dostaneme možnost získat zpět zákazníky pomocí skvělých produktů, jako je hybridní vůz Fiat 500, budeme určitě schopni obnovit růst, který je nezbytný pro budoucí investice a inovace," dodal.

Filosa letos v červnu v čele společnosti Stellantis nahradil Carlose Tavarese. Ten z firmy odešel loni v prosinci, když pokles zisků a tržeb vyvolal pochybnosti ohledně jeho způsobu řízení.

Skupina Stellantis vznikla začátkem roku 2021 spojením italsko-americké automobilové skupiny Fiat Chrysler Automobiles (FCA) a francouzského konkurenta PSA. V letošním prvním pololetí se firma propadla do ztráty 2,3 miliardy eur (přes 55 miliard Kč) po zisku 5,6 miliardy eur před rokem. Tržby se meziročně snížily o 13 procent na 74,3 miliardy eur.


Čtěte více:

Stellantis skončil ve ztrátě, druhé pololetí ale vidí pozitivně
29.07.2025 12:00
Stellantis skončil ve ztrátě, druhé pololetí ale vidí pozitivně
Automobilový koncern Stellantis v úterý zveřejnil své výsledky za prvn...
Dodávky Stellantis oživují. Nový CEO přepisuje plány
10.10.2025 13:10
Dodávky Stellantis oživují. Nový CEO přepisuje plány
Automobilka Stellantis hlásí za 3Q oživení dodávek po návratu populárn...
Stellantis investuje rekordních 13 miliard dolarů do USA
15.10.2025 9:01
Stellantis investuje rekordních 13 miliard dolarů do USA
Automobilka Stellantis oznámila, že během následujících čtyř let bude ...
Pozitivní kvartál Stellantisu zastínily obavy z jednorázových nákladů
30.10.2025 10:56
Pozitivní kvartál Stellantisu zastínily obavy z jednorázových nákladů
Stellantis sice ve třetím kvartálu překonala očekávání trhu na tržbách...


