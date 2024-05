ILO: Globální míra nezaměstnanosti letos klesne na 4,9 procenta

Globální míra nezaměstnanosti v letošním roce klesne proti loňsku o desetinu bodu na 4,9 procenta. Nezaměstnanost se sníží navzdory tomu, že na trzích práce přetrvává nerovnost. V aktuálním výhledu to uvádí Mezinárodní organizace práce (ILO).



Ještě v lednu organizace na letošní rok očekávala naopak zvýšení nezaměstnanosti, a to na 5,2 procenta. Důvodem byl očekávaný růst nezaměstnanosti ve vyspělých zemích. K revizi směrem k příznivějším číslům přispěla nižší nezaměstnanost v Číně, Indii a zemích s vysokými příjmy, než s jakou se tam původně počítalo.



V roce 2025 by měla nezaměstnanost zůstat na 4,9 procenta, očekává ILO.



Růst globální ekonomiky byl v prvních měsících letošního roku o něco vyšší, než se čekalo, zvláště ve Spojených státech. Navíc inflace zpomaluje, což zmírňuje finanční tlak na domácnosti.



Mezinárodní měnový fond (MMF) v dubnu zvýšil odhad letošního růstu globální ekonomiky na 3,2 procenta z lednového odhadu 3,1 procenta. Bylo to zejména díky zlepšení výhledu Spojených států.



"Tato stabilizace makroekonomického prostředí se promítá do relativně stabilního výhledu trhu práce," uvedla ILO. Nicméně dodala, že ve střednědobém horizontu zůstává situace nejistá vzhledem k očekávaným úpravám měnové a fiskální politiky ve světě. Restriktivní makroekonomická politika má na trh práce zpožděný vliv.