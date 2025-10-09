Hledat v komentářích

Detail - články
Šéf CoreWeave obavy z kruhových investic v AI nemá. Firmy podle něj vyhovují poptávce

09.10.2025 10:33
Autor: Adam Kahánek, Patria Finance

Na Wall Street se v posledních dnech hojně diskutuje o tom, že masivní výdaje na umělou inteligenci se točí v kruhu, což vzbuzuje obavy o vytváření bubliny. To ale Michael Intrator, generální ředitel CoreWeave, společnosti v těchto investicích zapojené, odmítá.

Podle Intratora je narativ kruhových investic vzniklý z dohod mezi technologickými giganty, poskytovateli cloudu a různými AI startupy „zásadně chybný“.

„Realita je taková, že opravdu velké a opravdu důležité technologické společnosti nakupují infrastrukturu, aby ji dodaly svým klientům. To se týká Mety, Microsoftu, Amazonu nebo Googlu. Chci tím říct, že největší technologické společnosti na světě kupují tuto infrastrukturu, protože mají poptávku. Na tom nic kruhového není,“ řekl ve středečním rozhovoru pro CNBC.

CoreWeave je zaměřená na cloudovou infrastrukturu pro umělou inteligenci, kterou mj. prodává již zmíněným technologickým gigantům. Firma vstoupila letos v březnu na burzu, přičemž se jednalo o největší IPO americké technologické společnosti od roku 2021, kdy se podniku podařilo získat 1,5 miliardy dolarů z prodeje akcií. Ty od svého debutu už vzrostly téměř o 250 procent, protože zájem investorů o AI a datová centra je obrovský.

akcie

Společnost je hlavním dodavatelem OpenAI. Koncem září navíc oznámila s tvůrcem ChatGPT rozšíření partnerství o 6,5 miliardy dolarů, čímž se celkové smlouvy o cloudových službách navýšily na 22,4 miliardy dolarů. Jen o několik dní později pak CoreWeave podepsala dohodu o hodnotě 14,2 miliardy dolarů s Metou.

Ještě před IPO do CoreWeave investovala také Nvidia, jež v ní získala sedmiprocentní podíl. Začátkem září pak čipový výrobce koupil cloudové služby CoreWeave za 6,3 miliardy dolarů. Tomu, proč je (nejen) tato dohoda podle některých analytiků problematická, jsme se věnovali již ve středu: Peníze vydávané na AI se točí v kruhu. Hlavními aktéry jsou Nvidia a OpenAI.

Ve zkratce lze uvést, že tyto obchody se až moc točí v kruhu, což znamená, že peníze se předávají tam a zpět z jedné společnosti do druhé.

Intrator však trvá na tom, že dohody představují „fundamentální budování infrastruktury“, a když je tohle budování tak masivní, tak „není neobvyklé vidět partnerství, protože lidé se snaží poskytovat infrastrukturu spotřebitelům“, argumentuje s tím, že takovou dynamiku lze spatřit i na jiných trzích.

„Tento narativ kolem kruhových investic pomine, protože fundamentální drivery na trhu jsou obrovské,“ dodal.

 

Čtěte více:

Datová centra rostou. Kdo je bude napájet? Tady jsou dva horké tipy
07.10.2025 13:33
Datová centra rostou. Kdo je bude napájet? Tady jsou dva horké tipy
Sektor utilit se letos zařadil mezi nejvýkonnější části indexu S&P 50...
Nvidia investuje do xAI 2 miliardy dolarů. Musk si za to od ní pronajme čipy
08.10.2025 9:35
Nvidia investuje do xAI 2 miliardy dolarů. Musk si za to od ní pronajme čipy
xAI Elona Muska získává v posledním kole financování až 20 miliard do...
Peníze vydávané na AI se točí v kruhu. Hlavními aktéry jsou Nvidia a OpenAI
08.10.2025 10:55
Peníze vydávané na AI se točí v kruhu. Hlavními aktéry jsou Nvidia a OpenAI
Před dvěma týdny se Nvidia zavázala investovat až 100 miliard dolarů ...


