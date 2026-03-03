Hledat v komentářích

FX Strategie: Ani válka korunu (zatím) nerozpohybovala, déletrvající konflikt a dražší energie jsou ale rizikem

FX Strategie: Ani válka korunu (zatím) nerozpohybovala, déletrvající konflikt a dražší energie jsou ale rizikem

03.03.2026 6:30
Autor: Finanční trhy ČSOB, ČSOB

Česká koruna vykazuje v posledních několika týdnech nebývale nízkou volatilitu, když její kurz setrvává v úzkém pásmu 24,20-24,30 EUR/CZK. V reakci na americko-izraelský útok na Írán si koruna (prozatím) připisuje jen lehké ztráty.

ON-LINE: Evropský plyn zdražuje až o 50 procent, americké akcie počáteční ztráty částečně umazaly
02.03.2026 15:38
ON-LINE: Evropský plyn zdražuje až o 50 procent, americké akcie počáteční ztráty částečně umazaly
Útoky Spojených států a Izraele na Írán se dostávají do třetího dne a ...
CSG kupuje 49 procent v maďarské firmě 4iG, získala tím vliv ve výrobci Rába
02.03.2026 14:12
CSG kupuje 49 procent v maďarské firmě 4iG, získala tím vliv ve výrobci Rába
Zbrojařská a strojírenská skupina Czechoslovak Group (CSG) kupuje 49 p...
PODCAST Týdenní výhled: Začátek týdne diktuje Blízký východ
02.03.2026 15:59
PODCAST Týdenní výhled: Začátek týdne diktuje Blízký východ
Začátek týdne ovládá eskalace konfliktu na Blízkém východě. Útok USA a...
Úvodní šok z Íránu už trochu odeznívá. Půjde jen o další rychlou akci?
02.03.2026 13:20
Úvodní šok z Íránu už trochu odeznívá. Půjde jen o další rychlou akci?
Začátek týdne se nese ve znamení geopolitického šoku. Útok USA a Izrae...
Morgan Stanley: Írán optimistický pohled na trhy neohrozí, pokud ropa nevystřelí trvale výš
02.03.2026 14:35
Morgan Stanley: Írán optimistický pohled na trhy neohrozí, pokud ropa nevystřelí trvale výš
Eskalace na Blízkém východě nemění optimistický výhled pro americké ak...


