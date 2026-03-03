ON-LINE: Ropa i LNG dál citelně zdražují, index Euro Stoxx 50 spadl o tři procenta

Konflikt na Blízkém východě, který může podle amerického prezidenta Donalda Trumpa trvat týdny, načítá svůj čtvrtý den. Ropa i zkapalněný zemní plyn pokračují v silném růstu, protože s lodní dopravou přes Hormuzský průliv to nevypadá příliš dobře. Americké akcie sice udělaly včera večer pěknou otočku a seanci zakončily v zelených číslech, dnešní futures ale znovu ukazují na více než jednoprocentní propady. Aktuální dění (nejen) na trzích přinášíme i dnes v ON-LINE speciálu.
10:53 Index Euro Stoxx 50 aktuálně klesá až o 3 %. Jedná se o nejhorší dvoudenní pokles od dubna, informuje Bloomberg. Minus 3 % dnes vykazuje také německý DAX.
10:45 Několik dronů zasáhlo obchodní přístav Duqm v Ománu, přičemž jeden dron zasáhl palivovou nádrž, uvedla státní média. Omán dlouhodobě hraje zprostředkovanou roli mezi Washingtonem a Teheránem a většinou se drží mimo linii palby, vysvětluje CNN. Obchodní přístav Duqm byl cílem dvou dronů už v neděli.
10:38 Útoky na Írán ze strany USA a Izraele si už vyžádaly 787 obětí, informoval íránský Červený půlměsíc. Údaje nelze nezávisle ověřit.
10:30 Americké ministerstvo zahraničí vyzvalo občany USA, aby urychleně opustili Blízký východ kvůli vážným bezpečnostním rizikům.
10:26 Íránské ministerstvo zahraničí obvinilo Spojené státy a Izrael z válečných zločinů s tvrzením, že civilní infrastruktura byla cíleně napadena, píše CNN. Írán uvedl, že v první den války bylo v dívčí škole v jižním městě Minab zabito více než 160 studentek. Dále uvedla, že byla zasažena nemocnice v Teheránu.
10:18 Výnosy amerických státních dluhopisů dnes rostou. Výnosy 10letých dluhopisů vzrostly téměř o čtyři bazické body na 4,09 %. 30letý státní dluhopis přidal více než dva bazické body na 4,723 % a výnos dvouletých dluhopisů vzrostl o více než čtyři body na 3,531 %, uvedl server CNBC.
10:00 Íránská tisková agentura ISNA informovala, že jmenování nástupce ajatolláha Alího Chameneího "nebude trvat dlouho." Podle íránské ústavy je nejvyšší vůdce jmenován Shromážděním expertů, 88členným duchovním orgánem voleným veřejností každých osm let.
9:47 Zlato po čtyřdenním růstu dnes kolísá. Aktuálně ztrácí pár desetin procenta a je na ceně kolem 5 300 dolarů za unci. Stříbro oslabuje bezmála o čtyři procenta a je na ceně 86 dolarů za unci.
9:39 Americké ministerstvo zahraničí nařídilo evakuaci personálu ze tří dalších zemí: Bahrajnu, Iráku a Jordánsku.
9:31 Jihokorejské obranné akcie dnes zaznamenaly masivní nárůst, v pondělí totiž byly tamní trhy kvůli státnímu svátku zavřené. Třeba největší jihokorejský výrobce obranných zbraní Hanwha Aerospace zapsal až 25procentní růst svých akcií, který později zmírnil na 20 procent.
9:27 Evropské akciové indexy aktuálně: Stoxx 50 -1,9 %, FTSE 100 -1,4 %, CAC 40 -1,6 %, DAX -2,0 %
9:22 Smartwings dnes vypraví čtyři lety do Ománu. Do SAE poletí dva lety, pravidelná linka do Dubaje a mimořádná do Rás al-Chajma, informovala mluvčí Vladimíra Dufková. Kvůli situaci na Blízkém východě dnes letecké společnosti zrušily 14 letů mezi Prahou a Katarem, Izraelem a SAE, uvedla mluvčí Letiště Václava Havla Denisa Hejtmánková.
9:15 Ropa Brent včera posílila o sedm procent a dnes ráno přidává další čtyři procenta. Barel už se tak prodává za bezmála 81 dolarů.
9:11 Evropské ceny plynu pokračují v raketovém růstu. Dnes zatím rostou o 32 procent po naléhání Číny na bezpečnost Hormuzského průlivu, píše Bloomberg.
9:05 Hormuzský průliv, přes který prochází zhruba pětina celosvětových dodávek ropy a také velké množství zemního plynu, podle oblastního velitelství amerických ozbrojených sil CENTCOM navzdory tvrzení Íránu uzavřen nebyl, uvedla americká stanice Fox News. CENTCOM na žádost agentury Reuters o vyjádření dosud nereagoval.