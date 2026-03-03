Hledat v komentářích

Detail - články  
Tradiční útočiště nefungují. Výnosy dluhopisů rostou, zlato ztrácí lesk

Tradiční útočiště nefungují. Výnosy dluhopisů rostou, zlato ztrácí lesk

03.03.2026 11:14
Autor: Gabriela Rainová, Patria Finance

Konflikt na Blízkém východě dál jitří globální trhy. Ceny ropy i plynu vystřelily vzhůru a investoři začínají přehodnocovat očekávání ohledně měnové politiky: místo uvolňování se na trhy vrací strach ze stagflace.

Pokračování článku je dostupné jen klientům placených služeb Patria Plus / Investor Plus případně uživatelům platformy Patria Direct. Pokud jste klientem těchto služeb, potom je nutné se Přihlásit.

Váš názor
Na tomto místě můžete zahájit diskusi. Zatím nebyl zadán žádný názor. Do diskuse mohou přispívat pouze přihlášení uživatelé (Přihlásit). Pokud nemáte účet, na který byste se mohli přihlásit, registrujte se zde.
