Rizika na Blízkém východě dál hýbou trhy a roste nejistota kolem private credit. Futures jsou zelené

20.03.2026 8:47
Autor: Gabriela Rainová, Patria Finance

Globální sentiment určují útoky na klíčovou plynovou infrastrukturu v Íránu a Kataru, které prudce zvýšily ceny energií a vyvolaly obavy z dlouhodobých výpadků LNG. Evropské státy přiznávají, že znovuotevření Hormuzského průlivu je v dohledné době nereálné, a lídři EU varují před dopady na ekonomiku. Na trzích zároveň rezonují plány Fedu na uvolnění kapitálových pravidel pro banky a rostoucí napětí v private credit, kde banky i hedgeové fondy začínají sázet na další zhoršení situace.

Futures na evropské akciové indexy: Euro Stoxx 50 +0,7 %, FTSE 100 +0,4 % a DAX +0,7 %. Futures na americké indexy: Dow Jones mini +0,2 %, S&P 500 mini +0,1 % a Nasdaq 100 mini -0,0 %.

Kanadská dceřiná společnost CZG získala od Kanadské agentury pro investice do obrany kontrakt v hodnotě 273 milionů kanadských dolarů (cca 4,2 miliardy Kč). Dodávky by měly začít letos a skončit v roce 2029; smlouva zahrnuje opci na zvýšení dodaného objemu.

Předběžné tržby Doosan Škoda Power za fiskální rok 2025 činily 5,63 miliardy (-4,9 % meziročně), EBITDA 769 milionů (-4,5 % meziročně) a čistý zisk 574 milionů (-13 % meziročně). Objem zakázek vzrostl na 12,75 miliardy (oproti 9,2 miliardám před rokem) a objem podepsaných projektů vzrostl na 9,76 miliardy (oproti 6,26 miliardám před rokem). Vedení připisuje pokles především nepříznivému vývoji měnových kurzů a posunům v načasování projektů, zatímco silný nárůst nových objednávek i objemu zakázek signalizuje zdravý vývoj, přičemž společnost očekává, že ~30 % bude realizováno do 1 roku a ~50 % v příštích 3 letech.

Íránská válka se v posledních dnech začala vyostřovat poté, co Izrael zaměřil útok na íránské plynové pole a Írán reagoval útokem na plynové pole v Kataru, což dále destabilizovalo globální energetickou krajinu. Íránský raketový útok na komplex Ras Laffan způsobil rozsáhlé škody největšímu závodu na zkapalněný zemní plyn na světě. Zasažena byla dvě zařízení, která produkují 17 % exportu LNG země, tedy přibližně 13 milionů tun ročně, a jejich oprava bude trvat tři až pět let, řekl agentuře Reuters generální ředitel společnosti QatarEnergy Saad al-Kaabi.

Poté, co útoky na klíčové plynové operace na Blízkém východě vyvolaly prudký nárůst cen energií, Benjamin Netanjahu prohlásil, že se Izrael vyhne budoucím útokům na íránskou energetickou infrastrukturu. Válka podle premiéra skončí mnohem rychleji, než si lidé myslí, protože Teherán již není schopen obohacovat uran ani vyrábět balistické rakety. Lídři EU na bruselském summitu vyjádřili znepokojení nad zhoršující se ekonomickou situací a vyzvali k „moratoriu“ kvůli útokům na energetická zařízení. Italská premiérka Giorgia Meloniová byla údajně obzvláště vášnivá a varovala, že energetická situace je vážná.

Největší evropské námořní mocnosti nevidí způsob, jak znovu otevřít Hormuzský průliv pro komerční lodní dopravu, než válka v Íránu ustane. Britský ministr obrany Al Carns varoval, že by během konfliktu doprovodné lodě nestačily k ochraně plavidel, protože situace vyžaduje „velmi komplexní“ nadnárodní škálu leteckých, námořních a útočných schopností.

Wall Street si mne ruce při vyhlídce na uvolnění kapitálových požadavků v rámci návrhů, které ve čtvrtek představil Federální rezervní systém. Tento krok by mohl potenciálně uvolnit miliardy dolarů na půjčky, zpětné odkupy akcií a dividendy. To představuje velké vítězství pro banky. Pokud budou tyto plány finalizovány, spolu s kroky ke zmírnění doplňkového poměru zadlužení a revizí zátěžových testů, šlo by o jedny z největších změn pravidel pro bankovní kapitál od těch, které byly přijaty po finanční krizi v roce 2008.

Mezitím už krouží žraloci kolem trhu private credit. Goldman Sachs a JPMorgan údajně klientům hedgeových fondů nabízejí způsoby, jak sázet proti tomuto trhu o hodnotě 1,8 bilionu dolarů. Private credit čelí vlně splácení dluhopisů, částečně kvůli obavám, že věřitelé by mohli být příliš exponováni na softwarový průmysl, které by mohlo být významně narušeno umělou inteligencí. Firmy včetně BlackRock, Morgan Stanley a Cliffwater nedávno zavedly limity na výběry poté, co žádosti o splácení překročily povolené prahové hodnoty. Prezident společnosti Pimco Christian Stracke včera varoval, že 20% až 30% expozice v jednotlivých odvětvích, jako je software, vede investory k tomu, aby „nečekali na to, jak moc se to zhorší“.

 

Čtěte více:

Gundlach o ropou taženém růstu inflace a investicích do zlata
20.03.2026 6:02
Gundlach o ropou taženém růstu inflace a investicích do zlata
Jeffrey Gundlach z vedení společnosti DoubleLine Capital na jejím Yout...
ECB sazby nezměnila, pozorně sleduje Blízký východ
19.03.2026 16:37
ECB sazby nezměnila, pozorně sleduje Blízký východ
Evropská centrální banka v souladu s očekáváním trhů opět ponechala úr...
Doosan Škoda Power: EBITDA i tržby loni klesly, objem zakázek vzrostl
19.03.2026 17:44
Doosan Škoda Power: EBITDA i tržby loni klesly, objem zakázek vzrostl
Doosan Škoda Power zaznamenala loni ve srovnání s rokem 2024 mírné zle...


Aktuální komentáře
20.03.2026
10:35Perly týdne: Čína s AI pravděpodobně udělá to, co udělala se vším ostatním
9:54Nagel: ECB v dubnu zváží zvýšení sazeb, pokud se zvýší inflační tlaky
9:05ENERGO-PRO Green Finance s.r.o.: Oznámení o třetí výplatě úrokového výnosu
8:53Rozbřesk: ČNB vyčkává na další vývoj íránského konfliktu, šance, že ECB zvýší sazby narůstají
8:47Rizika na Blízkém východě dál hýbou trhy a roste nejistota kolem private credit. Futures jsou zelené  
6:02Gundlach o ropou taženém růstu inflace a investicích do zlata
19.03.2026
22:01Americké akciové indexy uzavírají obchodní den neutrálně  
17:44Doosan Škoda Power: EBITDA i tržby loni klesly, objem zakázek vzrostl
17:11Co říká jeden alternativní pohled na valuace amerických a světových akciových trhů?
16:37ECB sazby nezměnila, pozorně sleduje Blízký východ
16:01Tržby Alibaby zaostaly za očekáváním, čistý zisk se kvůli investicím propadl o 66 procent
15:34MONETA Money Bank, a.s.: Pozvánka na valnou hromadu
14:35ČNB úrokové sazby nezměnila
13:38Braňo Soták: Všechny segmenty Micronu jedou na plný plyn, trh je ale ostražitý  
13:20Íránské útoky na energetickou infrastrukturu straší trhy. Katarské LNG může být mimo provoz i několik měsíců
12:54Colt CZ a Explosia prohlubují spolupráci. Poptávka po zbrojní produkci je trojnásobná, kapacity nestačí
12:15Íránská válka eskaluje s útoky na energie a Fed trhům také nepomohl  
12:06Akcionář CSG vyzval skupinu k odkupu svého podílu, chce údajně 35 miliard
11:55Raiffeisenbank a.s.: Výplata úrokového výnosu dluhopisu XS3019003253
11:10Silné výsledky i výhled Micronu kazí vysoké kapitálové výdaje. Akcie klesají

