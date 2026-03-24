Hledat v komentářích

Investiční doporučení
více...
Výsledky společností - ČR
více...
Výsledky společností - Svět
více...
IPO, M&A
více...
Týdenní přehledy
více...
 

Detail - články
Rozbřesk: Trumpova otočka jako test citlivosti středoevropských měn na ropu

Rozbřesk: Trumpova otočka jako test citlivosti středoevropských měn na ropu

24.03.2026 8:57
Autor: Jan Bureš & Jan Čermák & Dominik Rusinko, Patria Finance a ČSOB Finanční trhy

Nevýhodou ekonomie oproti ostatním exaktním vědám jako je například fyzika je to, že nedisponuje tzv. řízeným experimentem. Jinak řečeno ekonomie nemá možnost pravdivost nastolené hypotézy otestovat v laboratorních podmínkách. Nicméně včera americký prezident Donald Trump pro trhy jeden takový jím řízený experiment uspořádal, když zcela překvapivě oznámil, že namísto ještě masivnějšího bombardování začal s Íránem vyjednávat o příměří. Negativní nabídkový ropný šok, který byl do té doby v cenách se během sekund začal odmazávat. Jak přitom v tomto testu obstály středoevropské měny a eurodolar?

Když konflikt v Perském zálivu začal a došlo k zamrznutí Hormuzského průlivu, tak jsme se snažili argumentovat, že pro středoevropské ekonomiky a eurozónu (na rozdíl od USA) představuje tato situace negativní šok, který fundamentálně vede ke zhoršení směnných relací a tím i depreciaci měnového kurzu. S využitím historických dat, jež sahaly až do února 2026 jsem se pak empiricky jsme se pak snažili zachytit eventuální citlivost dotyčných měn na nabídkou způsobený nárůst cen ropy. Naše palcové pravidlo pak znělo, že na každých 10% ceny ropy vzhůru oslabí euro vůči dolaru o 0,5 % a následně koruna vůči euru o 0,2 %, resp. forint se zlotým o 0,7% (vůči euru, resp. agregovaně vůču USD o 1,2 %).

Zapadá do těchto hodnot včerejší masivní pohyb, kdy se z ropného trhu během okamžiku negativní nabídkový šok z velké části vypařil a cena ropy propadla o 13 %? A jaké byly reakce příslušných měn? Eurodolar v reakci na Trumpa poskočil o 1,1 % výše, eurokačka se propadla o 10 haléřů takže asi o 0,4 %, EUR/PLN dopadl velmi podobně (-0,54 %), nicméně výrazně vyšší citlivost zaznamenal forint, který proti euru posílil o 1,45 %! Výše uvedené cvičení jsme pak aplikovali na chování forexových trhů v průběhu března a došli jsme v průměru ke stejným závěrům: směr reakcí jednotlivých měnových párů byl (teoretický) správný, avšak elasticita ve vztahu k ceně ropy se během konfliktu přece jenom změnila, přičemž zejména v případě forintu je výrazně vyšší (viz graf níže).

Celkově vzato je aktuální konflikt z makroekonomického a tržní hlediska samozřejmě studijně velmi atraktivním obdobím a stojí za hlubší analýzu. Výše uvedené reakce středoevropských měn (elasticity na cenu ropy) přitom nejsou jediný zajímavým poznáním pro toho, kdo obchoduje na regionálních forexových trzích. O tom však jinde - zřejmě ve speciální analýze (flashi pro klienty), kde celé této epizodě budeme věnovat podrobněji.

1

TRHY

Koruna

Česká koruna po Trumpově včerejší otočce a snaze deeskalovat konflikt s Íránem zaplula zpět pod hranici 24,50 EUR/CZK. Rozhodně však nemá vyhráno. Dnes ráno americký dolar opět posiluje, což je pro korunu negativní impuls, stejně jako další možné vyhrocení situace na Blízkém východě s dopadem do cen energií. Krátkodobě proto koruna zůstane pod tlakem a může dále oslabovat nad hladinu 24,50 EUR/CZK.

Eurodolar

Trump provedl další dramatickou otočku, když v průběhu včerejšího dne oznámil, že USA začaly tajně vyjednávat s částí politické reprezentace Íránu o podmínkách příměří. Hlavním vyjednavačem je údajně šéf íránského parlamentu a rozhovory se odehrály v Pakistánu. Nicméně situace je velmi nepřehledná, neb zbytek vedení Íránu vyhlašuje, že žádná jednání neprobíhají a země dál vysílá rakety a drony na okolní státy. V Hormuzském průlivu se blíží rozuzlení, neboť během následujících tří dní by do Perského zálivu měla dorazit speciální divize americká námořní pěchota, přičemž se o hovoří o tom, že USA chtějí vojensky obsadit několik ostrovů v průlivu.

Situace v Perském zálivu a primárně v Íránu bude (USA a Izrael stále radí veřejnosti, aby lidé zůstali schováni ve svých obydlích a že signál k jejich opuštění se blíží…) zcela nepochybně tím hlavním, co bude hýbat trhem. Přesto nelze zapomínat na data, kterými bude podnikatelské nálada v eurozóně za březen, jež zřejmě dost citelně utrpěla. Velmi špatné číslo za PMI by pak mohlo být výzvou pro sázky na zvýšení sazeb ECB.

Forint

Dnes odpoledne zasedá maďarská centrální banka a za normálních okolností by dnešní zasedání bylo kandidátem na snížení sazeb (nyní na 6,25 %). MNB však vzhledem ke vysoké zranitelnosti forintu vůči pohybům ropy (z emerging markets měn je HUF prakticky nejcitlivější na ceny ropy a plynu) ponechá sazby nezměněny a velmi pravděpodobně se následná komunikace ponese v jestřábím duchu.


Váš názor
Na tomto místě můžete zahájit diskusi. Zatím nebyl zadán žádný názor. Do diskuse mohou přispívat pouze přihlášení uživatelé (Přihlásit). Pokud nemáte účet, na který byste se mohli přihlásit, registrujte se zde.
Aktuální komentáře
Kalendář událostí
ČasUdálost
GameStop Corp (01/26 Q4, Aft-mkt)
9:30DE - PMI v průmyslu
10:00EMU - PMI v průmyslu
14:00HU - Jednání MNB, základní sazba
UDÁLOSTI ONLINE
Dlouhodobý ekonomický kalendář ČR
Dlouhodobý ekonomický kalendář Svět