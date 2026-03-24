Akcie odmazaly část ztrát díky naději na jednání o Hormuzu, válka však dál trvá

Americké akcie dnes umazaly část ztrát poté, co se objevily zprávy o možném posunu v diplomatických jednáních mezi USA a Íránem, která by mohla uvolnit situaci ve strategické úžině Hormuz. Trh tak reagoval na mix geopolitické nejistoty, naděje na jednání a pokračujícího růstu cen ropy, zatímco dluhopisy oslabily.
Index S&P 500 snížil pokles, který během dne dosahoval téměř 1 %. Prezident Donald Trump uvedl, že ministr zahraničí Marco Rubio, viceprezident JD Vance a zvláštní vyslanci vedou s Íránem jednání a podle Axios se Spojené státy spolu s regionálními prostředníky připravují na možnost konat mírové rozhovory už ve čtvrtek. USA však zatím čekají na oficiální reakci Teheránu. Trump také naznačil, že Írán poskytl USA „dar dobré vůle“, který souvisí s energetickými toky přes Hormuz, i když detaily nesdělil. Podle Financial Times Írán uvedl, že vybrané lodě mohou vodní cestu využívat, ale za podmínek diktovaných Teheránem.
Analytici upozorňují, že pro trh bude zásadní plné znovuotevření úžiny Hormuz. Podle Miller Tabak nebude stačit ani pozitivní posun v jednáních, pokud zůstane průliv nadále výrazně omezen. Konflikt trvá 25 dní a nadále blokuje globální toky energií. Podle Wall Street Journal USA plánují vyslat do regionu asi 3 000 vojáků z jednotky 82nd Airborne Division, což podtrhuje obavy Washingtonu, že Írán upevňuje kontrolu nad klíčovou trasou.
Kromě geopolitiky trh sleduje také zhoršující se situaci v private credit sektoru. Ares Management a Apollo Global Management omezily výběry investorů na méně než polovinu požadovaných objemů, což je podle analytiků známkou narůstajícího napětí v rámci trhu s aktivy v hodnotě 1,8 bilionu dolarů. Podle Macquarie Group je očekávání rychlého konce války bez navýšení tlaku USA na Írán stále nereálné. Vyšší ceny ropy navíc nutí centrální banky držet přísnější rétoriku, protože dlouhodobý růst cen energií omezuje prostor pro měnové uvolnění.
Růst podnikatelské aktivity v USA podle březnových dat zpomalil na nejnižší hodnoty za téměř rok, zatímco ceny materiálů a vstupů vzrostly. Pokud se současné narušení dodávek ukáže jako krátkodobé, základní scénář Pacific Investment Management počítá s mírným růstem globální ekonomiky. Dlouhodobější zhoršení však podle analytiků výrazně zvyšuje riziko recese.
Navzdory rostoucím makroekonomickým rizikům zvedla svůj cílový odhad pro index S&P 500 na 7 650 bodů do konce roku, protože USA podle ní stále vykazují vyšší nominální růst než ostatní vyspělé ekonomiky. Analytici zároveň upozorňují na trvalý růstový potenciál technologického sektoru, který zůstává klíčovým motorem amerického trhu. Index S&P 500 se během dne pohyboval kolem 6 555 bodů.
Z firemních zpráv zaujalo, že šéf United Airlines uvedl, že pokud ceny leteckého paliva zůstanou na zvýšených úrovních, ceny letenek by se mohly zvýšit o 20 %. Web Services vyvíjí AI agenta, který má automatizovat část procesů v oblastech prodeje a business developmentu zasažených nedávnými škrty. OpenAI je podle zdrojů blízko získání dalších 10 miliard dolarů od investorů, což by zvýšilo hodnotu aktuálního kola financování na přibližně 120 miliard dolarů. oznámila, že jedná o převzetí firmy Puig Brands, čímž by vznikla kosmetická skupina s tržbami okolo 20 miliard dolarů ročně.
Hlavní akciové indexy uzavřely dnešní den následovně: S&P 500: -0,37 %, NASDAQ 100: -0,77 % a Dow Jones : -0,18 %.