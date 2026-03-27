Americké akciové indexy směřují níže

Americký akciový index S&P 500 dnes 27.3. 2026 oslabuje o 2,1 %. Hlavní technologický index USA Nasdaq
také oslabuje, a to o 2,3 %.
Německý index DAX
oslabuje o 2,1 %. Hlavní měnový
pár EUR/USD dnes oslabuje o 0,3 % na úroveň 1,1511. Zlato
dnes silně posiluje o 3 % a obchoduje se na úrovni 4505 USD
za unci. Výnosy na desetiletých amerických státních dluhopisech vykazují denní změnu o +0,02 p. b. na úroveň 4,432 %.
Americké akciové indexy nadále padají nejen kvůli strachu z konfliktu mezi Íránem a USA, ale také z důvodu přecenění očekávání na úrokových
sazbách americké centrální banky FED. Důsledkem drahé ropy
je totiž potenciální vysoká inflace
, která nedovoluje pokračovat FEDu ve snižování sazeb
naopak se obchodníci obávají zvýšení jako nástroj centrální banky pro boj s potencionální inflací
.