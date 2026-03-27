Americké akciové indexy směřují níže

27.03.2026 21:45
Autor: Matěj Vlček, Patria Finance

Americký akciový index S&P 500 dnes 27.3. 2026 oslabuje o 2,1 %. Hlavní technologický index USA Nasdaq také oslabuje, a to o 2,3 %.
Německý index DAX oslabuje o 2,1 %. Hlavní měnový pár EUR/USD dnes oslabuje o 0,3 % na úroveň 1,1511. Zlato dnes silně posiluje o 3 % a obchoduje se na úrovni 4505 USD za unci. Výnosy na desetiletých amerických státních dluhopisech vykazují denní změnu o +0,02 p. b. na úroveň 4,432 %.

Americké akciové indexy nadále padají nejen kvůli strachu z konfliktu mezi Íránem a USA, ale také z důvodu přecenění očekávání na úrokových sazbách americké centrální banky FED. Důsledkem drahé ropy je totiž potenciální vysoká inflace, která nedovoluje pokračovat FEDu ve snižování sazeb naopak se obchodníci obávají zvýšení jako nástroj centrální banky pro boj s potencionální inflací.

