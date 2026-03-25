Nálada investorů stoupá s rostoucí důvěrou v příměří v Íránu

Středeční dopoledne je na trzích slušně pozitivní. Evropské akciové indexy rostou zhruba o 1-1,5 procenta a asi o procento výš se drží americké futures. Vedle toho klesají výnosy na dluhopisových trzích a prakticky odezněly spekulace na možné zvyšování sazeb Fedu. K růstu se nadechly drahé kovy, když zlato stoupá o necelá 4 procenta. Mírné zisky si připisuje euro, aktuálně vůči dolaru u 1,1600. V pozadí pak stojí pokles cen ropy o více než 5 procent spolu s rostoucí důvěrou, že válka v Íránu může brzy skončit, respektive dojít k jejímu přerušení.
Zatímco Izrael zůstává stranou a pokračuje v bombardování, USA a Írán lehkými přískoky vytvářejí prostor pro nějakou formu dohody. Nejprve prezident Trump stáhl víkendové hrozby, odkazuje na probíhající jednání. Žádná sice nejspíš nebyla, USA jen předaly Íránu přes prostředníky svoje požadavky, ale následně byl ohlášen a Íránu zaslán 15bodový plán dohody. Írán na jednu stranu vyjednávání popírá a odmítá, ale také oznámil, že umožní proplutí Hormuzem lodím zemí, které nejsou vůči němu nepřátelské a budou se držet jeho pravidel. Celkově vzato to určitě můžeme brát za indikace postupné deeskalace.
Pro trhy je nyní zásadní, aby se uvolnila obchodní cesta z Perského zálivu. Pokud to bude vypadat nadějně, investoři pravděpodobně hodí okamžitě za hlavu cokoli jiného, včetně už napáchaných ekonomických škod, nejspíš zdlouhavého návratu produkce ropy a plynu na předchozí úrovně nebo hrozbu opětovného zhoršení situace. Dohoda je sice pěkná věc, ale její dodržování je velice nepravděpodobné už proto, že zúčastněné strany jsou naprosto nedůvěryhodné. Írán je silně motivován k obnově svého raketového arzenálu a snaze o jaderné zbraně, USA budou na Írán útočit bez ohledu na jakoukoli smlouvu, o Izraeli nemluvě. Ale znovu - málokdo asi čeká nějaké udržitelné řešení, nyní stačí snížení hrozby energetické krize.
Kromě vývoje na Blízkém východě stojí za zmínku také nová makrodata z Německa. Tamní index Ifo naznačil, že menší firmy jsou sice méně optimistické ohledně výhledu, ale jejich nálada se během března celkově příliš nezhoršila. Něco podobného jsme včera sledovali v rámci průzkumu PMI a je možné, že podobně jako trhy tak i firmy kalkulují s možností, že Írán bude spíše přechodný než dlouhodobý problém.
Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 12:02 SEČ:
|CZK/EUR
|24.4243
|-0.0786
|24.4586
|24.4123
|CZK/USD
|21.0415
|-0.0380
|21.0850
|21.0140
|HUF/EUR
|389.2746
|-0.4385
|391.2650
|388.5370
|PLN/EUR
|4.2651
|-0.1656
|4.2755
|4.2647
|CNY/EUR
|8.0065
|0.0304
|8.0166
|7.9899
|JPY/EUR
|184.3930
|0.0632
|184.6281
|184.2012
|JPY/USD
|158.8580
|0.1163
|159.1995
|158.5770
|GBP/EUR
|0.8653
|-0.0323
|0.8669
|0.8651
|CHF/EUR
|0.9157
|0.0546
|0.9169
|0.9148
|NOK/EUR
|11.2938
|0.2767
|11.3008
|11.2446
|SEK/EUR
|10.7934
|-0.2034
|10.8276
|10.7873
| USD/EUR
|1.1607
|-0.0525
|1.1631
|1.1587
|AUD/USD
|1.4349
|0.3848
|1.4370
|1.4278
|CAD/USD
|1.3794
|0.2107
|1.3798
|1.3750