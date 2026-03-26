Po růstu se dnes trhy opět zhouply níž, Írán tlumí nadšení

Finanční trhy jsou jako na houpačce a po včerejším růstu sledujeme další obrat dolů. Hlavní akciové indexy v Evropě ztrácejí asi 1-1,5 procenta, americké futures zatím naznačují pokles do jednoho procenta. Dluhopisy, zlato či průmyslové kovy jdou i tentokrát stejným směrem jako akcie a ztrácejí tedy na hodnotě. Dolar si včera polepšil, načež se vůči euru stabilizuje u 1,1560. A samozřejmě klíčovým indikátorem investorské nálady zůstává ropa, která dnes stoupá o necelá 4 procenta, přičemž Brent se dostává nad 106 dolarů.
Téma zůstává stále stejné - Írán. Po nadšení z naděje, že USA a Írán najdou cestu k ukončení útoků a otevření Hormuzu, opět narostla opatrnost. Írán jednání odmítá, posílá vlastní požadavky a nenaznačuje ochotu ustupovat. Informace, které proniknou na veřejnost, jsou pochopitelně zahalené do mlhy taktických prohlášení budujících pozice pro vůči druhé straně. Výměny požadavků přes prostředníky evidentně proběhly, což lze považovat za první kroky. Jestli se začne reálně jednat a jak dlouho to potrvá, však zůstává otázkou.
Ačkoli podle nás trhy zůstávají z většiny nastavené na nějaký pozitivní výsledek, momentálně narůstá riziko, že se situace opět zvrtne do eskalace. Donald Trump je pod tlakem situaci rychle vyřešit, což mu Írán nechce dopřát. Trump tak může sáhnout po rozšíření vzdušných úderů, na něž by navázala další odveta. Ostatně, Írán letos v únoru i loni v červnu s USA vyjednával, načež uprostřed jednání přiletěly bombardéry...
Prezident Blackrocku dnes upozornil, že trhy podceňují rizika plynoucí z války na Blízkém východě, neboť ekonomické důsledky se dostaví i při brzkém ukončení konfliktu. S tím lze určitě souhlasit, ale na druhou stranu nelze ani podceňovat schopnost trhů hledět do budoucna za horizont problémů a jejich tendenci extrémně rychle se zvedat v případě, že vycítí pominutí největších hrozeb.
Pro korunu je v rámci denních změn určující nálada na hlavních trzích. Je znát, že na ni nervozita kolem války na Blízkém východě doléhá, ale oslabení dosud není velké. Dnes jako protiváha působí zprávy z ČNB. Ta podle zápisu z posledního zasedání sice nejednala o bezprostředním zvyšování úrokových sazeb, ale k tomuto kroku je připravená, pokud by jádrová inflace stoupla.
Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 11:24 SEČ:
|CZK/EUR
|24.4641
|-0.0060
|24.4923
|24.4505
|CZK/USD
|21.1600
|-0.0071
|21.1980
|21.1455
|HUF/EUR
|388.0435
|0.1965
|388.2850
|387.0838
|PLN/EUR
|4.2723
|-0.0835
|4.2841
|4.2695
|CNY/EUR
|7.9858
|0.0840
|7.9879
|7.9734
|JPY/EUR
|184.3800
|0.0437
|184.4961
|184.1540
|JPY/USD
|159.4680
|0.0395
|159.5500
|159.2850
|GBP/EUR
|0.8656
|0.0307
|0.8664
|0.8649
|CHF/EUR
|0.9151
|0.0044
|0.9165
|0.9149
|NOK/EUR
|11.1646
|-0.3348
|11.2243
|11.1604
|SEK/EUR
|10.8284
|0.1461
|10.8460
|10.8044
| USD/EUR
|1.1563
|0.0173
|1.1573
|1.1547
|AUD/USD
|1.4415
|0.1598
|1.4432
|1.4374
|CAD/USD
|1.3828
|0.1231
|1.3838
|1.3812