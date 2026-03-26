Hledat v komentářích

Investiční doporučení
více...
Výsledky společností - ČR
více...
Výsledky společností - Svět
více...
IPO, M&A
více...
Týdenní přehledy
více...
 

Detail - články  
Po růstu se dnes trhy opět zhouply níž, Írán tlumí nadšení

26.03.2026 11:26
Autor: Tomáš Vlk, Patria Finance

Finanční trhy jsou jako na houpačce a po včerejším růstu sledujeme další obrat dolů. Hlavní akciové indexy v Evropě ztrácejí asi 1-1,5 procenta, americké futures zatím naznačují pokles do jednoho procenta. Dluhopisy, zlato či průmyslové kovy jdou i tentokrát stejným směrem jako akcie a ztrácejí tedy na hodnotě. Dolar si včera polepšil, načež se vůči euru stabilizuje u 1,1560. A samozřejmě klíčovým indikátorem investorské nálady zůstává ropa, která dnes stoupá o necelá 4 procenta, přičemž Brent se dostává nad 106 dolarů.

Téma zůstává stále stejné - Írán. Po nadšení z naděje, že USA a Írán najdou cestu k ukončení útoků a otevření Hormuzu, opět narostla opatrnost. Írán jednání odmítá, posílá vlastní požadavky a nenaznačuje ochotu ustupovat. Informace, které proniknou na veřejnost, jsou pochopitelně zahalené do mlhy taktických prohlášení budujících pozice pro vůči druhé straně. Výměny požadavků přes prostředníky evidentně proběhly, což lze považovat za první kroky. Jestli se začne reálně jednat a jak dlouho to potrvá, však zůstává otázkou.

Ačkoli podle nás trhy zůstávají z většiny nastavené na nějaký pozitivní výsledek, momentálně narůstá riziko, že se situace opět zvrtne do eskalace. Donald Trump je pod tlakem situaci rychle vyřešit, což mu Írán nechce dopřát. Trump tak může sáhnout po rozšíření vzdušných úderů, na něž by navázala další odveta. Ostatně, Írán letos v únoru i loni v červnu s USA vyjednával, načež uprostřed jednání přiletěly bombardéry...

Prezident Blackrocku dnes upozornil, že trhy podceňují rizika plynoucí z války na Blízkém východě, neboť ekonomické důsledky se dostaví i při brzkém ukončení konfliktu. S tím lze určitě souhlasit, ale na druhou stranu nelze ani podceňovat schopnost trhů hledět do budoucna za horizont problémů a jejich tendenci extrémně rychle se zvedat v případě, že vycítí pominutí největších hrozeb.

Pro korunu je v rámci denních změn určující nálada na hlavních trzích. Je znát, že na ni nervozita kolem války na Blízkém východě doléhá, ale oslabení dosud není velké. Dnes jako protiváha působí zprávy z ČNB. Ta podle zápisu z posledního zasedání sice nejednala o bezprostředním zvyšování úrokových sazeb, ale k tomuto kroku je připravená, pokud by jádrová inflace stoupla.

Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 11:24 SEČ:
Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum
CZK/EUR 24.4641 -0.0060 24.4923 24.4505
CZK/USD 21.1600 -0.0071 21.1980 21.1455
HUF/EUR 388.0435 0.1965 388.2850 387.0838
PLN/EUR 4.2723 -0.0835 4.2841 4.2695
Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum
CNY/EUR 7.9858 0.0840 7.9879 7.9734
JPY/EUR 184.3800 0.0437 184.4961 184.1540
JPY/USD 159.4680 0.0395 159.5500 159.2850
USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum
GBP/EUR 0.8656 0.0307 0.8664 0.8649
CHF/EUR 0.9151 0.0044 0.9165 0.9149
NOK/EUR 11.1646 -0.3348 11.2243 11.1604
SEK/EUR 10.8284 0.1461 10.8460 10.8044
USD/EUR 1.1563 0.0173 1.1573 1.1547
Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum
AUD/USD 1.4415 0.1598 1.4432 1.4374
CAD/USD 1.3828 0.1231 1.3838 1.3812
* vůči závěru evropského obchodování z předchozího dne

Pozn. Aktuální kurzy měn najdete v sekci Měny&Sazby - Online - Měny

 


Váš názor
Na tomto místě můžete zahájit diskusi. Zatím nebyl zadán žádný názor. Do diskuse mohou přispívat pouze přihlášení uživatelé (Přihlásit). Pokud nemáte účet, na který byste se mohli přihlásit, registrujte se zde.
Související komentáře
Nejčtenější zprávy dne
Nejčtenější zprávy týdne
Nejdiskutovanější zprávy týdne
Kalendář událostí
ČasUdálost
Porsche Automobil Holding SE (12/25 Q4, Bef-mkt)
13:30USA - Nové žádosti o dávky v nezam.
UDÁLOSTI ONLINE
Dlouhodobý ekonomický kalendář ČR
Dlouhodobý ekonomický kalendář Svět