Pád CSG. Akcie na závěr týdne výrazně oslabují a už jsou pod IPO cenou

27.03.2026 16:16
Autor: Adam Kahánek, Patria Finance

Série špatných zpráv v posledních týdnech a celkový pokles ve zbrojním sektoru si vybírá na akciích Czechoslovak Group (CSG) svou daň. Titul, který se začátkem roku stal (nejen) v českém investičním světě horkým zbožím, se dnes propadl pod svou upisovací cenu při lednovém IPO.

IPO cena CSG na amsterdamské burze činila 25 EUR za kus, přičemž hned v první den akcie významně posílily a uzavřely na ceně 32,85 EUR. V březnu ale nastal obrat a akcie začaly citelně ztrácet. Na závěr tohoto týdne se CSG dokonce dostala pod svou IPO cenovku: kolem 16:15 odepisovala oproti čtvrtku 7,4 procenta a byla na 23,81 EUR.

Obdobný vývoj panuje také na pražské burze na Free Market, kde akcie ve stejný čas ztrácely přes devět procent a byly na ceně 585 za kus.

Vývoj akcií CSG na burze v Amsterdamu:

44

Podle analytika Patria Finance Michale Le stojí za propadem v posledních týdnech kombinace několika faktorů. „Jedním z nich je slábnoucí sentiment vůči celému zbrojnímu sektoru. Například index Stoxx Europe Total Market Defense Capped za poslední měsíc odepsal téměř 11 procent,“ upozornil.

„V případě CSG ale může hrát ještě větší roli nedostatečná komunikace směrem k investorům ohledně skutečného stavu společnosti. To umocnily nedávné zprávy v médiích například o údajně nezveřejněných skutečnostech týkajících se její španělské muniční divize,“ podotkl Le s odkazem na kauzu ohledně dceřiné společnosti Fábrica de Municiones de Granada (FMG), jež byla loni zařazena na seznam suspendovaných dodavatelů agentury NATO Support and Procurement Agency (NSPA), přičemž CSG tuto informaci nezveřejnila v prospektu při svém vstupu na burzu.

Ve čtvrtek navíc společnost zveřejnila hospodářské výsledky, a i když byly „podle našeho názoru solidní a firma zároveň potvrdila výhled na letošní rok i střednědobý horizont, což bylo klíčové, tak akcie dnes pokračují v poklesu“, dodal Le.

CSG lednovým vstupem na burzu získala 3,8 miliardy eur, což představuje 15,2 procenta jejího základního kapitálu. Jednalo se o největší úpis akcií zbrojařské firmy vůbec. Ocenění skupiny na základě konečné nabídkové hodnoty akcií dosáhlo 25 miliard eur. Čisté výnosy z prodeje nových akcií hodlá společnost využít pro svůj rozvoj.


Španělská dcera CSG je pro podezření ze zapojení v korupční kauze na černé listině agentury NATO
10.03.2026 14:49
Španělská dcera CSG je pro podezření ze zapojení v korupční kauze na černé listině agentury NATO
Akcie Czechoslovak Group (CSG) dnes výrazně oslabují: v Amsterdamu ztr...
Akcionář CSG vyzval skupinu k odkupu svého podílu, chce údajně 35 miliard
19.03.2026 12:06
Akcionář CSG vyzval skupinu k odkupu svého podílu, chce údajně 35 miliard
Minoritní akcionář zbrojařské a strojírenské skupiny CSG Petr Kratochv...
CSG si zapsala silný závěr roku i rekordní množství nevyřízených objednávek
26.03.2026 8:36
CSG si zapsala silný závěr roku i rekordní množství nevyřízených objednávek
Rok 2025 potvrdil, že CSG se stává jedním z nejdůležitějších hráčů evr...


