Propad akcií je hlubší, než se může zdát. Podle Morgan Stanley to dává šanci na silné oživení

25.03.2026 6:01
Autor: David Jestřabík, Patria Finance

Podle Morgan Stanley existují důvody se domnívat, že pondělní oživení trhu by mohlo být součástí širšího vzestupu indexu S&P 500. Díky pondělnímu růstu o 1,2 % se index S&P 500 vrátil z pokraje téměř 10% korekce. Měřeno poměrem P/E byl je ovšem pokles posledních týdnů ještě intenzivnější, než se na první pohled může zdát. Michael Wilson, akciový stratég investiční banky, to považuje za dobrou zprávu pro investory, kteří doufají v pokračující oživení.

Poměr ceny akcie k budoucímu zisku společností vedených v indexu S&P 500 klesl o 15 % oproti říjnovému maximu, uvedl Wilson. To je podle něj důkazem toho, že trh již prochází korekcí, a dalším důkazem, že pokles je již pokročilý „jak z hlediska času, tak ceny“, dodal stratég. „Ti, kdo tvrdí, že akciový trh je netečný, pravděpodobně zohledňují pouze cenu, místo aby se zaměřili na valuace,“ řekl Wilson.

Wilson uvedl, že pokles valuací se již vyrovná tomu, co bylo na trzích k vidění během poklesu ve výrobním sektoru v roce 2015 nebo během období převažujících obav z recese v roce 2023. Tentokrát je to však podle stratéga jiné, důvodem k optimismu je růst budoucích zisků. Ten totiž nadále zrychluje a nyní se blíží již k hranici 20 %. Podle Wilsona je tak nepravděpodobné, že by prudký nárůst cen ropy způsobil konec současné expanze.

Akciový trh obvykle zaznamenává nadprůměrný výnos, když se zisky zrychlují a rozsah revizí zisku na akcii je pozitivní, jako je tomu v současné době, uvedl stratég. Podle analýzy dat sahající téměř tři desetiletí zpět akcie v těchto situacích v průměru posílí o 3 % za měsíc a o 9 % v průběhu následujícího roku. „Zpomalení, které je nyní zohledněno v cenách, se nám jeví jako příliš drastické,“ řekl Wilson. „Jinými slovy, trh prostřednictvím ocenění vždy předbíhá změnu tempa růstu.“

Index S&P 500 byl po pátečním poklesu o 1,5 % na pokraji 10% korekce, definované jako velikost poklesu od nejnovějšího maxima. Široký index se však v pondělí odrazil poté, co prezident Trump uvedl, že USA a Írán vedly „plodná“ jednání a že USA na pět dní pozastaví útoky na energetickou infrastrukturu. I po pondělním zisku však index S&P 500 zůstává téměř o 2 % níže než před týdnem a v roce 2026 je v mínusu téměř o 4 %.

s&p500 

Zdroj: CNBC

 

