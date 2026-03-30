Hledat v komentářích

Investiční doporučení
více...
Výsledky společností - ČR
více...
Výsledky společností - Svět
více...
IPO, M&A
více...
Týdenní přehledy
více...
 

Detail - články  
Válka v Íránu dále eskaluje, ropa zpět nad 115 dolary a futures jsou smíšené

30.03.2026 8:56
Autor: Gabriela Rainová, Patria Finance

Czechoslovak Group dostala nižší cílovku od Deutsche Bank. Ropa se opět vyšplhala na 115 USD za barel a roste i hliník poté, co byla zničena dvě výrobní zařízení na Blízkém východě. Íránská válka se dále rozšiřuje zapojením Húsiů i Trumpovou hrozbou zabrání íránského ostrova Charg. A v korporátním světě se snižují šance na úspěšné dokončení převzetí Warner Bros. skupinou Paramount.

Futures na evropské akciové indexy: Euro Stoxx 50 -0,4 %, FTSE 100 +0,0 % a DAX -0,6 %. Futures na americké akciové indexy: Dow Jones mini +0,2 %, S&P 500 mini +0,3 % a Nasdaq 100 mini +0,3 %.

Deutsche Bank opakuje doporučení pro akcie Czechoslovak Group „kupovat“ a snížila cílovou cenu na 34 EUR (vs 35 EUR).

Majoritní vlastník CZG Holeček ve čtvrtek nakoupil 5 000 akcií za průměrnou cenu 887 Kč/akcii.

Cena ropy Brent vzrostla nad 116 dolarů za barel. Írán odmítl 15bodový návrh USA a zpochybnil, že by mezi sebou tyto země jednaly. Místo toho Teherán představil vlastní pětibodový plán, který zahrnuje válečné reparace a další požadavky, které Trump pravděpodobně nepřijme. Do války na Blízkém východě se zapojili Húsiové podporovaní Íránem a dorazily také vyslané americké útočné skupiny. Trump uvedl, že se chce zmocnit íránských ropných zdrojů, což by znamenalo velkou eskalaci konfliktu. V rozhovoru s listem Financial Times uvedl, že by se mohl zmocnit íránského ostrova Charg, který leží asi 25 kilometrů od íránské pevniny a slouží jako exportní terminál pro 90 procent vývozu ropy z islámské republiky.

Cena hliníku vzrostla poté, co Teherán zaútočil na dvě výrobní zařízení v SAE a Bahrajnu. A energetický průmysl varuje, že největší šok v dodávkách ropy v historii teprve začíná, zatímco společnosti Pimco a JPMorgan varovaly, že finanční trhy podceňují rizika poklesu růstu ekonomiky, která konflikt představuje.

Američtí farmáři patří k nejvěrnějším voličům prezidenta Trumpa, ale nyní jejich podnikáním otřásla Trumpova vlastní politika. Ve snaze získat podporu před listopadovými volbami v polovině volebního období zavedla administrativa nové záruky na úvěry pro farmáře, zavázala se aktualizovat standardy pro biopaliva a uvolnila pravidla pro přepravu paliv, hnojiv a dalšího zboží mezi přístavy, když válka v Íránu způsobila prudký nárůst nákladů na hnojiva a palivo, což jsou dva klíčové vstupy pro pěstování plodin.

Paramount Skydance sice zvítězil nad Netflixem v boji o koupi Warner Bros. Discovery, ale proti nadcházející dohodě v hodnotě 111 miliard dolarů ještě stojí dost tržních brzd a pochybností. Akcie Warner Bros. klesly o více než 7 % oproti svému vrcholu v únoru a obchodují se za méně, než se Paramount zavázal zaplatit, což je klasický signál klesající pravděpodobnosti uzavření dohody. Pro některé investory, kteří jsou ochotni riskovat, je to ale příležitost.


 

Čtěte více:

Čína zažívá boom „ekonomiky emocí“. Spotřebitelé utrácejí méně racionálně a více pro radost
28.03.2026 14:27
Čína zažívá boom „ekonomiky emocí“. Spotřebitelé utrácejí méně racionálně a více pro radost
Čínští spotřebitelé čím dál více utrácejí za zboží a zážitky s?emoční ...
Výprodej evropských dluhopisů nemusí být u konce. Výnosy mohou zůstat vysoko i po skončení konfliktu
29.03.2026 16:36
Výprodej evropských dluhopisů nemusí být u konce. Výnosy mohou zůstat vysoko i po skončení konfliktu
Evropské dluhopisové trhy zůstávají pod silným tlakem a i případná ryc...
Průzkum Fidelity: Geopolitika zesiluje rostoucí rozdíly na rozvíjejících se trzích
30.03.2026 6:09
Průzkum Fidelity: Geopolitika zesiluje rostoucí rozdíly na rozvíjejících se trzích
Rozvíjející se trhy čelí v souvislosti s válkou na Blízkém východě sil...
Macquarie: Ropa může vystřelit až na 200 USD za barel, pokud se válka protáhne do června
27.03.2026 15:03
Macquarie: Ropa může vystřelit až na 200 USD za barel, pokud se válka protáhne do června
Podle modelových scénářů analytiků ze společnosti Macquarie by se cena...
Pád CSG. Akcie na závěr týdne výrazně oslabují a už jsou pod IPO cenou
27.03.2026 16:16
Pád CSG. Akcie na závěr týdne výrazně oslabují a už jsou pod IPO cenou
Série špatných zpráv v posledních týdnech a celkový pokles ve zbrojním...


Váš názor
Na tomto místě můžete zahájit diskusi. Zatím nebyl zadán žádný názor. Do diskuse mohou přispívat pouze přihlášení uživatelé (Přihlásit). Pokud nemáte účet, na který byste se mohli přihlásit, registrujte se zde.
Aktuální komentáře
30.03.2026
13:01Týdenní výhled: Další vývoj kolem Íránu je stále naprosto nejasný  
11:48Dluhopisy se odrážejí ode dna. Investoři zaceňují rizika recese, výnosy klesají  
11:28Sázky na vyšší sazby ustupují, což svědčí akciím i dluhopisům  
10:28Rohan financing s.r.o.: Oznámení o změně emisních podmínek
10:25Rozbřesk: Situace v Íránu se dál dramatizuje, česká inflace se v březnu může vrátit nad dvě procenta
8:58Ropa kvůli Blízkému východu dál zdražuje
8:58J&T ARCH INVESTMENTS SICAV, a.s.: Konference pro investory
8:56Válka v Íránu dále eskaluje, ropa zpět nad 115 dolary a futures jsou smíšené  
6:09Průzkum Fidelity: Geopolitika zesiluje rostoucí rozdíly na rozvíjejících se trzích  
29.03.2026
16:36Výprodej evropských dluhopisů nemusí být u konce. Výnosy mohou zůstat vysoko i po skončení konfliktu  
8:31Víkendář: Je řešením embargo na Írán?
28.03.2026
14:27Čína zažívá boom „ekonomiky emocí“. Spotřebitelé utrácejí méně racionálně a více pro radost
8:08Víkendář: Přehnané predikce dalšího růstu cen ropy?
27.03.2026
21:45Americké akciové indexy směřují níže
17:29Jak si stojí dolar ve světle úrokových diferenciálů? A co s nimi udělají ceny ropy?
16:16Pád CSG. Akcie na závěr týdne výrazně oslabují a už jsou pod IPO cenou
15:03Macquarie: Ropa může vystřelit až na 200 USD za barel, pokud se válka protáhne do června
13:39Když smícháte Jack Daniel's a Jameson. Lihovarničtí giganti jednají o fúzi
12:02Perly týdne: Ropa dlouhodobě k 80 dolarům za barel, žádná alternativa k americké měně
11:50Velká nejistota trvá, rostoucí ropa a výnosy tlačí akcie do červeného  

Související komentáře
Nejčtenější zprávy dne
Nejčtenější zprávy týdne
Nejdiskutovanější zprávy týdne
Kalendář událostí
ČasUdálost
14:00DE - Harmonizovaný CPI, y/y
UDÁLOSTI ONLINE
Dlouhodobý ekonomický kalendář ČR
Dlouhodobý ekonomický kalendář Svět