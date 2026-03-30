Válka v Íránu dále eskaluje, ropa zpět nad 115 dolary a futures jsou smíšené

Czechoslovak Group dostala nižší cílovku od . Ropa se opět vyšplhala na 115 USD za barel a roste i hliník poté, co byla zničena dvě výrobní zařízení na Blízkém východě. Íránská válka se dále rozšiřuje zapojením Húsiů i Trumpovou hrozbou zabrání íránského ostrova Charg. A v korporátním světě se snižují šance na úspěšné dokončení převzetí Warner Bros. skupinou Paramount.
Futures na evropské akciové indexy: Euro Stoxx 50 -0,4 %, FTSE 100 +0,0 % a DAX -0,6 %. Futures na americké akciové indexy: Dow Jones mini +0,2 %, S&P 500 mini +0,3 % a Nasdaq 100 mini +0,3 %.
Deutsche Bank opakuje doporučení pro akcie Czechoslovak Group „kupovat“ a snížila cílovou cenu na 34 EUR (vs 35 EUR).
Majoritní vlastník CZG Holeček ve čtvrtek nakoupil 5 000 akcií za průměrnou cenu 887 Kč/akcii.
Cena ropy Brent vzrostla nad 116 dolarů za barel. Írán odmítl 15bodový návrh USA a zpochybnil, že by mezi sebou tyto země jednaly. Místo toho Teherán představil vlastní pětibodový plán, který zahrnuje válečné reparace a další požadavky, které Trump pravděpodobně nepřijme. Do války na Blízkém východě se zapojili Húsiové podporovaní Íránem a dorazily také vyslané americké útočné skupiny. Trump uvedl, že se chce zmocnit íránských ropných zdrojů, což by znamenalo velkou eskalaci konfliktu. V rozhovoru s listem Financial Times uvedl, že by se mohl zmocnit íránského ostrova Charg, který leží asi 25 kilometrů od íránské pevniny a slouží jako exportní terminál pro 90 procent vývozu ropy z islámské republiky.
Cena hliníku vzrostla poté, co Teherán zaútočil na dvě výrobní zařízení v SAE a Bahrajnu. A energetický průmysl varuje, že největší šok v dodávkách ropy v historii teprve začíná, zatímco společnosti Pimco a varovaly, že finanční trhy podceňují rizika poklesu růstu ekonomiky, která konflikt představuje.
Američtí farmáři patří k nejvěrnějším voličům prezidenta Trumpa, ale nyní jejich podnikáním otřásla Trumpova vlastní politika. Ve snaze získat podporu před listopadovými volbami v polovině volebního období zavedla administrativa nové záruky na úvěry pro farmáře, zavázala se aktualizovat standardy pro biopaliva a uvolnila pravidla pro přepravu paliv, hnojiv a dalšího zboží mezi přístavy, když válka v Íránu způsobila prudký nárůst nákladů na hnojiva a palivo, což jsou dva klíčové vstupy pro pěstování plodin.
Paramount Skydance sice zvítězil nad Netflixem v boji o koupi Warner Bros. Discovery, ale proti nadcházející dohodě v hodnotě 111 miliard dolarů ještě stojí dost tržních brzd a pochybností. Akcie Warner Bros. klesly o více než 7 % oproti svému vrcholu v únoru a obchodují se za méně, než se Paramount zavázal zaplatit, což je klasický signál klesající pravděpodobnosti uzavření dohody. Pro některé investory, kteří jsou ochotni riskovat, je to ale příležitost.