Detail - články
Když smícháte Jack Daniel's a Jameson. Lihovarničtí giganti jednají o fúzi

27.03.2026 13:39
Autor: Gabriela Rainová, Patria Finance

Pernod Ricard a Brown-Forman jednají o možné fúzi, která by spojila dvě přední rodinné skupiny lihovarnického průmyslu v reakci na měnící se spotřebitelské chování a klesající poptávku po prémiových lihovinách. Spojením ikonických značek by vznikl silný hráč s výrazně širším portfoliem, globálním dosahem a větší odolností vůči celním bariérám i strukturálním změnám trhu, kdy výrobci alkoholu čelí tlaku ze strany nových spotřebních trendů i makroekonomických překážek.

Destilérky Pernod Ricard a Brown-Forman diskutují o fúzi ve snaze najít způsoby, jak se konsolidovat v době, kdy spotřebitelé pijí méně alkoholu a přecházejí na levnější lihoviny, informuje Bloombreg. Fúze by spojila nejprodávanější produkty společnosti Pernod, jako je koňak Martell, irská whisky Jameson a vodka Absolut, se značkami Brown-Forman, včetně whisky Jack Daniel's, ginu Fords Gin a tequily Herradura. Ve „fúzi sobě rovných“ by tak zfúzovaly dvě rodiny s dlouhou a hlubokou historií v nápojovém průmyslu. Francouzská společnost má tržní hodnotu 15,6 miliardy eur a Brown-Forman se sídlem v Louisville v Kentucky má tržní kapitalizaci 11,8 miliardy dolarů.

Rodina Ricardů, která založila francouzskou společnost v roce 1975 sloučením společností Pernod a Ricard, je stále významným akcionářem společnosti Pernod. Historie společnosti Brown-Forman sahá až do roku 1870, a skupinu podobně stále z velké části ovládají potomci zakladatele George Garvina Browna.

Obě rodiny údajně v rámci transakce vloží do nové společnosti velké podíly, přičemž dohoda bude uzavřena až za několik týdnů. Zástupci společnosti Pernod a společnosti Brown-Forman se ke struktuře a načasování dohody odmítli dále vyjádřit.

Akcie společnosti Pernod dnes rostou o 4 % poté, co ve čtvrtek zavřely v Paříži s téměř 6% poklesem a od vrcholu v roce 2023 ztratily téměř tři čtvrtiny své hodnoty.

PR

Akcie Brown-Forman dnes v pre-marketu stagnují po včerejším závěru o 9,6 % výše, když během čtvrtečního obchodování rostly až o 21 %.

BF

Ačkoli majitelé společnosti Brown-Forman nechtějí společnost prodat, rodinné vlastnictví společnosti Pernod by mohlo cestu k dohodě usnadnit, uvedli analytici JPMorgan Chase. „Předpokládáme, že jakákoli dohoda by byla založena na akciích, což by rodině Brownů umožnilo udržet si významný vlastnický podíl i podíl na potenciálním dlouhodobém růstu,“ napsali analytici.

Obě společnosti se potýkají s obzvláště nízkou poptávkou po prémiových lihovinách v USA. Brown-Forman uvedl, že problémy s americkými cly vedly k poklesu prodeje v zahraničí kvůli recipročním clům. „Nejvýznamnější dopad“ obchodních sporů zaznamenali v Kanadě, kde prodeje klesly za tři měsíce do října přibližně o 60 %, uvedl generální ředitel Lawson Whiting během poslední konferenční hovoru o výsledcích hospodaření.

Kromě cel dopadá v celém odvětí také to, že spotřebitelé čím dál více místo alkoholu užívají konopí, a dopad na poptávku mají i populární léky na hubnutí GLP-1. Kromě slabších tržeb v USA čelí Pernod také nízké poptávce v Číně poté, co pevninská část Číny omezila bezcelní prodej koňaku v odvetě za cla Evropské unie na čínská elektromobily.

Pařížský Pernod reagoval na zpomalení prodeje koňaku v posledních letech navyšováním expozice vůči lihovinám, jako je bourbon a tequila, prostřednictvím akvizic. V roce 2022 převzal majoritní podíl ve společnosti Código 1530Tequila – značce, kterou spoluzaložila americká country hvězda George Strait. V následujícím roce koupil Pernod podíl ve výrobci ochucené whisky Skrewball.

Tato možná fúze se jeví jako oportunistická vzhledem k obtížným obchodním podmínkám pro lihoviny, ale naznačuje, že vedení společnosti Pernod věří, že se tato kategorie brzy vrátí k růstu, napsal Duncan Fox, hlavní analytik pro spotřebního zboží agentury Bloomberg Intelligence. Dohoda Pernod Ricard s Brown-Forman by vytvořila lídra na trhu s americkou whisky a posílila pozici Pernodu na trhu s tequilou, uvedl Fox. Brown-Forman je podle údajů shromážděných agenturou Bloomberg pátým největším výrobcem lihovin na světě.

Transakce by Pernodu poskytla také větší expozici v USA a Brown-Formanu by poskytla větší přístup na mezinárodní trhy, jako je Čína a Indie, napsala analytička společnosti JP Morgan vedená Celine Pannuti. Uvedla však, že ačkoliv dohoda dává strategický smysl, rodina Brown-Formanových tím přiznává, že současné tržní prostředí vykazuje strukturálně nižší růst.


