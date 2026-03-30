Hledat v komentářích

Investiční doporučení
více...
Výsledky společností - ČR
více...
Výsledky společností - Svět
více...
IPO, M&A
více...
Týdenní přehledy
více...
 

Detail - články
Rozbřesk: Situace v Íránu se dál dramatizuje, česká inflace se v březnu může vrátit nad dvě procenta

30.03.2026 10:25
Autor: Jan Bureš & Jan Čermák & Dominik Rusinko, Patria Finance a ČSOB Finanční trhy

Velikonoční týden na trzích bude bohužel i nadále ve znamení “sčítání škod” americko-izraelského střetu s Íránem. Po víkendu se zdá, že zatím konflikt nepolevuje a na trzích dnes pravděpodobně uvidíme další růst cen ropy a plynu. V Česku budeme mít jasno o intenzitě prvního nárazu íránského šoku do místní ekonomiky po Velikonocích - bude zveřejněná inflace za březen.

V té by měly hrát prim zatím “pouze” ceny pohonných hmot, které se samozřejmě projevují ve spotřebitelském koši jako první - na rozdíl od cen zemního plynu, elektřiny či sekundárních přelivů do cen potravin a zbytků spotřebitelského koše. Jak už jsme psali několikrát, nejbližší týdny rozhodnou o hloubce a délce energetického šoku a jeho celkových přelivech do ostatního zboží i služeb v Česku. Klíčové je uvědomit si, že “přepnutí do extrémnějšího scénáře” (ropa 150 USD/barel, plyn 110 EUR/MWh) s sebou může přinést nejen dražší pohonné hmoty a energie, ale především výrazně silnější sekundární efekty drahých energií do potravin ve zbytku spotřebitelského koše.

Čím hlubší a delší energetický šok, tím vyšší pravděpodobnost, že v nastalé nejistotě začnou v ekonomice podniky preventivně zvyšovat ziskové marže jako “pojistku” proti “budoucí drahotě”. Tím by výrazně vzrostla inflační očekávání, síla sekundárních efektů i délka odeznívání inflačního šoku v Česku. V takovém scénáři by pak podle nás musela zasahovat i Česká národní banka zvyšováním úrokových sazeb.

To však není “hudba” tohoto týdne a nebude se to přímo týkat ani březnových inflačních čísel (po Velikonocích). V těch promluví zejména vyšší ceny nafty, které za březen vstoupí do inflace o více než +40 %, u benzínu to bude přes +20 %. Zejména kvůli nim vzrostou ceny ve spotřebitelském koši, meziměsíčně v březnu přibližně o 0,8 % a meziroční inflace se posune z 1,4 % do blízkosti 2 %.

Pokud nepřepneme do “extrémnějšího” scénáře” předpokládáme sekundární dopady drahých pohonných hmot primárně do cen potravin s odstupem tří až šesti měsíců, zatímco ve zbytku spotřebitelského koše nemusí být sekundární dopady tak výrazné. V takovém případě by se inflace v letošním roce mohla držet v průměru v blízkosti 2% a příští rok pod vlivem dražší elektřiny, plynu a potravin poposkočit do okolí 3%. To vše však za relativně optimistického předpokladu, že se situace na Blízkém východě v nejbližších dvou týdnech uklidní…

00

TRHY

Koruna

Koruna se zatím drží v okolí 24,50 EUR/CZK, ale s rostoucím napětím na Blízkém východě je třeba počítat i s dalším tlakem na korunu. Kombinace silného dolaru a drahé ropy ji tradičně nesvědčí. Další bariérou jsou hodnoty v okolí 24,70 EUR/CZK.

Eurodolar

Rozuzlení tento víkend nad Íránem nepřišlo, čímž se nejistota odkládá až do velikonočních svátků. V praxi tedy čekejme další tlak na růst ceny ropy, přičemž jak jsme psali v poslední Flashi platí zde přibližně vztah, že nárůst ceny ropy o 10 % reaguje eurodolar poklesem o přibližně 0,6-0,7 %.

Dnes odpoledne bude nicméně dobré monitorovat výsledek německé inflace za březen, který může částečně obsahovat efekt vyšších cen benzínu a nafty.


Macquarie: Ropa může vystřelit až na 200 USD za barel, pokud se válka protáhne do června
27.03.2026 15:03
Macquarie: Ropa může vystřelit až na 200 USD za barel, pokud se válka protáhne do června
Podle modelových scénářů analytiků ze společnosti Macquarie by se cena...
Víkendář: Přehnané predikce dalšího růstu cen ropy?
28.03.2026 8:08
Víkendář: Přehnané predikce dalšího růstu cen ropy?
Hostem Paula Krugmana na jeho Youtube kanálu byl Robin J. Brooks. Ten ...
Ropa kvůli Blízkému východu dál zdražuje
30.03.2026 8:58
Ropa kvůli Blízkému východu dál zdražuje
Ceny ropy zahájily týden dalším růstem. Přispěla k tomu zpráva, že je...


Váš názor
Na tomto místě můžete zahájit diskusi. Zatím nebyl zadán žádný názor. Do diskuse mohou přispívat pouze přihlášení uživatelé (Přihlásit). Pokud nemáte účet, na který byste se mohli přihlásit, registrujte se zde.
Aktuální komentáře
30.03.2026
13:01Týdenní výhled: Další vývoj kolem Íránu je stále naprosto nejasný  
11:48Dluhopisy se odrážejí ode dna. Investoři zaceňují rizika recese, výnosy klesají  
11:28Sázky na vyšší sazby ustupují, což svědčí akciím i dluhopisům  
10:28Rohan financing s.r.o.: Oznámení o změně emisních podmínek
10:25Rozbřesk: Situace v Íránu se dál dramatizuje, česká inflace se v březnu může vrátit nad dvě procenta
8:58Ropa kvůli Blízkému východu dál zdražuje
8:58J&T ARCH INVESTMENTS SICAV, a.s.: Konference pro investory
8:56Válka v Íránu dále eskaluje, ropa zpět nad 115 dolary a futures jsou smíšené  
6:09Průzkum Fidelity: Geopolitika zesiluje rostoucí rozdíly na rozvíjejících se trzích  
29.03.2026
16:36Výprodej evropských dluhopisů nemusí být u konce. Výnosy mohou zůstat vysoko i po skončení konfliktu  
8:31Víkendář: Je řešením embargo na Írán?
28.03.2026
14:27Čína zažívá boom „ekonomiky emocí". Spotřebitelé utrácejí méně racionálně a více pro radost
8:08Víkendář: Přehnané predikce dalšího růstu cen ropy?
27.03.2026
21:45Americké akciové indexy směřují níže
17:29Jak si stojí dolar ve světle úrokových diferenciálů? A co s nimi udělají ceny ropy?
16:16Pád CSG. Akcie na závěr týdne výrazně oslabují a už jsou pod IPO cenou
15:03Macquarie: Ropa může vystřelit až na 200 USD za barel, pokud se válka protáhne do června
13:39Když smícháte Jack Daniel's a Jameson. Lihovarničtí giganti jednají o fúzi
12:02Perly týdne: Ropa dlouhodobě k 80 dolarům za barel, žádná alternativa k americké měně
11:50Velká nejistota trvá, rostoucí ropa a výnosy tlačí akcie do červeného  

Související komentáře
Nejčtenější zprávy dne
Nejčtenější zprávy týdne
Nejdiskutovanější zprávy týdne
Kalendář událostí
ČasUdálost
14:00DE - Harmonizovaný CPI, y/y
UDÁLOSTI ONLINE
Dlouhodobý ekonomický kalendář ČR
Dlouhodobý ekonomický kalendář Svět