Rozbřesk: Situace v Íránu se dál dramatizuje, česká inflace se v březnu může vrátit nad dvě procenta

Velikonoční týden na trzích bude bohužel i nadále ve znamení “sčítání škod” americko-izraelského střetu s Íránem. Po víkendu se zdá, že zatím konflikt nepolevuje a na trzích dnes pravděpodobně uvidíme další růst cen ropy a plynu. V Česku budeme mít jasno o intenzitě prvního nárazu íránského šoku do místní ekonomiky po Velikonocích - bude zveřejněná inflace za březen.
V té by měly hrát prim zatím “pouze” ceny pohonných hmot, které se samozřejmě projevují ve spotřebitelském koši jako první - na rozdíl od cen zemního plynu, elektřiny či sekundárních přelivů do cen potravin a zbytků spotřebitelského koše. Jak už jsme psali několikrát, nejbližší týdny rozhodnou o hloubce a délce energetického šoku a jeho celkových přelivech do ostatního zboží i služeb v Česku. Klíčové je uvědomit si, že “přepnutí do extrémnějšího scénáře” (ropa 150 USD/barel, plyn 110 EUR/MWh) s sebou může přinést nejen dražší pohonné hmoty a energie, ale především výrazně silnější sekundární efekty drahých energií do potravin ve zbytku spotřebitelského koše.
Čím hlubší a delší energetický šok, tím vyšší pravděpodobnost, že v nastalé nejistotě začnou v ekonomice podniky preventivně zvyšovat ziskové marže jako “pojistku” proti “budoucí drahotě”. Tím by výrazně vzrostla inflační očekávání, síla sekundárních efektů i délka odeznívání inflačního šoku v Česku. V takovém scénáři by pak podle nás musela zasahovat i Česká národní banka zvyšováním úrokových sazeb.
To však není “hudba” tohoto týdne a nebude se to přímo týkat ani březnových inflačních čísel (po Velikonocích). V těch promluví zejména vyšší ceny nafty, které za březen vstoupí do inflace o více než +40 %, u benzínu to bude přes +20 %. Zejména kvůli nim vzrostou ceny ve spotřebitelském koši, meziměsíčně v březnu přibližně o 0,8 % a meziroční inflace se posune z 1,4 % do blízkosti 2 %.
Pokud nepřepneme do “extrémnějšího” scénáře” předpokládáme sekundární dopady drahých pohonných hmot primárně do cen potravin s odstupem tří až šesti měsíců, zatímco ve zbytku spotřebitelského koše nemusí být sekundární dopady tak výrazné. V takovém případě by se inflace v letošním roce mohla držet v průměru v blízkosti 2% a příští rok pod vlivem dražší elektřiny, plynu a potravin poposkočit do okolí 3%. To vše však za relativně optimistického předpokladu, že se situace na Blízkém východě v nejbližších dvou týdnech uklidní…
TRHY
Koruna
Koruna se zatím drží v okolí 24,50 EUR/CZK, ale s rostoucím napětím na Blízkém východě je třeba počítat i s dalším tlakem na korunu. Kombinace silného dolaru a drahé ropy ji tradičně nesvědčí. Další bariérou jsou hodnoty v okolí 24,70 EUR/CZK.
Eurodolar
Rozuzlení tento víkend nad Íránem nepřišlo, čímž se nejistota odkládá až do velikonočních svátků. V praxi tedy čekejme další tlak na růst ceny ropy, přičemž jak jsme psali v poslední Flashi platí zde přibližně vztah, že nárůst ceny ropy o 10 % reaguje eurodolar poklesem o přibližně 0,6-0,7 %.
Dnes odpoledne bude nicméně dobré monitorovat výsledek německé inflace za březen, který může částečně obsahovat efekt vyšších cen benzínu a nafty.