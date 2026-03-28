Víkendář: Přehnané predikce dalšího růstu cen ropy?

Víkendář: Přehnané predikce dalšího růstu cen ropy?

28.03.2026 8:08
Autor: Redakce, Patria.cz

Hostem Paula Krugmana na jeho Youtube kanálu byl Robin J. Brooks. Ten mimo jiné působil jako hlavní ekonom v Institute for International Finance a pracoval pro Goldman Sachs. Rozhovor se z velké části zaměřil na vývoj na ropných trzích a jeho širší ekonomické důsledky.

Brooks se nejdříve věnoval vývoji v době, kdy Rusko provedlo invazi na Ukrajinu. Podle něj Rusko produkuje asi 10 milionů barelů ropy denně, z toho asi 7 milionů jde na vývoz. V Hormuzském průlivu denně proplují lodě s nákladem přibližně 20 milionů barelů. To znamená, že jeho význam je z tohoto pohledu ve srovnání s Ruskem asi trojnásobný. Cena ropy Brent přitom ve srovnání s dobou před konfliktem na Blízkém východě vzrostla přibližně o 70 %. Nabídkové tenze na trhu musí být přitom nyní absorbovány nižší poptávkou. Ekonom tedy počítal, jak moc musí poptávka klesnout, aby se na trhu opět obnovila rovnováha. Tedy jak moc musí poptávku tlumit ceny.

Jedním z předpokladů je to, že průplav bude fungovat na polovinu své kapacity. Pak vychází, že potřebný útlum poptávky by nastal při růstu cen o 60 – 70 %. To zhruba odpovídá cenám ropy brent kolem 115 dolarů. Z tohoto pohledu by tedy predikce dalšího významného růstu cen ropy byly přehnané. Jedním z významných předpokladů tohoto výpočtu je přitom cenová elasticita poptávky po ropě, respektive po palivech. Čím citlivější poptávka je, o to více klesne v reakci na růst cen ropy, a naopak. Ekonom k tomu dodal, že je velmi těžké ji v praxi nějak přesně odhadovat. Pokusit se o to lze například na základě předchozích šoků podobných tomu současnému a výsledné číslo odpovídá tomu, jak moc jsou spotřebitelé vůbec schopni omezit svou spotřebu.

Brooks pokračoval s tím, že se hodně věnoval tématu sankcí a jejich dopadu na trhy. I tímto tématem se prolínají odhady změn v poptávce v reakci na růst cen. Podle jeho zkušeností se pak v případech, kdy dochází k tenzím na ropném trhu, objevují „apokalyptické predikce“. Zavzpomínal na jednu, která hovořila o ropě nad 300 dolary za barel. Nyní vidí ekonom situaci tak, že „válka je plně v rukou amerického prezidenta, může ji ukončit, kdykoliv se mu zachce.“ Íránská strana přitom „utrpěla velké ztráty a prostor pro deeskalaci existuje“.

Brooks si myslí, že různí analytici obvykle mluví buď o další eskalaci, která by znamenala použití pozemních sil, nebo o deeskalaci, která by znamenala nějaké „vyhlášení vítězství“. On sám si ale myslí, že existuje i další možnost, která by stála na nějaké formě embarga na Írán. Zmínil v této souvislosti dohodu zemí G7 týkající se maximálních cen ropy kupované z Ruska. Brooks je podle svých slov velkým zastáncem tohoto přístupu, v případě Íránu by ale byla lepší „plná blokáda“. Navíc v tuto chvíli podle něj může být takový scénář v cenách ropy odražen, ale ve Washingtonu „tohle není možnost“.


Čtěte více:

Deset let nulová inflace…
24.03.2026 15:21
Deset let nulová inflace…
Po finanční krizi roku 2008 se docela hodně mluvilo o tom, že je třeba...
Monetární středověk, fiskální doba kamenná?
25.03.2026 17:14
Monetární středověk, fiskální doba kamenná?
Ekonom Scott Sumner se přidává k hlasům, podle kterých byla inflační ...
Od poloviny roku zase oslabování dolaru?
26.03.2026 17:55
Od poloviny roku zase oslabování dolaru?
Po finanční krizi roku 2008 byly jedním z hlavních globálních ekonomic...


Aktuální komentáře
28.03.2026
8:08Víkendář: Přehnané predikce dalšího růstu cen ropy?
27.03.2026
21:45Americké akciové indexy směřují níže
17:29Jak si stojí dolar ve světle úrokových diferenciálů? A co s nimi udělají ceny ropy?
16:16Pád CSG. Akcie na závěr týdne výrazně oslabují a už jsou pod IPO cenou
15:03Macquarie: Ropa může vystřelit až na 200 USD za barel, pokud se válka protáhne do června
13:39Když smícháte Jack Daniel's a Jameson. Lihovarničtí giganti jednají o fúzi
12:02Perly týdne: Ropa dlouhodobě k 80 dolarům za barel, žádná alternativa k americké měně
11:50Velká nejistota trvá, rostoucí ropa a výnosy tlačí akcie do červeného  
11:03Výnosy z reklamy v ChatGPT v celoročním přepočtu překonaly 100 milionů dolarů
10:24Tvůrce Claude zvažuje říjnové IPO. Anthropic má podporu gigantů a zatím valuaci 380 miliard
8:53Rozbřesk: Trump opět posouvá ultimátum, úleva na trzích však bude pravděpodobně dočasná
8:41Trump opět vycouval z útoků na Írán. Futures rostou, ale dluhopisové trhy jsou nadále opatrné  
6:06Backwardace na trhu s ropou: krátkodobé kontrakty jsou dražší než ty s pozdějším dodáním
26.03.2026
17:55Od poloviny roku zase oslabování dolaru?
16:11Trh pod klíčovými průměry. Technická analýza S&P 500 zatím příliš optimismu nenabízí  
14:43Paměťový sektor koriguje raketový růst. TurboQuant od Googlu potřebuje až šestkrát méně paměti k provozu AI
13:13Forexové poučení z krizového vývoje v Íránu  
12:38OECD snížila odhad letošního růstu ekonomiky eurozóny, zlepšila výhled pro USA
12:31Investice do AI vyvažují ekonomické dopady války, ale představují i riziko
11:26Po růstu se dnes trhy opět zhouply níž, Írán tlumí nadšení  

