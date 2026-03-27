Perly týdne: Ropa dlouhodobě k 80 dolarům za barel, žádná alternativa k americké měně

27.03.2026 12:02
Autor: Redakce, Patria.cz

Dan Rasmussen z Verdad Advisors si myslí, že problémy v oblasti private credit budou růst. Goldman Sachs predikuje dlouhodobější ceny ropy u 80 dolarů za barel. Bývalý ministr financí americké vlády Steven Mnuchin si myslí, že k dolaru nebude alternativa. A Richard Clarida poukázal na možné rozdíly v chování americké centrální banky a ECB.

ECB a Fed: Evropa bude nyní kvůli vyšším cenám ropy pravděpodobně čelit většímu inflačnímu šoku než Spojené státy, protože ty jsou čistým exportérem této komodity. Pro CNBC to řekl Richard Clarida, který pracuje pro investiční společnost Pimco. Evropská centrální banka má také jen jeden mandát – na rozdíl od Fedu se nezaměřuje na trh práce, ale výhradně na inflaci. Stagflační tlaky by přitom znamenaly jednak vyšší inflaci, ale také utlumenější tempo ekonomického růstu. Centrální banky by pak podle experta braly do úvahy obojí.

Ekonom si ale myslí, že obecně by centrální banky nyní neměly na ropný šok reagovat. Na CNBC k tomu dodali, že ECB v minulosti v podobných situacích sazby zvedala, trhy nyní s takovým krokem počítají. Clarida na to reagoval s tím, že by to mohla být chyba, ale nikdo nemá věšteckou kouli na to, aby věděl, jaký bude další vývoj na ropě. Celkový vývoj ukazuje, že v minulosti byly vyšší sazby ECB v reakci na podobné šoky skutečně spíše chybou. K tomu ekonom připomněl slova Jay Powella, který uvedl, že Fed nyní zvyšování sazeb nezvažuje.

Ropa k 80 dolarům: Goldman Sachs v následujícím grafu ukazuje historický vývoj cen ropy a k tomu přidává své předpovědi. Tedy ty starší, podle kterých měla cena ropy klesat pod 80 dolarů za barel. A ty nové, které počítají s cenami pohybujícími se do roku 2028 na úrovni 80 dolarů za barel:

1 

Shortujte to, dokud to klesá. Pokud někde rychle rostou dluhy, není to nikdy pozitivní vývoj. Na CNBC to uvedl Dan Rasmussen z Verdad Advisors v souvislosti s vývojem v oblasti tzv. private credit, tedy půjček jdoucích mimo bankovní sektor a trhy. Společnosti, které tyto půjčky poskytují, prošly podle experta v posledních letech prudkým růstem, ale nyní je odvětví na počátku krize. I proto, že velký objem půjček financoval nákup podílů ve firmách, které už tak dosahovaly vysoké zadluženosti. Rasmussen odhaduje, že míra defaultů by v následujících letech v této části finančního systému mohla přesáhnout 20 % a na to investoři pravděpodobně nejsou připraveni. Dojde zřejmě k odlivu likvidity, „a pak se ukáže, kdo plave nahý.“

K tomu expert dodal, že k rozmachu private credit odvětví došlo ve chvíli, kdy regulátoři omezili možnosti bank poskytovat určitou formu úvěrů. Některé společnosti tak viděly příležitost v tom, banky nahradit, ale neuvědomily si, že jde o rizikové a cyklické podnikání. CNBC k tomu přidala graf s cenami akcií společností, které mohou být s tímto odvětvím více či méně propojeny:

2 

Myslí si Rasmussen, že ceny akcií již klesly dost na to, aby se dalo uvažovat o nákupu? K tomu řekl: „Shortujte to, dokud to klesá,“ což podle něj bude trvat ještě nějakou dobu.

K dolaru nebude alternativa? Steven Mnuchin, který mimo jiné působil jako ministr financí americké vlády, byl hostem Youtube kanálu Goldman Sachs, kde hovořil o široké škále témat. Americké hospodářství je podle něj odolné, pomáhají mu investice do umělé inteligence. V současnosti bývá jako slabý bod zmiňováno private credit odvětví, ale expert podle svých slov velké obavy z vývoje v této oblasti nemá. Banky ale mají rozvahy silné.

K obchodní politice USA Mnuchin řekl, že Trump o ní hovoří již dlouhou řadu let, on sám by se ale místo obchodních deficitů zaměřil spíše na deficity rozpočtové. Tedy na hospodaření vlády. K obchodní politice pak řekl: Spojené státy po dlouhou dobu předpokládaly, že když se otevřou Číně, ta se začne chovat podobně. Jenže výsledkem byly rostoucí deficity s touto zemí, protože americká otevřenost zůstávala větší než ta čínská.

Trumpova cla z jeho prvního funkčního období byla podle Mnuchina tím, co přivedlo Čínu k jednacímu stolu a tato jednání měla své výsledky. Nyní je vláda v této oblasti „mnohem agresivnější“ a teprve se ukáže, jaké budou výsledky. Cílem by měla být větší stabilita. Tedy to, aby přestaly neustálé změny v různých sazbách a nahradily je dlouhodobější dohody. Spojené státy budou přitom podle experta růst rychleji než zbytek světa. A stále bude platit, že „k dolaru nebude alternativa.“

Mnuchin si také myslí, že po amerických dluhopisech nadále panuje velká poptávka ze zahraničí. Pandemie přerušila předchozí snahy o snižování deficitů a zadlužení. Nyní ani jedna politická strana nejeví ochotu k výraznému snížení vládních výdajů. „Jediný způsob, jak se z toho dostat, je tak vyšší tempo ekonomického růstu.“ Tedy takové, které by při daném růstu dluhů zajistilo pokles jejich poměru k HDP. Mnuchin čeká, že tempo hospodářského růstu se skutečně zvedne už díky tomu, jak moc se nyní investuje do nových technologií. „Valuace AI společností a využití AI jsou dvě rozdílně věci,“ dodal ekonom k tématu umělé inteligence.

 

Čtěte více:

Írán chce zpoplatnit cestu Hormuzským průlivem
26.03.2026 10:26
Írán chce zpoplatnit cestu Hormuzským průlivem
Íránský parlament připravuje návrh zákona, na jehož základě by Teherán...
OECD snížila odhad letošního růstu ekonomiky eurozóny, zlepšila výhled pro USA
26.03.2026 12:38
OECD snížila odhad letošního růstu ekonomiky eurozóny, zlepšila výhled pro USA
Růst světové ekonomiky v letošním roce zpomalí na 2,9 procenta z tempa...
Backwardace na trhu s ropou: krátkodobé kontrakty jsou dražší než ty s pozdějším dodáním
27.03.2026 6:06
Backwardace na trhu s ropou: krátkodobé kontrakty jsou dražší než ty s pozdějším dodáním
Ceny ropy se kromě vystřelení ke stodolarové hranici (a výše) od začá...
Rozbřesk: Trump opět posouvá ultimátum, úleva na trzích však bude pravděpodobně dočasná
27.03.2026 8:53
Rozbřesk: Trump opět posouvá ultimátum, úleva na trzích však bude pravděpodobně dočasná
TACO, neboli "Trump always chickens out", je opět ve hře. Jde o princi...


