MSCI povýší Řecko zpět do indexu vyspělých trhů. Analytici čekají smíšené dopady na investory

Řecko se podle MSCI příští rok zařadí zpátky mezi vyspělé trhy, což představuje významný milník v obnově řecké ekonomiky po více než desetiletí od dluhové krize. Po postupném posilování finanční stability země, návratu bank do zisku i zlepšení ratingu zároveň vyvstává debata o tom, zda širší indexová základna nepovede k nižší viditelnosti řeckých titulů.
Řecké akcie se v květnu 2027 vrátí do indexu vyspělých trhů společnosti MSCI. Oznámil to správce indexu. Je to další krok k normalizaci řecké ekonomiky po dluhové krizi, která začala v roce 2009. Řecko bylo dosud jedinou zemí eurozóny, kterou MSCI neřadila mezi vyspělé trhy.
Rozhodnutí předcházela krátká konzultace s účastníky trhu. Změna by mohla přilákat více investorů, protože Řecko bude součástí širší skupiny vyspělých ekonomik. Někteří analytici ale upozorňují, že v rámci větších indexů může být řecký trh méně viditelný než dosud.
Povýšení řeckých akcií, které trhy dlouhodobě očekávaly, je považováno za důležitý milník v oživení řecké ekonomiky po vleklé krizi. Ta zemi málem vyřadila z eurozóny a vyžádala si několik mezinárodních záchranných programů. Od té doby ale řecká vláda splatila část těchto půjček předčasně, banky se vrátily do soukromých rukou a znovu se dostaly do zisku a firmy obnovily výplatu dividend.
Společnost MSCI uvedla, že změna se uskuteční najednou ve všech jejích indexech při pravidelné revizi v květnu 2027. Po zařazení mezi vyspělé trhy se Řecko stane součástí evropského indexu vyspělých ekonomik, který slouží jako základ pro tvorbu řeckých indexů MSCI.
Řecké akcie byly do kategorie rozvíjejících se trhů přeřazeny už v roce 2013. Ne všechny firmy, které jsou dnes v tomto indexu, se ale po změně dostanou mezi vyspělé, protože podmínky jsou přísnější. I proto banky a očekávají, že změna může vést k čistému odlivu části investorů.
Hlavní aténský akciový index v úterý vzrostl téměř o tři procenta poté, co v pondělí uzavřel na nejnižší úrovni od začátku listopadu. Od začátku letošního roku zatím index klesl o 2,6 procenta, a to po výrazném loňském růstu o 44 procent.
Řecko v době krize čerpalo tři záchranné balíky v celkové výši přes 240 miliard eur (5,9 bilionu Kč), což představuje největší finanční pomoc svého druhu v Evropě. Země se na konci roku 2023 vrátila k investičnímu ratingu a její ekonomika v poslední době roste rychleji než ekonomiky většiny evropských států. Oživení ale stále brzdí velké množství nesplacených úvěrů z doby dluhové krize, které zůstávají nevyřešené. Ty podle Mezinárodního měnového fondu komplikují přístup domácností i firem k financování a zpomalují další růst ekonomiky, napsala agentura Reuters.
MSCI (Morgan Stanley Capital International) je společnost, která vytváří a spravuje známé akciové indexy sledující vývoj trhů po celém světě. Tyto indexy slouží investorům jako důležité orientační body, například pro porovnání výkonnosti fondů nebo jako základ pro investiční strategie. Podle klasifikace MSCI se jednotlivé země řadí mezi vyspělé, rozvíjející se nebo hraniční trhy, což ovlivňuje, kolik peněz do nich investoři směrují.