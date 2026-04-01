Evropské akcie posilují díky naději na deeskalaci na Blízkém východě

Evropské akcie dnes zahájily obchodování prudkým růstem. Posilují díky komentářům amerického prezidenta Donalda Trumpa, že měsíc trvající konflikt na Blízkém východě by mohl brzy skončit. Evropa tak navázala na růst asijských akciových trhů.
V plusu jsou všechny sektory kromě energetiky. Panevropský index STOXX Europe 600, který sleduje obchodování na burzách v Británii a ve vybraných zemích Evropské unie, vzrostl kolem 09:45 SELČ o 2,2 procenta na 595,97 bodu.
Většina hlavních evropských burz posiluje přibližně o dvě procenta. Hlavní index frankfurtské burzy DAX vede s růstem 2,7 procenta.
Posilují také akcie cestovních kanceláří, které jsou citlivé na cenu ropy, a zpevňují i akcie velkých bank.
Nálada investorů se celosvětově zlepšila poté, co Trump prohlásil, že konec války s Íránem by mohl být nablízku. Washington signalizoval možnost přímých rozhovorů s Teheránem, i variantu ukončení konfliktu bez dohody. "Velmi brzy odejdeme,“ řekl Trump v úterý novinářům v Bílém domě a dodal, že odchod by mohl nastat "během dvou týdnů, možná dvou týdnů, možná tří."
Po Trumpových výrocích zamířily prudce dolů ceny ropy. Severomořská ropa Brent ztrácí kolem pěti procent a je zpět pod 100 dolary za barel. Energetický indexu STOXX klesl o 0,7 procenta.