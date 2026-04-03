Přehled (ne)obchodování na trzích přes Velikonoce 2026

Velikonoční svátky pozmění obchodní hodiny světových akciových trhů. Patria.cz přináší svým uživatelům v rámci kompletního zpravodajského servisu přehled o tom, které dny jsou na kterých světových akciových trzích obchodní, či které burzy zůstanou naopak zavřené.
Makléři Patria Finance jsou pro své klienty k dispozici do čtvrtka 2. dubna a opět o Velikonočním pondělí 6. dubna od 14:00. Hlavní trhy v Evropě i pražská burza BCPP jsou sice v pondělí uzavřeny, z dominantních trhů však otevře Wall Street a Kanada. Pro obchodování v režimu pre-market bude v pondělí 1. dubna poskytován servis od 14:00.
Makléři Patrie naopak nebudou dostupní v pátek 3. dubna, kdy je uzavřena většina významnějších zahraničních trhů a také pražská burza. Od úterý 7. dubna budou k dispozici opět v běžném režimu.
Přehled obchodních hodin na hlavních světových akciových trzích přes Velikonoce: