Trump stáhl desetimiliardovou žalobu na finanční úřad za únik daňových přiznání

Americký prezident Donald Trump stáhl žalobu, v níž žádal finanční úřad Internal Revenue Service (IRS) o odškodné deset miliard dolarů (208 miliard korun) kvůli úniku svých daňových přiznání do médií. Informovaly o tom dnes agentury AP a Reuters s odkazem na soudní dokumenty. Stanice ABC News minulý týden uvedla, že Trump je připraven žalobu stáhnout v rámci dohody o vytvoření fondu pro prezidentovy spojence, kteří se domnívají, že byli neoprávněně vyšetřováni.
Trump vinil IRS a federální ministerstvo financí z toho, že nedokázaly zabránit tomu, aby někdejší dodavatel IRS Charles Littlejohn vyzradil jeho daňová přiznání médiím, včetně deníku The (NYT) a investigativního portálu ProPublica. K Trumpovi se v lednové žalobě přidali jeho dva nejstarší synové Donald Trump mladší a Eric Trump. Spolu s otcem tvrdili, že jejich pověst a finanční zájmy utrpěly újmu, za kterou jim náleží odškodné.
Případ byl podle amerických médií nezvyklý, protože Trump podal žalobu na vládní agentury, které jsou součástí výkonné moci, kterou sám řídí. Žaloba se týkala let 2019 a 2020, kdy byl poprvé v prezidentském úřadě a odmítal zveřejnit své finanční záznamy před volbami v roce 2020, v nichž prohrál s demokratem Joem Bidenem. NYT v září 2020 odhalil, že Trump v roce 2016, kdy poprvé zvítězil v prezidentských volbách, odvedl federální daně z příjmu ve výši pouhých 750 dolarů (15.050 korun). V předcházejících deseti letech podle zprávy NYT neodvedl žádné daně. V roce 2022 Trump dokumenty sám zveřejnil.
NYT podle žaloby vydal nejméně osm článků a ProPublica nejméně 50 článků založených na informacích, které Littlejohn vyzradil. Prokurátoři v září 2023 obvinili Littlejohna z politicky motivovaného úniku daňových záznamů Trumpa a tisíců dalších bohatých Američanů médiím. Littlejohn se následující měsíc přiznal ke sdílení daňových přiznání bez povolení a v lednu 2024 byl odsouzen k pěti letům vězení.
Trump prohlašuje, že byl v minulosti terčem politicky motivované šikany ze strany úřadů. Podle stanice ABC News nyní plánuje založit federální fond obsahující 1,7 miliardy dolarů, z něhož by se odškodné dostávalo jeho spojencům, kteří se považují za oběti neoprávněného vyšetřování. Televize uvedla, že vznik fondu je součástí dohody o stažení žaloby, agentura AP ovšem napsala, že v soudních dokumentech o dohodě spojené s ukončením soudní pře žádné informace nejsou. Opoziční demokraté označují plán na vytvoření fondu za neústavní, jde podle nich o další případ Trumpova zneužívání moci.