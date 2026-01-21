Hledat v komentářích

Detail - články
Má Boeing to nejhorší za sebou? Akcie se konečně plně zotavily z incidentu s odtrženým panelem

21.01.2026 15:26
Autor: Adam Kahánek, Patria Finance

Ačkoliv došlo v úterý na amerických akciových trzích k velkému výprodeji, tak jednou ze světlých výjimek byl Boeing. Akcie výrobce letadel posílily o půl procenta a dostaly se na cenu 249 dolarů za kus, tedy na hodnotu, již naposledy dosáhly 5. ledna 2024. Právě tehdy došlo k nehodě letadla Alaska Air, kdy se během letu odtrhl panel velikosti dveří z letadla Boeing 737 Max 9.

Akcie po incidentu, který se naštěstí obešel bez lidských obětí, klesly během následujících 15 měsíců až o 45 procent. Až v posledním roce, zdá se, investoři získávají důvěru v Boeing, respektive v obrat pod vedením generálního ředitele Kellyho Ortberga zpět.

Od roku 2019 to je s akciemi Boeingu jako na horské dráze. Akcie dosáhly rekordu v březnu téhož roku, avšak po druhé smrtelné havárii s letadlem 737 Max a téměř uzavřené světové letecké dopravě během covidové pandemie klesly. Po zmíněném odtržení panelu v roce 2024 pak americký průmyslový gigant čelil sérii krizí včetně několika vyšetřování ze strany regulátorů, dlouhotrvající stávky pracovníků či zásadním změnám ve vedení.

Snahy nového vedení pod Ortbergem, jenž do funkce nastoupil v srpnu 2024, by mohly letos přinést kýžené ovoce. Očekává se, že Boeing totiž dosáhne svého prvního ročního zisku za sedm let, píše agentura Bloomberg.

"Vedení odvedlo dobrou práci při vyvádění z krizového režimu do obratu," uznává Ben Chittenden, portfolio manažer ve společnosti Westwood. Investory obzvláště potěšily silné objednávky a přechod na pozitivní čtvrtletní free cash flow, dodal v rozhovoru pro Bloomberg.

Společnost navyšuje výrobu modelu 737 a zároveň pracuje na řešení problémů s kvalitou výroby a firemní kultury, jež odrazovala pracovníky od hlášení problémů. Američtí regulátoři loni dali Boeingu povolení zvýšit produkci 737 na 42 letadel měsíčně z původně zastropovaných 38.

Jen v prosinci akcie vzrostly o 15 procent, což byl nejlepší měsíc za poslední dva roky, poté co společnost uvedla, že očekává opětovné generování hotovosti v roce 2026. K pozitivnímu sentimentu pomohlo i to, že v průběhu roku 2025 ustoupily obavy z cel, zatímco poptávka zůstala silná – Boeing prodal více letadel než evropský konkurent Airbus poprvé od roku 2018.

Hotovost v centru pozornosti

Přesto Ortberg tento měsíc zaměstnance varoval, že to bude další náročný rok. Společnost loni nabrala zpoždění v uvedení nové generace letounů 777X, které by měla začít dodávat až letos, což ji stálo miliardy dolarů na souvisejících poplatcích. Investoři to sice nepovažují za krizi, Boeing ale musí splnit své certifikační plány pro toto letadlo a nové varianty 737, aby získal zpět plnou důvěru, varuje analytik Rothschild & Co. Redburn Olivier Brochet.

Z dlouhodobého hlediska Wall Street u Boeingu sleduje generování hotovosti. Minulý měsíc společnost potvrdila svůj dlouhodobý cíl generovat free cash flow ve výši 10 miliard dolarů ročně.

Boeing musí přesvědčit investory, že "rozhodnutí, která se přijímají pro budoucnost společnosti — například spuštění nových programů nebo nové zakázky v obranném sektoru — jsou učiněna tak, aby zvýšila generování hotovosti společnosti dnes i v dlouhodobém horizontu. Investoři nekupují pouze cash flow příštího čtvrtletí,“ dodává Brochet.

 


