Čipový gigant TSMC měl v prvním čtvrtletí díky zájmu o AI rekordní tržby

10.04.2026 15:30
Autor: ČTK

Tchajwanská společnost Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC), která je největším smluvním výrobcem počítačových čipů na světě, v prvním čtvrtletí zvýšila tržby meziročně o 35 procent nad 1,13 bilionu tchajwanských dolarů (TWD; více než 742 miliard Kč), což je rekord. Růst překonal odhady analytiků a je za ním pokračující silný zájem o umělou inteligenci, uvedla firma. Kompletní výsledky zveřejní příští týden.

Analytici podle ukazatele LSEG SmartEstimates očekávali, že tržby se zvýší na 1,125 bilionu TWD. Své odhady poskytlo 20 analytiků. Výsledek je v souladu s lednovým výhledem TSMC v rozmezí 34,6 až 35,8 miliardy USD, který firma poskytla při posledním konferenčním hovoru k výsledkům. TSMC vydává výhled pouze v amerických dolarech.

Rekordní čtvrtletní tržby přicházejí v době, kdy válka na Blízkém východě zvyšuje ceny energií a narušuje globální trhy. To následně hrozí přerušením dodávek materiálů pro výrobu polovodičů, což by podle analytiků mohlo firmy přimět, aby začaly odkládat investice do datových center pro AI, uvedla agentura Reuters.

Analytici nicméně za posledních 30 dnů zvýšili odhad tržeb TSMC za období duben až červen o 2,3 procenta na rekordních 1,2 bilionu TWD, ukazují data LSEG. Analytici sázejí na to, že omezená kapacita výroby pokročilých čipů pro AI podpoří v TSMC tvorbu zisku. TSMC kompletní výsledky hospodaření za první čtvrtletí oznámí 16. dubna spolu s aktualizovaným výhledem na aktuální čtvrtletí i celý rok.

Tchajwanský výrobce čipů, k jehož zákazníkům patří mimo jiné americká společnost Nvidia, v poslední době těží hlavně z rozmachu AI. Ten mu více než kompenzuje pokles poptávky po čipech pro spotřební elektroniku, jako jsou tablety. O tyto čipy byl značný zájem za pandemie covidu-19, pak ale začal slábnout.

Akcie TSMC obchodované na burze v Tchaj-peji od začátku roku zpevnily o 29 procent, hlavní index burzy přidal asi 22 procent. Dnes před oznámením tržeb akcie podniku uzavřely vyšší o 2,3 procenta.

Tchajwanská společnost Foxconn, která je největším smluvním výrobcem elektroniky na světě a zároveň největším dodavatelem serverů pro firmu Nvidia, také oznámila příznivé výsledky za první čtvrtletí. Tržby meziročně zvýšila o 30 procent.

 

Zdroj foto: TSMC


Kalendář událostí
ČasUdálost
3:30Čína - CPI, y/y
14:30USA - CPI, y/y
16:00USA - Index spotř. důvěry Mich. university
UDÁLOSTI ONLINE
Dlouhodobý ekonomický kalendář ČR
Dlouhodobý ekonomický kalendář Svět