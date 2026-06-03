EK navrhla nová opatření na posílení kapacit v oblasti čipů i AI v Evropě

Evropská komise dnes navrhla soubor opatření zaměřených na posílení evropských kapacit v oblasti polovodičů, čipů, umělé inteligence (AI) i cloudových služeb. Cílem je snížit závislost na amerických technologických gigantech, což by mohlo vyostřit napětí v transatlantických vztazích, poznamenala agentura Reuters.
Normy týkající se cloudových služeb, umělé inteligence a čipů jsou součástí evropské snahy o technologickou suverenitu a překonání náskoku amerických a čínských konkurentů. Návrh označovaný jako Chips Act 2.0 je doplňkem plánu na podporu výroby čipů v EU schváleného v roce 2023. Ten zatím nevedl k požadovanému růstu podílu EU na světovém trhu s čipy, píší agentury. Podle Reuters Evropská komise usiluje o to, aby vlády nakupovaly čipy vyráběné podniky z unie.
Evropa se nyní na celosvětové výrobě čipů podílí jen asi deseti procenty. V plánu schváleném v roce 2023 si Evropská unie stanovila za cíl zvýšit do konce desetiletí svůj podíl na globálním trhu s polovodiči na 20 procent.
"Nemůžeme si dovolit být závislí na jiných, pokud jde o technologie, které zajišťují chod našich nemocnic, stabilitu našich energetických sítí a bezpečnost našich služeb," uvedla předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová. Jde podle ní o ochranu evropských občanů a evropských zájmů. "Evropa má talent, špičkový výzkum, průmyslovou základnu a jednotný trh. Společně musíme tyto silné stránky proměnit v technologickou suverenitu," dodala.
Nová opatření mají podpořit ambici Evropy stát se kontinentem umělé inteligence, posílit její digitální autonomii a přispět k budování udržitelnější digitální budoucnosti.
Návrh stanoví požadavky na suverenitu poskytovatelů cloudových služeb v citlivých odvětvích, jako je bankovnictví, energetika a zdravotnictví, částečně kvůli obavám z amerických zákonů, jako je například zákon o cloudu, který vyžaduje, aby poskytovatelé se sídlem v USA udělili úřadům přístup k datům, i když jsou uložena v zahraničí. "U kritických veřejných zakázek budou muset dodavatelé zajistit, aby software a hardware byly vyrobeny v EU, čímž se vyloučí mimoevropské společnosti z kontroly dat a služeb," řekla novinářům místopředsedkyně EK Henna Virkkunenová. "V kritických oblastech, jako je například obrana, je velmi důležité, aby technologie byla kontrolována Evropany z Evropy a aby zde také zůstala data," dodala.