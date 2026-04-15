Hledat v komentářích

Investiční doporučení
více...
Výsledky společností - ČR
více...
Výsledky společností - Svět
více...
IPO, M&A
více...
Týdenní přehledy
více...
 

Detail - články
Rozbřesk: Pohonné hmoty tlačí inflaci ke dvěma procentům, optimismus na trzích pomáhá koruně

Rozbřesk: Pohonné hmoty tlačí inflaci ke dvěma procentům, optimismus na trzích pomáhá koruně

15.04.2026 9:34
Autor: Jan Bureš & Jan Čermák & Dominik Rusinko, Patria Finance a ČSOB Finanční trhy

Česká inflace vyskočila v březnu z únorových 1,4 % na 1,9 % – těsně pod inflační cíl České národní banky. Za celým pohybem vzhůru stojí výhradně zdražení pohonných hmot. Benzín zdražil meziměsíčně o více než 20 %, nafta o více než 40 %. Březnové číslo přesto mírně zaostalo za naším původním odhadem 2,1 %, a to především proto, že ceny potravin dále klesaly – meziročně o 1,1 %.

Ostatní složky se vyvíjejí víceméně v souladu s očekáváním. Vysoké inflační momentum si udržují služby spojené s bydlením (nájemné, imputované nájemné – momentum 6-9 %), zatímco řada dalších služeb přece jen svižné zdražování (typické pro poslední dva roky) trochu utlumila (momentum mezi 3-4 %). To je ale v tuto chvíli relativně bezpředmětné a centrální banka bude na prvním místě sledovat intenzitu energetického šoku přicházejícího z Blízkého východu a jeho přesun do ostatních složek spotřebitelského koše.

Na prvním místě půjde o to, zda výrazněji ve druhé polovině tohoto roku a na začátku roku příštího půjdou vzhůru i účty domácností za energie (jejich váha je celkově ve spotřebitelském koši o něco vyšší než u pohonných hmot – cca 6 % oproti cca 4 % u pohonných hmot). Zatím se zdá, že nárůst cen plynu i elektřiny tak výrazný být nemusí (stabilnější termínové kontrakty a nižší cena povolenek) – situace se při delším výpadku produkce LNG v Hormuzu ovšem může rychle měnit.

A na druhém místě půjde o sekundární dopady dražších energií do „těžkých vah“ spotřebitelského koše – zejména pak potravin, které mají na útratách domácností podíl přesahující 16 % a významně ovlivňují inflační očekávání. Po většinu letošního roku (včetně března) působily v potravinovém výrobním řetězci spíše deflační síly: nadprodukce v některých segmentech, zejména v mlékárenství a nižší ceny energií. Ceny potravin pravděpodobně nebudou na dražší energie a pohonné hmoty reagovat okamžitě. Zkušenosti z „ruské invaze“ ukazují na zpoždění v řádech tří až šesti měsíců. Navíc citlivost na pohonné hmoty (hlavní šok) bude asi nižší než na ceny plynu a elektřiny (primární šok let 2022 a 2023). I tak jsme již náš výhled na potravinovou inflaci zvýšili, a to zejména pro konec roku 2026 až léto 2027.

Nejistota ohledně inflačního výhledu každopádně zůstává extrémně vysoká. My v nejbližších měsících očekáváme relativně stabilní meziroční inflaci – narážet na sebe budou drahé pohonné hmoty a meziročně stále relativně levné potraviny. Na podzim a ke konci roku by se však s nástupem rychlejšího růstu cen potravin měla inflace tlačit viditelně nad 2,5 %. Za celý rok 2026 by pak inflace měla skončit v blízkosti 2 % a za rok 2027 v blízkosti 3 %. To vše za předpokladu, že ropa nevystoupá ještě výrazněji nad 110 USD za barel a od května začne energetický šok postupně odeznívat. Geopolitická realita nás nakonec samozřejmě může vyvést z omylu.

TRHY

Koruna

Česká koruna se bez větších potíží drží těsně nad hranicí 24,30 EUR/CZK. Slábnoucí dolar v důsledku rostoucích sázek na ukončení blízkovýchodního konfliktu se české měně zamlouvá, podobně jako ostatním regionálním měnám. Domácí makro data zůstávají i nadále ve stínu vývoje íránsko-amerického konfliktu, jak včera ukázal finální odhad březnové inflace (viz úvodník). Pozornost koruny tak bude nadále soustředěna na geopolitický vývoj – další zklidnění situace by dle našeho názoru mohlo tuzemskou měnu posunout k silnějším úrovním.

Eurodolar

Na trzích rostou po výrocích Donalda Trumpa o možném obnovení jednání s Íránem sázky na možné ukončení konfliktu. Dolar v důsledku toho zaznamenal sedmý den v řadě pokles, který ho dostal do blízkosti 1,18 EUR/USD. Nejbližší dny ukážou, zda se nejedná jen o plané naděje – optimismus trhů ať už na ropě, akciích nebo právě eurodolaru nám v tuto chvíli přijde možná trochu přehnaný vzhledem ke zkušenostem se sebevědomými výroky Donalda Trumpa z minulosti.




Čtěte více:

GQG Partners: Vysoké ceny energií ukončují technologickou bublinu
15.04.2026 6:09
GQG Partners: Vysoké ceny energií ukončují technologickou bublinu
Brian Kersmanc z GQG Partners na Bloombergu řekl, že i kdyby byl nyní ...
Nové střelivo pro další růst. Patria mění cílovou cenu pro Colt CZ
15.04.2026 8:37
Nové střelivo pro další růst. Patria mění cílovou cenu pro Colt CZ
Colt CZ podle analytika Jakuba Blahy prochází zásadní proměnou, která ...
Colt CZ se má dnes začít obchodovat v Amsterdamu, má nový ticker i cílovku Patrie. ASML těží z AI a Evropa čelí dalším rizikům
15.04.2026 8:50
Colt CZ se má dnes začít obchodovat v Amsterdamu, má nový ticker i cílovku Patrie. ASML těží z AI a Evropa čelí dalším rizikům
Patria výrazně upravila cílovou cenu Colt CZ v souvislosti se struktur...


Váš názor
Na tomto místě můžete zahájit diskusi. Zatím nebyl zadán žádný názor. Do diskuse mohou přispívat pouze přihlášení uživatelé (Přihlásit). Pokud nemáte účet, na který byste se mohli přihlásit, registrujte se zde.
Aktuální komentáře
15.04.2026
13:32Zisk Bank of America stoupl o 17 procent, překonal odhady
13:28Anthropic láká investory. Valuace by mohla přesáhnout 800 miliard dolarů
11:53Komentář analytika: ASML zvyšuje výhled tržeb na rok 2026, AI dál tlačí poptávku  
10:52Dvouciferný propad akcií Hermes a Kering: slabší výsledky a konflikt na Blízkém východě
10:30Americké trhy téměř na maximech díky technologiím, Írán už není zátěží  
9:47ASML zvyšuje výhled tržeb díky boomu AI. Slabší Q2 a geopolitika ale zůstávají rizikem
9:34Rozbřesk: Pohonné hmoty tlačí inflaci ke dvěma procentům, optimismus na trzích pomáhá koruně
8:50Colt CZ se má dnes začít obchodovat v Amsterdamu, má nový ticker i cílovku Patrie. ASML těží z AI a Evropa čelí dalším rizikům  
8:48Pale Fire Financing a.s.: Notářský zápis ze schůze vlastníků dluhopisů PFF
8:37Nové střelivo pro další růst. Patria mění cílovou cenu pro Colt CZ  
6:09GQG Partners: Vysoké ceny energií ukončují technologickou bublinu
14.04.2026
22:00Americké akciové indexy útočí na nová historická maxima  
17:47Co a jakým směrem potáhne dolar
16:09AI přebíjí geopolitiku. Analytici masivně zvyšují odhady zisků firem z rozvíjejících se trhů  
14:27Restrukturalizace Citi nese ovoce, banka vykázala nejlepší návratnost za pět let
13:34Stát zahájí první kroky k zestátnění ČEZ letos v červnu. Plně ovládnout ho chce do roku 2029
13:29BlackRock překonal odhady a zaznamenal rekordní příliv do ETF
13:14JPMorgan překonala rekordy v tradingu, přesto snížila výhled
11:35Šance na dohodu USA - Írán drží optimismus na trzích. Důsledky války poodhalí PPI  
11:30Novo Nordisk spojuje síly s OpenAI. Doufá v urychlení vývoje nových léků

Související komentáře
Nejčtenější zprávy dne
Nejčtenější zprávy týdne
Nejdiskutovanější zprávy týdne
Kalendář událostí
ČasUdálost
11:00EMU - Průmyslová výroba, y/y
14:30USA - Empire State Manufacturing index
UDÁLOSTI ONLINE
Dlouhodobý ekonomický kalendář ČR
Dlouhodobý ekonomický kalendář Svět