Odhady Wall Street překonala i Morgan Stanley. Tradingová divize vykázala rekordní tržby

15.04.2026 14:28
Autor: Adam Kahánek, Patria Finance

Odhady Wall Street přebila také další velká americká banka. Díky silným výsledkům v divizi tradingu utržila Morgan Stanley v letošním prvním čtvrtletí na tržbách bezmála o jednu miliardu dolarů více, než se očekávalo. Akcie banky reagují v premarketu růstem o 2,5 procenta.

Zisk na akcii Morgan Stanley činil v prvním kvartálu 3,43 dolaru (meziročně +32 %), což bylo 43 centů nad odhadem LSEG. Tržby vzrostly meziročně o 16 procent na 20,58 miliardy dolarů, zatímco odhad byl „jen“ 19,72 mld. USD.

Působivá čísla doručila divize Equities Sales & Trading, kde došlo k meziročnímu nárůstu o 25 procent na rekordních 5,15 miliardy dolarů, což je asi 450 milionů dolarů nad odhadem StreetAccount, upozornil server CNBC. Banka evidovala silné objemy v rámci své globální akciové franšízy, zejména v hlavním makléřském byznysu zaměřeném na hedgeové fondy a deriváty.

Výnosy z nástrojů s pevným výnosem vzrostly o 29 procent na 3,36 miliardy dolarů, což je rovněž podstatně více než odhad (2,89 mld. USD). K růstu přispělo zejména obchodování s komoditami, které v daném období těžilo z volatility na energetických trzích.

Příjmy z investičního bankovnictví vzrostly o 36 procent na 2,12 miliardy dolarů, což bylo v souladu s odhadem StreetAccount, a to díky rostoucím poplatkům z dokončených fúzí, stejně jako při upisování akcií a dluhopisů. Příjmy ze správy majetku pak vzrostly o 16 procent na rekordních 8,52 miliardy dolarů.

Morgan Stanley není jediným velkým americkým bankovním domem, který v této výsledkové sezoně překonal odhady. JPMorgan, Goldman Sachs či Bank of America rovněž těžily zejména z oživení tradingu a vyšší aktivity klientů na kapitálových trzích, zatímco investiční bankovnictví postupně vykazuje známky stabilizace.

 

