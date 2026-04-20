Registrace elektromobilů v EU rostou s tím, jak se zvyšují ceny benzinu

Počet nových registrací elektromobilů na hlavních evropských trzích se v prvním čtvrtletí meziročně zvýšil o 29,4 procenta na téměř 560.000 vozů. Řidiči hledají alternativu ke spalovacím motorům v době, kdy konflikt na Blízkém východě způsobil nejvyšší růst cen benzinu za poslední roky. V Česku počet registrací vzrostl o více než desetinu. Vyplývá to z údajů sdružení E-Mobility Europe a výzkumné společnosti New Automotive.
Jen za březen se prodej elektromobilů na 15 evropských trzích zvýšil o 51,3 procenta na 240.000. Tyto trhy mají na celkovém prodeji aut v EU podíl 90 procent.
"Březnový nárůst prodeje elektromobilů je jedním z největších nedávných úspěchů Evropy v oblasti energetické bezpečnosti, a to v měsíci, kdy se závislost na ropě stala skutečně zranitelnou," uvedl generální tajemník E-Mobility Europe Chris Heron. Podle jeho prohlášení více než půl milionů elektromobilů registrovaných v prvním čtvrtletí stačí na snížení spotřeby ropy o dva miliony barelů ročně.
Mezi pět největších trhů s elektromobily v regionu patří Německo, Francie, Španělsko, Itálie a Polsko. Všechny tyto země zaznamenaly ve čtvrtletí růst prodeje o více než 40 procent.
V České republice podle zprávy počet registrací elektromobilů v prvním čtvrtletí vzrostl o 10,5 procenta na 3439. Podíl elektromobilů na celkovém počtu registrací činil 5,7 procenta.
V samostatné zprávě zveřejněné začátkem dubna společnost New Automotive uvedla, že registrace čistě elektrických vozů v Británii v prvním čtvrtletí vzrostly o 12,8 procenta, na celkovém prodeji automobilů v zemi pak měly elektromobily podíl 22,5 procenta. Británie je druhým největším trhem s elektromobily v Evropě po Německu, uvedla agentura Reuters.