Registrace elektromobilů v EU rostou s tím, jak se zvyšují ceny benzinu

Registrace elektromobilů v EU rostou s tím, jak se zvyšují ceny benzinu

20.04.2026 10:57
Autor: ČTK

Počet nových registrací elektromobilů na hlavních evropských trzích se v prvním čtvrtletí meziročně zvýšil o 29,4 procenta na téměř 560.000 vozů. Řidiči hledají alternativu ke spalovacím motorům v době, kdy konflikt na Blízkém východě způsobil nejvyšší růst cen benzinu za poslední roky. V Česku počet registrací vzrostl o více než desetinu. Vyplývá to z údajů sdružení E-Mobility Europe a výzkumné společnosti New Automotive.

Jen za březen se prodej elektromobilů na 15 evropských trzích zvýšil o 51,3 procenta na 240.000. Tyto trhy mají na celkovém prodeji aut v EU podíl 90 procent.

"Březnový nárůst prodeje elektromobilů je jedním z největších nedávných úspěchů Evropy v oblasti energetické bezpečnosti, a to v měsíci, kdy se závislost na ropě stala skutečně zranitelnou," uvedl generální tajemník E-Mobility Europe Chris Heron. Podle jeho prohlášení více než půl milionů elektromobilů registrovaných v prvním čtvrtletí stačí na snížení spotřeby ropy o dva miliony barelů ročně.

Mezi pět největších trhů s elektromobily v regionu patří Německo, Francie, Španělsko, Itálie a Polsko. Všechny tyto země zaznamenaly ve čtvrtletí růst prodeje o více než 40 procent.

V České republice podle zprávy počet registrací elektromobilů v prvním čtvrtletí vzrostl o 10,5 procenta na 3439. Podíl elektromobilů na celkovém počtu registrací činil 5,7 procenta.

V samostatné zprávě zveřejněné začátkem dubna společnost New Automotive uvedla, že registrace čistě elektrických vozů v Británii v prvním čtvrtletí vzrostly o 12,8 procenta, na celkovém prodeji automobilů v zemi pak měly elektromobily podíl 22,5 procenta. Británie je druhým největším trhem s elektromobily v Evropě po Německu, uvedla agentura Reuters.



Čtěte více:

Ropa, Írán a trhy: Invesco radí, jak upravit své investice v roce geopolitiky
20.04.2026 10:44
Ropa, Írán a trhy: Invesco radí, jak upravit své investice v roce geopolitiky
Válka v Íránu zatím globální ekonomiku neposílá do recese, výrazně vša...
Rozbřesk: Hormuz stále nefunguje. Kde je Evropa nejzranitelnější?
20.04.2026 9:03
Rozbřesk: Hormuz stále nefunguje. Kde je Evropa nejzranitelnější?
Víkend nepřinesl průlom. Jednání o příměří nepokročila tak daleko, jak...
S DIP lidé investují na důchod již 9,5 miliardy korun. Počet smluv se blíží čtvrt milionu
20.04.2026 14:35
S DIP lidé investují na důchod již 9,5 miliardy korun. Počet smluv se blíží čtvrt milionu
Dlouhodobý investiční produkt (DIP) si v Česku rychle nachází cestu k ...


