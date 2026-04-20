Hledat v komentářích

Investiční doporučení
více...
Výsledky společností - ČR
více...
Výsledky společností - Svět
více...
IPO, M&A
více...
Týdenní přehledy
více...
 

Detail - články
Ropa, Írán a trhy: Invesco radí, jak upravit své investice v roce geopolitiky

Ropa, Írán a trhy: Invesco radí, jak upravit své investice v roce geopolitiky

20.04.2026 10:44
Autor: Gabriela Rainová, Patria Finance

Válka v Íránu zatím globální ekonomiku neposílá do recese, výrazně však zvyšuje nejistotu a citlivost trhů na špatné zprávy. Podle Invesco vstupujeme do fáze zpomalování, která historicky přeje spíš vyváženým portfoliím než agresivním sázkám na růst. Při správě portfolia tak radí zaměřit se na diverzifikaci, kvalitu aktiv a opatrné řízení rizik, nikoliv se unáhleně přesunout do hotovosti.

Eskalace války v Íránu výrazně omezila globální nabídku ropy kvůli útokům na energetickou infrastrukturu, bezpečnostním rizikům v Perském zálivu a narušení klíčových dopravních tras, přičemž rozsah ohrožených dodávek je historicky mimořádný.

Podle analýz by uzavření Hormuzského průlivu na jediný kvartál vyřadilo podstatnou část globálních toků ropy, což vede k výraznému růstu cen energií a citelnému zpomalení růstu reálného světového HDP. Pokud by se výpadek protáhl do druhého nebo třetího čtvrtletí, tyto dopady by se zesílily nelineárním způsobem, kdy negativní vliv na růst přetrvává i po zlepšení dodávek. Důvodem jsou odložené investice, přísnější finanční podmínky a kumulativní dopady vyšších cen energií na poptávku. Nejvíce přitom tyto efekty dopadají na dovozně závislé regiony a omezují prostor hospodářské politiky kvůli inflační citlivosti.

Nejde přitom jen o ceny energií, ale také o nejistotu ohledně délky a přetrvávání výpadků v dodávkách, která makroekonomický dopad dále zesiluje. Již samotné očekávání dlouhodobějšího narušení může negativně působit na důvěru, investice a hospodářský růst.

Zatím netrpí tolik ekonomika, jako očekávání
I přes dosavadní odolnost globální ekonomiky začíná rostoucí geopolitické napětí snižovat očekávání budoucího růstu a ochotu investorů podstupovat riziko, což se odráží v defenzivnějším tržním nastavení. Předstihové ekonomické ukazatele (LEI) však zatím potvrzují, že ekonomická aktivita zůstává nad trendem, zejména v USA a dalších rozvinutých ekonomikách, a skutečné zpomalení vychází spíše ze zhoršujících se očekávání než ze slabých fundamentů.

1

Další vývoj je ale čím dál více podmíněn situací na Blízkém východě a dopady na energetické trhy, přičemž růst cen energií již posiluje inflační tlaky a komplikuje měnovou politiku. Celkově globální růst ekonomiky nekončí, ale přechází do fáze zpomalování, která je historicky spojena s nižšími nadvýnosy rizikových aktiv, vyšší citlivostí na negativní překvapení a potřebou vyváženějšího přístupu k řízení portfolia.

Jak aktuálně nastavuje svá portfolia Invesco?

Historicky při zpomalování hospodářského růstu po období expanze zůstávají výnosy spíše kladné, ale postupně se stírají rozdíly mezi růstovými a defenzivními aktivy. Pro investora to v praxi znamená, že méně fungují silné sázky na pokračující růst, a naopak roste význam vyvážené struktury portfolia, pečlivého výběru aktiv a schopnosti reagovat na zvýšenou nejistotu.

V tomto prostředí dává podle Invesca smysl zaujmout spíše rizikově neutrální postoj vůči benchmarku než přecházet do plošně defenzivního režimu. Tím investorům zůstává možnost účastnit se případného zlepšení růstového sentimentu, ale zároveň to omezuje zranitelnost portfolia v případě negativních překvapení. Klíčová je flexibilita a důraz na řízení rizika spíše než snaha maximalizovat krátkodobý výnos.

3

Z hlediska alokace aktiv je vhodné mírně preferovat akcie před dluhopisy, avšak s jasným důrazem na defenzivní charakter. To znamená orientaci na kvalitní firmy se stabilním cash flow, nižší volatilitou a dobrou viditelností zisků. Sektorově se v této fázi cyklu osvědčují zejména informační technologie, zdravotnictví a základní spotřební zboží, naopak cyklické sektory jsou citlivější na zhoršení růstových očekávání.

2

Regionálně a měnově je vhodné zachovat si širší diverzifikaci a vyhýbat se jednostranným sázkám. Vyvažovat protichůdné makroekonomické vlivy pomáhá neutrální přístup k USA, dalším rozvinutým i rozvíjejícím se trhům. Na měnové úrovni může investor hledat přidanou hodnotu spíše mimo americký dolar, včetně vybraných měn rozvinutých trhů a atraktivně oceněných vysoce výnosových měn rozvíjejících se trhů, vždy však s ohledem na rizikový profil portfolia.

4


Invesco Ltd. spravuje aktiva v hodnotě více než 1 593 miliard USD.

 

Váš názor
Na tomto místě můžete zahájit diskusi. Zatím nebyl zadán žádný názor. Do diskuse mohou přispívat pouze přihlášení uživatelé (Přihlásit). Pokud nemáte účet, na který byste se mohli přihlásit, registrujte se zde.
Aktuální komentáře
20.04.2026
16:57Levná globalizace končí, svět se přepisuje. Jak investovat v nové éře  
15:36Trhy fúzí a akvizic se po začátku války v Íránu prudce propadly, nyní začalo zotavení
14:45Pokud by se v USA obnovily inflační tlaky, neměl by dolar oslabovat?
14:35S DIP lidé investují na důchod již 9,5 miliardy korun. Počet smluv se blíží čtvrt milionu
13:03Siemens hrozí přesunem investic mimo EU kvůli přílišné regulaci průmyslové AI
12:51Týdenní výhled: S koncem války to zase nevyšlo, nová data naznačí dopad energetického šoku  
12:40Klíčový milník pro Dukovany: první projektová fáze splněna. KHNP dokončila koncepční projekt
11:55Jaké příležitosti vidí v energetickém sektoru Goldman Sachs? Na seznamu jsou ConocoPhillips či Vistra
11:24Další víkendový zvrat zhoršil náladu, trhy však stále pracují s přechodností íránského šoku  
10:57Registrace elektromobilů v EU rostou s tím, jak se zvyšují ceny benzinu
10:44Ropa, Írán a trhy: Invesco radí, jak upravit své investice v roce geopolitiky
9:03Rozbřesk: Hormuz stále nefunguje. Kde je Evropa nejzranitelnější?
8:44Opětovné uzavření Hormuzského průlivu zvyšuje cenu ropy i nervozitu investorů  
6:06Eisman o vývoji na softwaru a vlivu AI na zaměstnanost bílých límečků
19.04.2026
9:24Víkendář: Zranitelnost USA by měla vést ke zvyšování odolnosti zbytku světa
18.04.2026
9:48Víkendář: Nejlepší řešení globálních nerovnováh je dobře známé. Proč tedy nepřichází změna?
17.04.2026
22:01Americké trhy na historických maximech také díky dočasnému příměří USD s Íránem  
17:33Roky 2026 – 2028: Návrat ke staré ekonomické rovnováze, ze které by akcie moc nadšené nebyly?
16:48Český státní dluh v prvním čtvrtletí vzrostl o 42,3 mld. Kč na 3,72 bilionu Kč
16:04Írán otevřel Hormuzský průliv pro obchod, podle Trumpa blokáda Íránu trvá

Související komentáře
Nejčtenější zprávy dne
Nejčtenější zprávy týdne
Nejdiskutovanější zprávy týdne
Kalendář událostí
ČasUdálost
9:00CZ - PPI, y/y
UDÁLOSTI ONLINE
Dlouhodobý ekonomický kalendář ČR
Dlouhodobý ekonomický kalendář Svět