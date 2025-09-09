Hledat v komentářích

Investiční doporučení
více...
Výsledky společností - ČR
více...
Výsledky společností - Svět
více...
IPO, M&A
více...
Týdenní přehledy
více...
 

Detail - články
Evropa by se měla přestat sama brzdit

Evropa by se měla přestat sama brzdit

09.09.2025 6:08
Autor: Redakce, Patria.cz

Evropa musí reagovat na americká cla zvýšením své ekonomické síly. Tedy rychlejším růstem produktivity, levnějšími energiemi, skutečným kontinentálním trhem a technologickým rozvojem. Na VoxEU to píše ekonom Luis Garicano a každé oblasti se věnuje detailně.

Garicano mimo jiné působí na London School of Economics a tvrdí, že současná americká vláda je ochotná používat mezinárodní obchod jako ekonomickou zbraň. Tento šok ze strany Evropy vyžaduje zásadní ekonomickou restrukturalizaci, bez ní „Evropa nemůže dosáhnout strategické autonomie, o kterou zoufale usiluje.“ Ekonom v této souvislosti jmenuje zejména to, že „stagnace Evropy podkopává schopnost kontinentu reagovat na vnější otřesy. Evropa tak musí znovu růst. A nejlepší reakcí na rostoucí fragmentaci světa a překážky globálního obchodu je podle něj „prohloubení jednotného evropského trhu a odstranění mnoha zbývajících překážek obchodu mezi členskými státy“.

Znatelný rozdíl pozorovaný mezi americkým a evropským produktem na hlavu přitom „odráží slabší evropskou produktivitu práce. Extrémním příkladem je výkonnost Itálie. Její reálný HDP na obyvatele v roce 2023 zůstal na úrovni roku 2000.“ Příčin je několik, ale čtyři z nich si zaslouží zvláštní pozornost: náklady na energie, inovace, regulace a jednotný trh. K prvnímu bodu ekonom píše, že „v roce 2024 čelily firmy v EU cenám elektřiny pro průmysl 2,5krát vyšším než v USA a cenám zemního plynu pětkrát vyšším. I když tento rozdíl částečně odráží nedostatek přírodních zdrojů v Evropě a zneužívání dodávek plynu Ruskem po invazi na Ukrajinu, znatelný negativní vliv má nastavení celého trhu a regulace.“

Výpadek proudu ve Španělsku v dubnu 2025, kdy země na hodiny přišla o veškerou elektřinu, ukázal, jak může integrace obnovitelných zdrojů bez dostatečné stability sítě vést ke katastrofální zranitelnosti systému. „Vysoké a nepředvídatelné náklady na energie přispěly od roku 2022 ke ztrátě více než 500 000 pracovních míst v evropském výrobním sektoru. To urychlilo deindustrializaci v odvětvích, která kdysi tvořila páteř evropského průmyslu.“ Například schválení 25 000 km plánovaných přeshraničních přenosových kapacit by výrazně snížilo velkoobchodní ceny elektřiny a zajistilo by odolnost sítě vůči výpadkům proudu. Evropa navíc musí zaujmout „mnohem pragmatičtější postoj k jaderné energii a plynu“.

Ekonom zároveň rozebírá „inovační deficit Evropy“. Například pouze čtyři z 50 největších technologických společností světa jsou evropské. Žádná firma založená v Evropě za poslední půlstoletí nedosáhla hodnoty 100 miliard eur. Nové firmy z EU přitahují pouze 6 % globálního kapitálu financujícího rozvoj umělé inteligence. Oproti tomu 61 % kapitálu míří do USA. Tato inovační mezera znamená, že Evropa je pro svou digitální transformaci stále více závislá na zahraničních technologiích. „Musíme proto zlepšit náš inovační systém a musíme usnadnit kreativní destrukci.“

Slabost Evropy je také „částečně výsledkem stále složitějšího regulačního prostředí“. Nová pravidla mohou být dobře míněná a mohou sloužit dobrým účelům. Ovšem „je stále jasnější, že pro společnosti v EU znamenají velké kumulativní náklady, extrémně ztěžují vstup na trh a odchod z něj a komplikují růst společností.“ Například náklady na dodržování řady předpisů se odhadují na 12,5 % ročních investičních výdajů firem se středně velkou tržní kapitalizací. V letech 2019–2024 schválila EU přibližně 13 000 zákonů ve srovnání s 3 500 právními předpisy na federální úrovni USA. „Tato hustota regulace v kombinaci s národními rozdíly v implementaci vytváří složité provozní prostředí, které zatěžuje zejména menší firmy.“

Ekonom poukazuje i na slábnoucí vymáhání práva a v neposlední řadě na to, jak na evropské firmy doléhají různé zákony a regulační prostředí v jednotlivých zemích EU. „Evropa má schopnosti, zdroje a institucionální rámec, aby mohla konkurovat na globální úrovni. Její univerzity vychovávají vynikající absolventy, její společnosti zaujímají vedoucí postavení v mnoha odvětvích a její právní rámec poskytuje stabilitu a předvídatelnost. Co jí však chybí, je politická vůle odstranit vnitřní bariéry a vytvořit podmínky pro růst.“

Zdroj: VoxEU

 

Čtěte více:

Dohoda OPEC+ na zvýšení těžby by měla výrazně zatlačit na pokles cen ropy
08.09.2025 9:24
Dohoda OPEC+ na zvýšení těžby by měla výrazně zatlačit na pokles cen ropy
Skupina OPEC+ se dohodla, že v říjnu přikročí k dalšímu zvýšení těžby ...
Průmyslová výroba v Česku v červenci zrychlila meziroční růst na 1,8 procenta
08.09.2025 9:37
Průmyslová výroba v Česku v červenci zrychlila meziroční růst na 1,8 procenta
Průmyslová výroba v Česku v červenci zrychlila meziroční růst na 1,8 p...


Váš názor
Na tomto místě můžete zahájit diskusi. Zatím nebyl zadán žádný názor. Do diskuse mohou přispívat pouze přihlášení uživatelé (Přihlásit). Pokud nemáte účet, na který byste se mohli přihlásit, registrujte se zde.
Aktuální komentáře
09.09.2025
10:21ASML investuje 1,3 miliardy eur do francouzského AI startupu Mistral
9:49Donedávna byl součástí Yandexu, nyní se evropský Nebius hlásí o slovo v AI. Od Microsoftu dostane 19,4 miliardy dolarů
8:51Evropské trhy po pádu francouzské vlády míří do záporu, Apple představí nový iPhone  
8:49Rozbřesk: Průmysl pozvolna jede dál o něco rychleji, zejména díky automotive
6:08Evropa by se měla přestat sama brzdit
08.09.2025
22:07Vrací se americké akcie na svá maxima?  
18:09PODCAST Týdenní výhled: Špatný trh práce v USA převáží nad rostoucí inflací a nové přírůstky do S&P 500  
17:17Nejlepší investor všech dob a neexistence investičního štěstí
16:27Sentix: Důvěra investorů v ekonomiku eurozóny klesla na pětiměsíční minimum
15:21Muskova SpaceX kupuje frekvenční spektrum EchoStar za 17 miliard dolarů
14:00Volkswagen představil levný elektromobil. Cena by měla začít na úrovni 25 tisíc eur
13:16Když Trump bezprecedentně tlačí na Fed. Zdeněk Tůma na téma odvolávání centrálních bankéřů
12:17IPO Klarny: Švédský fintech už nechce být známý jen modelem "kup teď, zaplať později"
11:23Míra nezaměstnanosti vzrostla na 4,5 %, nejvýše od března 2017
11:03Akcie stoupají, dluhopisy jsou v klidu. Týden začíná politikou  
10:07Jan Bureš: Průmysl pozvolna jede dál o něco rychleji, zejména díky automotive
9:37Průmyslová výroba v Česku v červenci zrychlila meziroční růst na 1,8 procenta
9:24Dohoda OPEC+ na zvýšení těžby by měla výrazně zatlačit na pokles cen ropy
8:52Zestátnění ČEZ by trvalo rok a půl, Trump kritizuje pokutu pro Google a futures jsou v zeleném  
8:49Rozbřesk: Maloobchod zvolňuje, koruna pod 24,90 EURCZK, Fed v září sníží sazby a pozornost upřena na Francii

Související komentáře
Nejčtenější zprávy dne
Nejčtenější zprávy týdne
Nejdiskutovanější zprávy týdne
Kalendář událostí
Nebyla nalezena žádná data
UDÁLOSTI ONLINE
Dlouhodobý ekonomický kalendář ČR
Dlouhodobý ekonomický kalendář Svět