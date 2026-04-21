MONETA Money Bank, a.s.: Akcionáři schválili výplatu dividendy 11,5 Kč na akcii

21.04.2026 12:56
Autor: Redakce, Patria.cz

MONETA Money Bank, a.s.
(IČ: 25672720)

MONETA Money Bank, a.s., oznamuje, že valná hromada konaná dne 21. dubna 2026 schválila všechny body svého programu. Akcionáři zejména vyslovili souhlas s vyplacením dividendy v celkové výši 5,9 miliardy korun, což odpovídá částce
11,5 koruny na akcii. Rozhodný den pro nárok na dividendu je 27. dubna 2026 a dividenda pak bude vyplacena 15. května 2026. Valná hromada rovněž schválila zprávu o odměňování za rok 2025 i změnu politiky odměňování členů dozorčí rady a výboru pro audit. Zároveň akcionáři schválili konsolidovanou a individuální účetní závěrku MONETA Money Bank k 31. prosinci 2025. Valné hromady se zúčastnili akcionáři držící 73,14 % akcií oprávněných hlasovat. Bližší informace jsou dostupné na internetových stránkách https://investors.moneta.cz/aktualni-informace.

 

Aktuální komentáře
21.04.2026
13:50Trhy & Bohatství: Konflikt ve světě a drahé hypotéky v Česku. Co nás na realitním trhu čeká?
13:45Nového šéfa Applu Johna Ternuse čeká éra těžkých rozhodnutí
13:15Valná hromada Monety schválila výplatu dividendy. Kolik a kdy akcionáři získají?
12:56MONETA Money Bank, a.s.: Akcionáři schválili výplatu dividendy 11,5 Kč na akcii
12:20Čína vede v závodě o humanoidní roboty, USA ale dominují v hodnotě firem
12:00Nad Trumpovým prezidentstvím se vznášejí podezření na tzv. insider trading
11:34Sentiment je převážně pozitivní při vyčkávání na zprávy z Blízkého východu a ekonomiky  
10:27Amazon prohlubuje spolupráci s Anthropicem. Nová investice může dosáhnout až 25 miliard dolarů
9:26Tim Cook po 15 letech opustí post generálního ředitele společnosti Apple
9:12Rozbřesk: Blízkovýchodní šok nás zasahuje v příznivou chvíli, deflace pokračuje ve značné části výroby
8:53Jednání v Islámábádu navrací Evropě optimismus, Tim Cook po 15 letech končí v čele Applu  
6:05AI jako investiční motor. Tři akcie, na které sází elita z Wall Street  
20.04.2026
16:57Levná globalizace končí, svět se přepisuje. Jak investovat v nové éře  
15:36Trhy fúzí a akvizic se po začátku války v Íránu prudce propadly, nyní začalo zotavení
14:45Pokud by se v USA obnovily inflační tlaky, neměl by dolar oslabovat?
14:35S DIP lidé investují na důchod již 9,5 miliardy korun. Počet smluv se blíží čtvrt milionu
13:03Siemens hrozí přesunem investic mimo EU kvůli přílišné regulaci průmyslové AI
12:51Týdenní výhled: S koncem války to zase nevyšlo, nová data naznačí dopad energetického šoku  
12:40Klíčový milník pro Dukovany: první projektová fáze splněna. KHNP dokončila koncepční projekt
11:55Jaké příležitosti vidí v energetickém sektoru Goldman Sachs? Na seznamu jsou ConocoPhillips či Vistra

Související komentáře
Nejčtenější zprávy dne
Nejčtenější zprávy týdne
Nejdiskutovanější zprávy týdne
