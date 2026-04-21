MONETA Money Bank, a.s.: Akcionáři schválili výplatu dividendy 11,5 Kč na akcii

MONETA Money Bank, a.s.
(IČ: 25672720)
MONETA Money Bank, a.s., oznamuje, že valná hromada konaná dne 21. dubna 2026 schválila všechny body svého programu. Akcionáři zejména vyslovili souhlas s vyplacením dividendy v celkové výši 5,9 miliardy korun, což odpovídá částce
11,5 koruny na akcii. Rozhodný den pro nárok na dividendu je 27. dubna 2026 a dividenda pak bude vyplacena 15. května 2026. Valná hromada rovněž schválila zprávu o odměňování za rok 2025 i změnu politiky odměňování členů dozorčí rady a výboru pro audit. Zároveň akcionáři schválili konsolidovanou a individuální účetní závěrku MONETA Money Bank k 31. prosinci 2025. Valné hromady se zúčastnili akcionáři držící 73,14 % akcií oprávněných hlasovat. Bližší informace jsou dostupné na internetových stránkách https://investors.moneta.cz/aktualni-informace.
(komerční sdělení)