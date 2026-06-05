Technologie jsou tentokrát brzdou. V Evropě se obchoduje nevýrazně, v Americe to vypadá na pokles

Evropské trhy vstupují do závěru týdne bez jasného směru, přičemž technologický sektor poprvé po delší době ztrácí roli hlavního tahouna. Slabší výhled Broadcomu ochlazuje optimismus investorů a naznačuje možnou pauzu v dlouhotrvající rally, zatímco pozornost se přesouvá k americkým datům z trhu práce.
Evropské akciové trhy se během pátečního dopoledne obchodují smíšeně. Klíčové indexy se většinou příliš neodchylují od včerejších hodnot, přičemž DAX , CAC40 či FTSE100 jsou mírně v plusu, zatímco AEX ztrácí. V zámoří to zatím vypadá na pokles, neboť futures se obchodují v červeném - Nasdaq skoro o procento.
Zatímco jsme si po mnoho týdnů zvykli na to, že technologie táhnou trh jen a jen nahoru, tentokrát se karta obrací a technologické firmy se stávají brzdou. Včera jsme pozorovali reakci na výsledky Broadcomu, který spadl po slabším než očekávaném výhledu na budoucí kvartál. Celkově trh tento šok zvládl, plošný propad z toho nebyl, ale dnešek naznačuje, že i tak možná nastal čas na přestávku v ustavičném růstu a na výběr zisků z posledních pár měsíců. V premarketu sledujeme pokles napříč hlavními technologickými jmény.
Makrozprávy do hry prakticky nevstupují, což se může změnit s dnešními čísly z amerického trhu práce. Od něj se čeká o něco slabší výsledek než minule, ale stále dost silný na to, aby nevznikly nové obavy. Ropa se sesunula do prostoru kolem 94 dolarů po další várce informací kolem Íránu. I přes různá prohlášení však zůstává status quo, žádný průlom se nekoná.
Dluhopisy si nadále berou inspiraci z ropy, takže dnes sledujeme mírný pokles výnosů na hlavních trzích. Eurodolar mění směry, tentokrát je to lehký vzestup k 1,1640. Koruna si dnes proti euru polepšila na 24,16 a nezabránila jí v tom ani slabá data z domácího maloobchodu. Ten překvapil výrazným zpomalením za duben.
Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 11:03 SEČ:
|CZK/EUR
|24.1824
|-0.1026
|24.2113
|24.1592
|CZK/USD
|20.7775
|-0.2999
|20.8470
|20.7580
|HUF/EUR
|354.0852
|0.0138
|354.7608
|353.4217
|PLN/EUR
|4.2347
|-0.0768
|4.2408
|4.2318
|CNY/EUR
|7.8812
|0.1579
|7.8828
|7.8639
|JPY/EUR
|186.1340
|0.1612
|186.1863
|185.6873
|JPY/USD
|159.9415
|-0.0441
|160.0050
|159.8950
|GBP/EUR
|0.8650
|0.0000
|0.8655
|0.8648
|CHF/EUR
|0.9172
|0.0496
|0.9176
|0.9156
|NOK/EUR
|10.8488
|0.1118
|10.8717
|10.8286
|SEK/EUR
|10.8794
|-0.1419
|10.9071
|10.8552
| USD/EUR
|1.1638
|0.2110
|1.1641
|1.1610
|AUD/USD
|1.4017
|0.0000
|1.4075
|1.4007
|CAD/USD
|1.3887
|-0.1460
|1.3912
|1.3883