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Technologie jsou tentokrát brzdou. V Evropě se obchoduje nevýrazně, v Americe to vypadá na pokles

Technologie jsou tentokrát brzdou. V Evropě se obchoduje nevýrazně, v Americe to vypadá na pokles

05.06.2026 11:06
Autor: Tomáš Vlk, Patria Finance

Evropské trhy vstupují do závěru týdne bez jasného směru, přičemž technologický sektor poprvé po delší době ztrácí roli hlavního tahouna. Slabší výhled Broadcomu ochlazuje optimismus investorů a naznačuje možnou pauzu v dlouhotrvající rally, zatímco pozornost se přesouvá k americkým datům z trhu práce.

Evropské akciové trhy se během pátečního dopoledne obchodují smíšeně. Klíčové indexy se většinou příliš neodchylují od včerejších hodnot, přičemž DAX , CAC40 či FTSE100 jsou mírně v plusu, zatímco AEX ztrácí. V zámoří to zatím vypadá na pokles, neboť futures se obchodují v červeném - Nasdaq skoro o procento.

Zatímco jsme si po mnoho týdnů zvykli na to, že technologie táhnou trh jen a jen nahoru, tentokrát se karta obrací a technologické firmy se stávají brzdou. Včera jsme pozorovali reakci na výsledky Broadcomu, který spadl po slabším než očekávaném výhledu na budoucí kvartál. Celkově trh tento šok zvládl, plošný propad z toho nebyl, ale dnešek naznačuje, že i tak možná nastal čas na přestávku v ustavičném růstu a na výběr zisků z posledních pár měsíců. V premarketu sledujeme pokles napříč hlavními technologickými jmény.

Makrozprávy do hry prakticky nevstupují, což se může změnit s dnešními čísly z amerického trhu práce. Od něj se čeká o něco slabší výsledek než minule, ale stále dost silný na to, aby nevznikly nové obavy. Ropa se sesunula do prostoru kolem 94 dolarů po další várce informací kolem Íránu. I přes různá prohlášení však zůstává status quo, žádný průlom se nekoná.

Dluhopisy si nadále berou inspiraci z ropy, takže dnes sledujeme mírný pokles výnosů na hlavních trzích. Eurodolar mění směry, tentokrát je to lehký vzestup k 1,1640. Koruna si dnes proti euru polepšila na 24,16 a nezabránila jí v tom ani slabá data z domácího maloobchodu. Ten překvapil výrazným zpomalením za duben.

Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 11:03 SEČ:
Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum
CZK/EUR 24.1824 -0.1026 24.2113 24.1592
CZK/USD 20.7775 -0.2999 20.8470 20.7580
HUF/EUR 354.0852 0.0138 354.7608 353.4217
PLN/EUR 4.2347 -0.0768 4.2408 4.2318
Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum
CNY/EUR 7.8812 0.1579 7.8828 7.8639
JPY/EUR 186.1340 0.1612 186.1863 185.6873
JPY/USD 159.9415 -0.0441 160.0050 159.8950
USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum
GBP/EUR 0.8650 0.0000 0.8655 0.8648
CHF/EUR 0.9172 0.0496 0.9176 0.9156
NOK/EUR 10.8488 0.1118 10.8717 10.8286
SEK/EUR 10.8794 -0.1419 10.9071 10.8552
USD/EUR 1.1638 0.2110 1.1641 1.1610
Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum
AUD/USD 1.4017 0.0000 1.4075 1.4007
CAD/USD 1.3887 -0.1460 1.3912 1.3883
* vůči závěru evropského obchodování z předchozího dne

Pozn. Aktuální kurzy měn najdete v sekci Měny&Sazby - Online - Měny

 

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