Primoco UAV SE: Významné skutečnosti v roce 2025

Primoco UAV SE
Primoco UAV v roce 2025: Rekordní kontrakty, NATO certifikace a silná hotovost pro další růst
27. dubna 2026, Praha – Společnost Primoco UAV SE má za sebou přelomový rok 2025, ve kterém potvrdila svou pozici technologického lídra v oblasti bezpilotního letectví. Firma poprvé v historii získala nové kontrakty v objemu přes 1 miliardu korun, dosáhla vojenské certifikace dle standardu NATO STANAG a výrazně posílila svou finanční pozici.
Primoco UAV v roce 2025 vykázala tržby ve výši 389 milionů korun a čistý zisk přes 104 milionů korun. EBITDA dosáhla bezmála 146 milionů korun, což dlouhodobě potvrzuje schopnost společnosti generovat vysokou provozní marži v rozmezí 30 – 40 %.
Zásadním milníkem bylo překročení hranice jedné miliardy korun v nově uzavřených kontraktech během jediného roku. Tyto smlouvy zahrnují dodávky celkem 42 bezpilotních letounů Primoco One 150. „Šestnáct strojů jsme zákazníkům předali již do konce roku 2025, zbývající dodávky se promítnou do hospodaření roku 2026,“ uvedl zakladatel a generální ředitel společnosti Ladislav Semetkovský.
Mezi významné kontrakty patří dodávka bezpilotního řešení pro španělskou civilní stráž Guardia Civil v hodnotě 100 milionů korun. Primoco UAV zároveň potvrdila svou schopnost rychlé realizace, když letouny předala zákazníkovi necelý měsíc od podpisu smlouvy.
Klíčovým technologickým úspěchem roku 2025 bylo získání vojenské certifikace dle standardu NATO STANAG 4703. Primoco UAV se tak stala prvním výrobcem na světě, který kombinuje tuto certifikaci s civilním oprávněním pro provoz nad hustě osídlenými oblastmi. „Tato kombinace je výsledkem pěti let intenzivního vývoje, stovek testů a tisíců hodin provozu. V dané kategorii ji nabízíme jako jediní na světě,“ doplnil Semetkovský.
Společnost zároveň výrazně posílila svou finanční pozici. Objem hotovosti na účtech se meziročně více než zdvojnásobil na téměř půl miliardy korun, což umožňuje financovat další rozvoj výhradně z vlastních zdrojů bez potřeby externího dluhu.
Na začátku dubna 2026 získala Primoco UAV stavební povolení pro nový výrobní a administrativní areál v Písku. Investice ve výši 750 milionů korun umožní do roku 2028 zvýšit výrobní kapacitu až na 300 letounů ročně, tedy trojnásobek současné úrovně.
Již v červnu 2026 společnost otevře nové výcvikové centrum a hangár na svém letišti v Písku Krašovicích. V jedné lokalitě tak postupně vznikne kompletní infrastruktura zahrnující vývoj, výrobu, servis i výcvik profesionálních pilotů UAS.
Primoco UAV zároveň pokračuje v posilování svého týmu o klíčové odborníky. „Abychom si udrželi náskok před konkurencí, potřebujeme nejen špičkové technologie a infrastrukturu, ale také špičkové lidi. Právě tým je základem našeho dalšího růstu,“ uzavřel Semetkovský.
