Z Trumpova ultimáta opět nic nebylo, pro trhy to ale není jasná výhra

Z Trumpova ultimáta opět nic nebylo, pro trhy to ale není jasná výhra

22.04.2026 12:18
Autor: Tomáš Vlk, Patria Finance

Opakované hrozby amerického prezidenta směrem k Íránu už na trzích nenacházejí velkou odezvu, protože jsou nedůvěryhodné. Trump ve skutečnosti vůbec nechce znovu eskalovat konflikt, a naopak hledá jakoukoli cestu ven. Takže příliš nepřekvapilo, že ani poslední hrozba zničením nebyla naplněna a Donald Trump pod vymyšlenou záminkou prodloužil příměří, a to na neurčito. 

Na jednu stranu je to dobrá zpráva, neboť drží dole riziko útoků na energetickou infrastrukturu v regionu. Jenže zároveň toto příměří drží status quo ohledně Hormuzského průlivu, takže přístup do Perského zálivu zůstává zavřený. 

Ropa dnes vyrostla na 100 dolarů právě kvůli výhledu, že se Hormuz nejspíš jen tak neotevře. Dluhopisové výnosy se posunuly výš a dolar k euru posílil k 1,1750. Zlato včera spadlo, načež se snaží zvedat k 4750 USD

Akcie v Evropě se mezitím obchodují v červeném, ovšem na hlavních indexech vidíme ztráty jen pár desetin procenta. AEX potom dokonce stoupá a zelené jsou kolem poledne také americké futures. Akcioví investoři už tolik nesledují Írán a zaměřují se zejména na výsledkovou sezónu, která se zatím vyvíjí velmi dobře. Dnes po závěru reportuje Tesla, která strhne asi nejvíc pozornosti. Krom toho je ale třeba dál sledovat trh s ropou a plynem, neboť pod povrchem narůstá efekt energetického šoku. Důsledky vedou přes inflaci k měnové politice a při delším trvání i ke slabší ekonomice. 

Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 12:18 SEČ:
Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum
CZK/EUR 24.3479 0.1281 24.3532 24.3083
CZK/USD 20.7225 0.0459 20.7355 20.6875
HUF/EUR 363.9643 0.0403 364.5423 362.7828
PLN/EUR 4.2436 0.0961 4.2453 4.2318
Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum
CNY/EUR 8.0182 0.1204 8.0238 8.0067
JPY/EUR 187.2000 0.0174 187.3265 186.9639
JPY/USD 159.3295 -0.0210 159.4590 159.1045
USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum
GBP/EUR 0.8691 -0.0461 0.8698 0.8683
CHF/EUR 0.9176 0.0600 0.9181 0.9159
NOK/EUR 10.8999 -0.4787 10.9722 10.8849
SEK/EUR 10.7708 -0.2371 10.7970 10.7502
USD/EUR 1.1749 0.0473 1.1763 1.1737
Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum
AUD/USD 1.3964 -0.1680 1.3986 1.3935
CAD/USD 1.3653 -0.0776 1.3664 1.3643
* vůči závěru evropského obchodování z předchozího dne

22.04.2026
17:05ČEZ navrhuje dividendu 42 korun na akcii. Rozhodne valná hromada 1. června
16:46Cyklus AI známky churavění nejeví, výsledky ASM překonaly očekávání na všech frontách  
15:53Německá vláda zhoršila odhad růstu ekonomiky na 0,5 procenta
15:38GE Vernova hlásí silné výsledky a zvyšuje výhled. Akcie míří na nová maxima
14:43Boeing snižuje odliv hotovnosti, přispěly k tomu nejvyšší dodávky letadel od 2019
13:40Yardeni: Přichází akcelerace, AI má rysy bubliny
12:18Z Trumpova ultimáta opět nic nebylo, pro trhy to ale není jasná výhra  
12:16Komise navrhuje větší koordinaci a snížení závislosti na dovozu fosilních paliv
11:14Bloomberg: Deutsche Telekom zvažuje úplné sloučení s dceřinou firmou T-Mobile US
10:58Akcie výrobců pamětí zůstávají ve srovnání s TSMC či Nvidií levné. Otázkou je, zda vstoupily do supercyklu  
9:18SpaceX si zajistila opci na odkup startupu Cursor za 60 miliard dolarů
9:06Rozbřesk: Americký spotřebitel zatím ignoruje válku a dál utrácí
8:38Příměří mezi USA a Íránem pokračuje, Mythos se dostal do neoprávněných rukou, evropské futures v záporu  
6:06Čína se na poli nových technologií pohybuje rychlostí světla. Kvůli konfliktu panují obavy, ale ne krize
21.04.2026
22:05Wall Street přešlapuje na místě: technologie drží trh, zbytek brzdí nejistota  
17:07Jaká by byla ideální monetární politika?
15:10UnitedHealth se oklepává z loňského šoku. Dobrými výsledky a zlepšeným výhledem si znovu získává důvěru investorů
14:40NET4GAS, s.r.o.: Vnitřní informace - Změna v dozorčí radě společnosti
13:50Trhy & Bohatství: Konflikt ve světě a drahé hypotéky v Česku. Co nás na realitním trhu čeká?
13:45Nového šéfa Applu Johna Ternuse čeká éra těžkých rozhodnutí

