Z Trumpova ultimáta opět nic nebylo, pro trhy to ale není jasná výhra

Opakované hrozby amerického prezidenta směrem k Íránu už na trzích nenacházejí velkou odezvu, protože jsou nedůvěryhodné. Trump ve skutečnosti vůbec nechce znovu eskalovat konflikt, a naopak hledá jakoukoli cestu ven. Takže příliš nepřekvapilo, že ani poslední hrozba zničením nebyla naplněna a Donald Trump pod vymyšlenou záminkou prodloužil příměří, a to na neurčito.
Na jednu stranu je to dobrá zpráva, neboť drží dole riziko útoků na energetickou infrastrukturu v regionu. Jenže zároveň toto příměří drží status quo ohledně Hormuzského průlivu, takže přístup do Perského zálivu zůstává zavřený.
Ropa dnes vyrostla na 100 dolarů právě kvůli výhledu, že se Hormuz nejspíš jen tak neotevře. Dluhopisové výnosy se posunuly výš a dolar k euru posílil k 1,1750. Zlato včera spadlo, načež se snaží zvedat k 4750 USD.
Akcie v Evropě se mezitím obchodují v červeném, ovšem na hlavních indexech vidíme ztráty jen pár desetin procenta. AEX potom dokonce stoupá a zelené jsou kolem poledne také americké futures. Akcioví investoři už tolik nesledují Írán a zaměřují se zejména na výsledkovou sezónu, která se zatím vyvíjí velmi dobře. Dnes po závěru reportuje , která strhne asi nejvíc pozornosti. Krom toho je ale třeba dál sledovat trh s ropou a plynem, neboť pod povrchem narůstá efekt energetického šoku. Důsledky vedou přes inflaci k měnové politice a při delším trvání i ke slabší ekonomice.
Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 12:18 SEČ:
|CZK/EUR
|24.3479
|0.1281
|24.3532
|24.3083
|CZK/USD
|20.7225
|0.0459
|20.7355
|20.6875
|HUF/EUR
|363.9643
|0.0403
|364.5423
|362.7828
|PLN/EUR
|4.2436
|0.0961
|4.2453
|4.2318
|CNY/EUR
|8.0182
|0.1204
|8.0238
|8.0067
|JPY/EUR
|187.2000
|0.0174
|187.3265
|186.9639
|JPY/USD
|159.3295
|-0.0210
|159.4590
|159.1045
|GBP/EUR
|0.8691
|-0.0461
|0.8698
|0.8683
|CHF/EUR
|0.9176
|0.0600
|0.9181
|0.9159
|NOK/EUR
|10.8999
|-0.4787
|10.9722
|10.8849
|SEK/EUR
|10.7708
|-0.2371
|10.7970
|10.7502
| USD/EUR
|1.1749
|0.0473
|1.1763
|1.1737
|AUD/USD
|1.3964
|-0.1680
|1.3986
|1.3935
|CAD/USD
|1.3653
|-0.0776
|1.3664
|1.3643